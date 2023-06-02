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«Ньюкасл» поборется с «Манчестер Юнайтед» за Осимхена

вчера, 09:49

«Ньюкасл» претендует на подписание нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Сообщается, что представители английского клуба связались с агентом нигерийца, хотя неаполитанцы намерены сохранить футболиста. На игрока также претендует «Манчестер Юнайтед». Стоимость трансфера форварда может составить как минимум 130 млн фунтов.

Доходы «Ньюкасла» увеличились после того, как клуб смог пробиться в Лигу чемпионов, заняв 4-е место в АПЛ. Дополнительные средства также планируется привлечь с помощью нового спонсора.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 05:06
Вообще Ньюкасл крайне грамотно ведёт трансферную политику, так что вариант с Осимхеном не такой уж и нереальный, финансы есть, все зависит от желания самого игрока. Лига Чемпионов, одна из лучших лиг мира...
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 12:47
Игроки Наполи в это летнее межсезонье будут на расхват. Главное руководству клубу удержать более менее свой основной кулак. Правда все прекрасно понимают что это будет очень проблематично. Особенно во главе претендентов на выход будут Осимхен и Кварцехелия. Так что это летнее окно для Наполи будет самым настоящим испытанием!
galem72
galem72
вчера в 11:19
Пусть Сороки сами с собой борются. Нечего делать Виктору в Юнайтед. Осимхен был хорош только в паре с Хвичей, а их обоих нереально выкупить у продюсера. Тем более этот дуэт испробован лишь в СериАле, который не является маркером качества для АПЛ.
galem72
galem72 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 11:16
"...в обоих клубах рулят шейхи..."

Не знал, что Глейзеры в шейхи записались. Где и кому заявление нужно писать? ))
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:28
Велика вероятность, что игроков ньюкасла переманят к себе барселоны и баварии и некому будет тянуть клуб в АПЛ и еврокубках.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:14
Борьба за Осимхена развернётся не на шутку.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:57
В обоих клубах рулят шейхи, поэтому с деньгами проблем нет...
emrahzthz967
emrahzthz967
вчера в 09:50
Не надо в арабпроект ходить
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