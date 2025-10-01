«Райо Вальекано» – «Шкендия 79»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1759318871

сегодня, 14:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги конференций «Райо Вальекано» – «Шкендия 79», который состоится 2 октября 2025 года.

«Райо Вальекано»

Мадридский клуб сейчас переживает не лучший отрезок сезона и имеет серию матчей без побед, но в августе это не помешало ему пробиться в Лигу конференций. «Райо Вальекано» серьезно относится к турниру и возможно именно игры в нем помогут команде наладить игру на всех фронтах. В игре со «Шкендией 79» хозяева являются фаворитами, и сделают все, чтобы в действительности оказаться сильнее и набрать три пункта.

28 сентября «Райо Вальекано» на своем поле проиграл «Севилье» (0:1), а 24 числа упустил ничейный результат с «Атлетико» (2:3).

«Шкендия 79»

Представитель Северной Македонии пытался квалифицироваться и в турниры повыше, однако свое место занял лишь в основном этап Лиги конференций. Этот турнир станет возможностью для клуба реально сражаться за плей-офф, а не числиться аутсайдером в Лиге чемпионов или Лиге Европы. В игре в Мадриде шансов у гостей не так много, но учитывая не лучшее состояние соперника, то и свои моменты можно найти.

28 сентября «Шкендия 79» обыграла на своем поле «Силекс» (2:0), а 24 числа на выезде минимально одолела «Работнички» (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Райо Вальекано» – 1.2

Ничья – 6.3

Победит «Шкендия 79» – 18

Статистика

«Шкендия 79» выиграла пять из шести последних поединков во всех турнирах

«Райо Вальекано» не может выиграть уже пять матчей подряд

Четыре из шести последних выездных матчей македонского клуба завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.55. Предполагаем, что хозяев несмотря на огромный статус фаворита все-таки минимум один гол от македонской команды пропустят.