В «Роме» хотят, чтобы Моуриньо остался главным тренером клуба

1685893645

вчера, 18:47

Главный тренер «Ромы» ещё не определился со своим будущим.

По данным источника, руководство римского клуба хочет, чтобы португальский специалист продолжил тренировать команду.

Боссы «Ромы» планируют встретиться с Моуриньо, чтобы обсудить с ним проект клуба на следующий сезон.