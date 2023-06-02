«Ньюкасл» поборется с «Манчестер Юнайтед» за Осимхена

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вчера, 09:49

«Ньюкасл» претендует на подписание нападающего «Наполи» .

Сообщается, что представители английского клуба связались с агентом нигерийца, хотя неаполитанцы намерены сохранить футболиста. На игрока также претендует «Манчестер Юнайтед». Стоимость трансфера форварда может составить как минимум 130 млн фунтов.