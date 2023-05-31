Анчелотти не собирается покидать «Реал» летом

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сегодня, 02:23

Главный тренер «Реала» продолжает настаивать на том, что доработает свой контракт до конца.

Действующий договор между итальянским специалистом и мадридским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее президент Федерации футбола Бразилии Эднальдо заявил о желании пригласить Анчелотти в сборную страны.