«Ньюкасл» поборется с «Манчестер Юнайтед» за Осимхена

«Ньюкасл» претендует на подписание нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.
Сообщается, что представители английского клуба связались с агентом нигерийца, хотя неаполитанцы намерены сохранить футболиста. На игрока также претендует «Манчестер Юнайтед». Стоимость трансфера форварда может составить как минимум 130 млн фунтов.
Доходы «Ньюкасла» увеличились после того, как клуб смог пробиться в Лигу чемпионов, заняв 4-е место в АПЛ. Дополнительные средства также планируется привлечь с помощью нового спонсора.