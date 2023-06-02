«Арсенал» готов утроить зарплату Салиба

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сегодня, 02:52

«Арсенал» готов увеличить зарплату защитника , чтобы сохранить его в составе.

Лондонский клуб готов платить игроку сборной Франции 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю, так как опасается, что Салиба может уйти в ПСЖ . Парижский клуб заинтересован в подписании француза.

Салиба с 16 марта не выходил на поле из-за полученной травмы.