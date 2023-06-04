В «Роме» хотят, чтобы Моуриньо остался главным тренером клуба

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо ещё не определился со своим будущим.
По данным источника, руководство римского клуба хочет, чтобы португальский специалист продолжил тренировать команду.
Боссы «Ромы» планируют встретиться с Моуриньо, чтобы обсудить с ним проект клуба на следующий сезон.
Ну, а про 90-й, то там немцам подсудили- пенальти дали левый и Германия победила. Возможно, Господь БОГ навел справедливость за ЧМ-86...
Ну, а про 90-й, то там немцам подсудили- пенальти дали левый и Германия победила. Возможно, Господь БОГ навел справедливость за ЧМ-86...
Как начнёшь порой вспоминать былое: не жизнь, а сплошная ирония судьбы.
Как начнёшь порой вспоминать былое: не жизнь, а сплошная ирония судьбы.
После этого, немецкие газеты писали: "Бедный Б.Фогс, сейчас, весь мир смеётся над тобой и над нами..."
После этого, немецкие газеты писали: "Бедный Б.Фогс, сейчас, весь мир смеётся над тобой и над нами..."
Круто поистине ребята играли: Линекер, Платт, Уодл, Паркер..., шикарная команда была. С тех пор англичан (сборников) таких сильных я больше не видел.
Круто поистине ребята играли: Линекер, Платт, Уодл, Паркер..., шикарная команда была. С тех пор англичан (сборников) таких сильных я больше не видел.
Лобан, всегда, готовил команду на пик формы к определенному периоду, в данном случае- к финалу КК. А сборную, ему подсунули за две недели до ЧМ. Это значит, что главную точку- КК, киевляне, которые состовляли 95% сборной- уже прошли в финале с Атлетико. Поэтому, под большим вопросом- хватило ли бы сборной на полуфинал и финал. Большой вопрос...
Лобан, всегда, готовил команду на пик формы к определенному периоду, в данном случае- к финалу КК. А сборную, ему подсунули за две недели до ЧМ. Это значит, что главную точку- КК, киевляне, которые состовляли 95% сборной- уже прошли в финале с Атлетико. Поэтому, под большим вопросом- хватило ли бы сборной на полуфинал и финал. Большой вопрос...
Рома- победитель ЛЕ!!!
Рома- победитель ЛЕ!!!
У Ромы и близко ничего подобного не было!!! И сб, СССР- была на три головы сильнее соперника!!!
У Ромы и близко ничего подобного не было!!! И сб, СССР- была на три головы сильнее соперника!!!
Ещё раз призываю. Разберись с трактовкой шанса в контексте этого матча. Кому реально он был предоставлен и кто им воспользовался.
А по поводу сослагательных наклонений и счёта на табло, я тебе в пример приведу "распрекрасную" победу Бельгии над СССР в 1986 в Мексике с Фредриксеном в чёрной мантии...
Ещё раз призываю. Разберись с трактовкой шанса в контексте этого матча. Кому реально он был предоставлен и кто им воспользовался.
А по поводу сослагательных наклонений и счёта на табло, я тебе в пример приведу "распрекрасную" победу Бельгии над СССР в 1986 в Мексике с Фредриксеном в чёрной мантии...
И вообще- нет в футболе сослогательных наклонений, НЕТ!!! Есть результат на табло!
И вообще- нет в футболе сослогательных наклонений, НЕТ!!! Есть результат на табло!
Ну на.
Суди в поле мало мальски адекватный свисток, был бы пеналь, а затем гол в ворота Севильи. Севилья бы проиграла матч, Маур бы получил Кубок, а местная братва, которая писала про "магию" Севильи в ЛЕ, адресовала бы Мауру дифирамбы.
"В послематчевой серии был шанс"
Прости за грубость, а нахрена Мауру и Роме "Ш А Н С" в послематчевых пенальти, когда пеналь, в игровое время заслужила Рома, а не Севилья ?????????!!!!!!!!!!!.
Шанс , как раз таки был дан ТОЛЬКО (!!!) Севилье на послематчевые пенали.
Вот и всё.
Ну на.
Суди в поле мало мальски адекватный свисток, был бы пеналь, а затем гол в ворота Севильи. Севилья бы проиграла матч, Маур бы получил Кубок, а местная братва, которая писала про "магию" Севильи в ЛЕ, адресовала бы Мауру дифирамбы.
"В послематчевой серии был шанс"
Прости за грубость, а нахрена Мауру и Роме "Ш А Н С" в послематчевых пенальти, когда пеналь, в игровое время заслужила Рома, а не Севилья ?????????!!!!!!!!!!!.
Шанс , как раз таки был дан ТОЛЬКО (!!!) Севилье на послематчевые пенали.
Вот и всё.