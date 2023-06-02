Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Арсенал» готов утроить зарплату Салиба

сегодня, 02:52

«Арсенал» готов увеличить зарплату защитника Вильяма Салиба, чтобы сохранить его в составе.

Лондонский клуб готов платить игроку сборной Франции 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю, так как опасается, что Салиба может уйти в ПСЖ. Парижский клуб заинтересован в подписании француза.

Салиба с 16 марта не выходил на поле из-за полученной травмы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Ньюкасл» поборется с «Манчестер Юнайтед» за Осимхена
Сегодня, 09:49
«Аль-Иттихад» и «Фенербахче» претендуют на Заха
Сегодня, 08:00
ПСЖ отказался от переговоров по корейскому защитнику «Наполи»
Сегодня, 06:59
«Милан» в пятницу объявит о подписании нового контракта с Леау
Сегодня, 06:33
ПСЖ предложил Асенсио зарплату в 10 миллионов евро
Сегодня, 06:08
«Челси» хочет продать Кулибали летом
Сегодня, 01:12
Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 09:39
Абсолютно солидарен.
Хочет в ПСЖ, пускай идет. Не надо его пытаться удержать зарплатой. Будет перекос по з/п другие решат: "ну, раз такой ценный, то пусть один всё и тащит"
С одной стороны 120 для топ защитника приемлемо, но сколько там платят Габриэлю и Уайту?
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:42
Как и ожидалось, переговоры о продлении контракта с Салиба будут самыми сложными,а все из-за агентов игрока, которые хотят пристроить своего клиента в ПСЖ....
Я конечно не Артета и Эду, но будь я на их месте, поставил бы жесткие условия, т.к толку от игрока который хочет покинуть клуб не будет! Если хочет уйти пусть валит сейчас, в начале ТО, поставить сумму лямов так 70-80 и пусть ПСЖ покупает его. А если покупатель не захочет брать, и игрок не продлит контракт, то перевести его в дубль и пусть иногда там играет....а к основе точно не подпустил бы....не смотря на то,что он действительно сильный игрок!
v85q9cqq48gc
v85q9cqq48gc
сегодня в 03:29
Всем бы такие салибатые повышения зарплат!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 