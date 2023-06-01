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Бензема пока что не получил договор от «Аль-Иттихада»

вчера, 19:59

В «Реале» пока что не знают, где продолжит карьеру нападающий Карим Бензема.

По слухам, француз близок к переходу в «Аль-Иттихад». Футболист пока что не общался с президентом клуба Флорентино Пересом. В Мадриде полагают, что игрок не сможет уйти, не предупредив Переса.

Отмечается, что на данный момент у Бензема нет контракта от «Аль-Иттихада», есть лишь устная договоренность. «Сливочные» допускают, что Карим может остаться в команде до 2024 года, но вряд ли он откажет саудовскому клубу, если поступит официальное предложение.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:58
Буду рад, если Карим все же останется еще на сезон. И уже трио Бензема-Модрич-Кроос покинут Мадрид на обновленном Бернабеу- это было бы красивое завершение. Но это не отменяет того факта, что нужно подписывать не только Хоселу, а еще форварда.
протон
протон ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 02:57
Карим выиграл всё, что можно... а в сборную ему путь заказан, я думаю... можно и заработать на конце карьеры
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 02:57
- Карим, брат. Дадим 200 лямов, переходи к нам.
- а контракт будет?
- будет, ты сначала перейди
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:46
Следующий пошел!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:38
Не получил так получит,такими игроками не разбрасываются !
Гость
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