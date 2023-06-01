Бензема: «В интернете много чего обсуждают, но реальность – не интернет»

Нападающий «Реала» дал комментарий касательно своего будущего. По слухам, игрок может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Я очень горжусь своей работой, каждый момент в «Реале» меня радует. Поездка в Вальдебебас на тренировку – это не работа. Я обожаю «Мадрид». Вчера, сегодня и завтра у меня тренировки. В субботу матч, впереди тренировка, так что на данный момент я в «Реале».

Почему я должен рассуждать о будущем? Я играю за «Реал». В интернете много чего обсуждают, но реальность – не интернет.