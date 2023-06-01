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Бензема: «В интернете много чего обсуждают, но реальность – не интернет»

вчера, 21:32

Нападающий «Реала» Карим Бензема дал комментарий касательно своего будущего. По слухам, игрок может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Я очень горжусь своей работой, каждый момент в «Реале» меня радует. Поездка в Вальдебебас на тренировку – это не работа. Я обожаю «Мадрид». Вчера, сегодня и завтра у меня тренировки. В субботу матч, впереди тренировка, так что на данный момент я в «Реале».

Почему я должен рассуждать о будущем? Я играю за «Реал». В интернете много чего обсуждают, но реальность – не интернет.

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112910415
112910415
сегодня в 04:43
слова, слова, одни слова ...
протон
протон
сегодня в 01:41
Виртуальная жизнь. Интернет как раз давно уже реальность.

Если я не прав, поправьте. Сам Карим, думаю, живет в Интернете не мало и получает информации не мало.

Интерпретировать можно в любую сторону
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:41
То есть, случиться может всё что угодно.
Futurista
Futurista
вчера в 22:09
Золотые слова, Карим Венедиктович....
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:50
Посыл Карима такой- зачем обсуждать то , что ещё не произошло.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:49
Карим, пакуй молча чемодан, солидней выглядеть будешь))
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