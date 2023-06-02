Роналду намерен продолжать играть в Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет продолжить выступать за клуб из Саудовской Аравии. Его команда не смогла выиграть чемпионат в этом сезоне.
Я счастлив здесь, хочу продолжать играть здесь и буду продолжать играть здесь. Я думаю, что если они продолжат делать то, что хотят здесь, саудовская лига может войти в пятерку лучших в мире через пять лет.
В конце декабря 2022 года португалец подписал контракт сроком на два с половиной года.
Сейчас приедет побольше людей из Европы. Модрич, Бензема, возможно, Месси, и станет повеселее португальцу.
Сейчас приедет побольше людей из Европы. Модрич, Бензема, возможно, Месси, и станет повеселее португальцу.
Лига СА попадет в топ-5 чемпионатов мира?? Конечно, по контракту он обязан говорить вещи, в которые он не верит, но зачем нести бред?
Лига СА попадет в топ-5 чемпионатов мира?? Конечно, по контракту он обязан говорить вещи, в которые он не верит, но зачем нести бред?