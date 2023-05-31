Анчелотти не собирается покидать «Реал» летом

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти продолжает настаивать на том, что доработает свой контракт до конца.
Действующий договор между итальянским специалистом и мадридским клубом рассчитан до лета 2024 года.
Ранее президент Федерации футбола Бразилии Эднальдо заявил о желании пригласить Анчелотти в сборную страны.
Сейчас на Реал смотрят не как на клуб со славной историей, а как на "толстый мешок с деньгами".
Сейчас на Реал смотрят не как на клуб со славной историей, а как на "толстый мешок с деньгами".