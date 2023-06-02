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Роналду намерен продолжать играть в Саудовской Аравии

вчера, 04:45

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет продолжить выступать за клуб из Саудовской Аравии. Его команда не смогла выиграть чемпионат в этом сезоне.

Я счастлив здесь, хочу продолжать играть здесь и буду продолжать играть здесь. Я думаю, что если они продолжат делать то, что хотят здесь, саудовская лига может войти в пятерку лучших в мире через пять лет.

В конце декабря 2022 года португалец подписал контракт сроком на два с половиной года.

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 16:36
Ну да. Если Месси перейдет, то по-другому, чем Роналду.
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 14:54
Официально ничего не произошло.
galem72
galem72
вчера в 11:21
Останется в СА только потому, что больше на*** никому не нужен из-за своих чсв, истерик, высказываний и космических запросов.
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:03
Бенземе столько же предложили, а он хочет остаться в Реале. Не все такие алчные, как Роналду
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:57
Изгоем, с контрактом на 200 миллионов? Уверен, что быть таким "изгоем" мечтают многие футболисты.
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:43
Посмотрим
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 10:43
Я не буду хвалить чемпионат СА. Всё, что не Европа, это пенсия. Роналду перешел туда потому что не было выбора. У Месси есть выбор. Он может остаться в ПСЖ за меньшую зарплату, перейти в Барселону за еще меньшие деньги. Если Месси перейдет в СА, это его выбор, он выиграл всё, побил все рекорды и уйдет победителем, как Хави в свое время, а не изгоем, как Роналду.
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:32
Не хотят? Да просто держат "стойку" для приличия. Но в итоге согласятся. Есть такая поговорка: "Что нельзя купить за деньги, можно купить за БОЛЬШИЕ деньги!"
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:20
Пока только один сбитый летчик согласился. А вот другие не хотят, даже за большие деньги
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:11
Уверен, что шансы саудовской лиги войти в пятёрку выше, чем желание Гешы играть там... Он любит врать и меняет свои решения за секунду в зависимости от обстоятельств... Знаменитый побег из Юве в последний день трансферного окна - тому подтверждение.. Хе..
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 10:06
Не думаю, что сказанное Роном соответствует действительности, просто орать, мол, вы здесь все неудачники, а я в следующем сезоне по-любому буду играть в ЛЧ в каком бы то ни было клубе!.. - так делать не стоит, знаем по опыту предыдущего сезона. Так что парень учится на своих ошибках, молодец!
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:55
Не будет? А за что ему, в таком случае, предлагают ТАКОЙ контракт? Только не говорите, что за его фееричный футбол! Саудовцы хотят заполучить к себе ЧМ в 2030 году. Вот и тратят безумные деньги на рекламу своего футбола. Поэтому и приглашают к себе, за безумные деньги, футбольных звёзд на излёте их карьеры.
альсато
альсато
вчера в 09:49
хочу и буду-два разных желаний!)))))
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 09:45
Месси не будет восхвалять футбол СА. Разве он что-то говорил про футбол Франции?? Говорил, что Лига 1 попадет в топ-3 и так далее?? У Роналду вся карьера завалена подобными бредовыми высказываниями.
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:42
Я не про титулы, а про БРЕД которым Месси будет восхвалять саудовский футбол. Неужели непонятно?
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 09:37
Если Месси перейдет в СА, что большой вопрос, то сравнение с Роналду вообще не к месту. Роналду перешел в СА будучи игроком лавки, позорно выгнанным из МЮ и провалившимся на ЧМ, а Месси, если перейдет, то перейдет чемпионом мира, самым титулованным футболистом в истории и за зарплату в 3 раза превышающийся зарплату Роналду. Почувствуй разницу!
cska1948
cska1948 ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 09:28
Помнится, в 1985 году Горбачёв сказал, что через 15 лет, в 2000 году, каждая советская семья будет жить в отдельной квартире. А 6 декабря 1991 года СССР прекратил свое существование, во многом, благодаря стараниям Горбачёва. Так что слова Рона о том что будет с футболом в СА через пять лет его ни к чему не обязывают.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 09:26
Скоро в этой лиге к нему могут присоединиться Бензема, Рамос и Месси
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:18
Хочу увидеть ваш комментарий на бред, который будет нести Месси когда начнёт играть в СА.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 07:56
За те деньги что ему платят любой был бы счастлив играть.
Elliada
Elliada
вчера в 07:55
Ну вот! А фанаты Роналду надеялись на возвращение в Европу и участие в ЛЧ. Деньги и отсутствие интереса со стороны европейских клубов сделали своё дело.

Лига СА попадет в топ-5 чемпионатов мира?? Конечно, по контракту он обязан говорить вещи, в которые он не верит, но зачем нести бред?
ОПС
ОПС
вчера в 07:26, ред.
Войти саудовской лиге пятерку лучших в мире через пять лет? Это Роналду загнул. Такого просто не может быть. От слова "совсем". Деньги, даже огромные, не все могут. А через пять лет и сам Роналду уже будет на пенсии. А вот это точно.
Vadik
Vadik
вчера в 07:12
Естественно он хочет остаться! Такие деньжищи! К тому же к саудитам ещё часть игроков из Европы собирается)))
112910415
112910415
вчера в 07:08
великий верблюд победы !
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 06:50
Главная проблема для Роналду, вероятно, не низкий уровень футбола в стране, удалённость от ЛЧ и подобные футбольные дела, а менталитет самой Саудовской Аравии. В стране, где не только алкоголь под запретом, но и шумные вечеринки и даже какое-то поведение, которое ему в Европе казалось обыденным. Думаю, именно это ему там больше всего мешает.
Сейчас приедет побольше людей из Европы. Модрич, Бензема, возможно, Месси, и станет повеселее португальцу.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 06:30
Просто в Европу уже не берут.
ABir
ABir
вчера в 06:03
Зачем ему уже сейчас что-то менять, лучшее - враг хорошего
1 984
1 984 ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
вчера в 05:15
Спасибо за поздравления!
Да, было интересно. Спасибо за соперничество.
Летом полноценно играть не смогу - будут две командировки за границу, да и настрой немного поубавился. Возможно буду играть в стиле Форварда/Хавбека, возможно как-то по-другому, а возможно совсем никак. Но к осени планирую полноценно вернуться, так что если группа сохранится ещё не раз закусимся.
Ещё вопрос к админам. Второй день не могу зайти на сайт с телефона. Это только у меня проблема или у всех? С другими сайтами проблем на телефоне нет.
6q6f8v35atfu
6q6f8v35atfu
вчера в 04:48
Его намерения меняются каждую неделю
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