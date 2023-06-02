Роналду намерен продолжать играть в Саудовской Аравии

1685670354

вчера, 04:45

Нападающий «Аль-Насра» хочет продолжить выступать за клуб из Саудовской Аравии. Его команда не смогла выиграть чемпионат в этом сезоне.

Я счастлив здесь, хочу продолжать играть здесь и буду продолжать играть здесь. Я думаю, что если они продолжат делать то, что хотят здесь, саудовская лига может войти в пятерку лучших в мире через пять лет.

В конце декабря 2022 года португалец подписал контракт сроком на два с половиной года.