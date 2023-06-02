«Арсенал» готов утроить зарплату Салиба

«Арсенал» готов увеличить зарплату защитника Вильяма Салиба, чтобы сохранить его в составе.
Лондонский клуб готов платить игроку сборной Франции 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю, так как опасается, что Салиба может уйти в ПСЖ. Парижский клуб заинтересован в подписании француза.
Салиба с 16 марта не выходил на поле из-за полученной травмы.
Хочет в ПСЖ, пускай идет. Не надо его пытаться удержать зарплатой. Будет перекос по з/п другие решат: "ну, раз такой ценный, то пусть один всё и тащит"
С одной стороны 120 для топ защитника приемлемо, но сколько там платят Габриэлю и Уайту?
Хочет в ПСЖ, пускай идет. Не надо его пытаться удержать зарплатой. Будет перекос по з/п другие решат: "ну, раз такой ценный, то пусть один всё и тащит"
С одной стороны 120 для топ защитника приемлемо, но сколько там платят Габриэлю и Уайту?
Я конечно не Артета и Эду, но будь я на их месте, поставил бы жесткие условия, т.к толку от игрока который хочет покинуть клуб не будет! Если хочет уйти пусть валит сейчас, в начале ТО, поставить сумму лямов так 70-80 и пусть ПСЖ покупает его. А если покупатель не захочет брать, и игрок не продлит контракт, то перевести его в дубль и пусть иногда там играет....а к основе точно не подпустил бы....не смотря на то,что он действительно сильный игрок!
Я конечно не Артета и Эду, но будь я на их месте, поставил бы жесткие условия, т.к толку от игрока который хочет покинуть клуб не будет! Если хочет уйти пусть валит сейчас, в начале ТО, поставить сумму лямов так 70-80 и пусть ПСЖ покупает его. А если покупатель не захочет брать, и игрок не продлит контракт, то перевести его в дубль и пусть иногда там играет....а к основе точно не подпустил бы....не смотря на то,что он действительно сильный игрок!