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Анчелотти не собирается покидать «Реал» летом

сегодня, 02:23

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти продолжает настаивать на том, что доработает свой контракт до конца.

Действующий договор между итальянским специалистом и мадридским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее президент Федерации футбола Бразилии Эднальдо заявил о желании пригласить Анчелотти в сборную страны.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 05:51
Сроки в контракте для того и прописываются, чтобы они выполнялись
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:42, ред.
Бэйл, Азар, а теперь ещё и Анчалотти.
Сейчас на Реал смотрят не как на клуб со славной историей, а как на "толстый мешок с деньгами".
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