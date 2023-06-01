Бензема пока что не получил договор от «Аль-Иттихада»

В «Реале» пока что не знают, где продолжит карьеру нападающий Карим Бензема.
По слухам, француз близок к переходу в «Аль-Иттихад». Футболист пока что не общался с президентом клуба Флорентино Пересом. В Мадриде полагают, что игрок не сможет уйти, не предупредив Переса.
Отмечается, что на данный момент у Бензема нет контракта от «Аль-Иттихада», есть лишь устная договоренность. «Сливочные» допускают, что Карим может остаться в команде до 2024 года, но вряд ли он откажет саудовскому клубу, если поступит официальное предложение.
- а контракт будет?
- будет, ты сначала перейди
- а контракт будет?
- будет, ты сначала перейди