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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2022/2023

В «Роме» хотят, чтобы Моуриньо остался главным тренером клуба

вчера, 18:47

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо ещё не определился со своим будущим.

По данным источника, руководство римского клуба хочет, чтобы португальский специалист продолжил тренировать команду.

Боссы «Ромы» планируют встретиться с Моуриньо, чтобы обсудить с ним проект клуба на следующий сезон.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:26
    Capral
    Capral
    вчера в 23:12
    Ну что, Макс- в финале за Интер- против буржуев недорезанных?!
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 23:03
    Да, точно! Я до сих пор храню брошюру справочник за 1990г., с отчетом об игре и фотографией гола с пенальти. Точно, Бреме!!!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:59
    Помню, помню... Ещё Маслаченко в прямом эфире сказал, что такие пенальти давать в финале нельзя. Гойкоэчеа почти достал ведь..., но Бреме в самую шестёрку положил. Кстати помнишь на том ЧМ гол Бреме голландцам ? Красотища!
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 22:55
    Вот видишь, а ты говоришь Рома...
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 22:54
    Да, точно- я и забыл!!!
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 22:53
    Британский футбол, никогда не любил и не понимал. Но если говорить об этой сборной, то пожалуй понравилась в финале- 86, хотя и проиграли.
    Ну, а про 90-й, то там немцам подсудили- пенальти дали левый и Германия победила. Возможно, Господь БОГ навел справедливость за ЧМ-86...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:51, ред.
    Они вообще на Евро попали, потому как Югославию свиньи из УЕФА опрокинули...

    Как начнёшь порой вспоминать былое: не жизнь, а сплошная ирония судьбы.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 22:49
    А мне понравилась страшно сб. Дании на ЧЕ в 1992г!!! С таким скрипом вышли из группы, но потом- красота в игре, а в финале победа над сб.ФРГ-2:0!!!
    После этого, немецкие газеты писали: "Бедный Б.Фогс, сейчас, весь мир смеётся над тобой и над нами..."
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:45, ред.
    Мне Робсоновские англичане в 1990-м понравились.
    Круто поистине ребята играли: Линекер, Платт, Уодл, Паркер..., шикарная команда была. С тех пор англичан (сборников) таких сильных я больше не видел.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 22:42
    Ну не скажи. Во-первых Марадона был настоящий, а не Хвича. И потом, Англия- с её неповторимым Г.Линекером!!! Это же какие команды!!! И кстати, Бельгия- тоже была не подарок. Другое дело, что подсудили самым подлым образом. Ну и Дасаев наошибался, надо признать.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:39, ред.
    А что Аргентина ? Если бы не "рука Бога", счёт с англичанами был бы ничейный, и там как знать...
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 22:34, ред.
    Ну, венгры вообще не показатель- это посмешище. Франция, всегда медленно раскачивается. И не забывай Аргентину. К тому же- климат, тоже значительную роль играл. Высокогорье- разряженный тяжелый воздух- повышенная влажность...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:30, ред.
    Во все эти тонкости с Лобаном, честно признаться, не вникал, но судя по тому, как сборная играла против Венгрии и бронзового призёра - Франции, думаю вполне могли. До 1/2 финала так уж точно дойти могли. Кстати, ЧЕ 1988 тому в подтверждение.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 22:24, ред.
    Нет Макс, не могли.
    Лобан, всегда, готовил команду на пик формы к определенному периоду, в данном случае- к финалу КК. А сборную, ему подсунули за две недели до ЧМ. Это значит, что главную точку- КК, киевляне, которые состовляли 95% сборной- уже прошли в финале с Атлетико. Поэтому, под большим вопросом- хватило ли бы сборной на полуфинал и финал. Большой вопрос...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:18, ред.
    Как знать... С такими как Беланов, Рац, и др. вполне могли стать...
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 22:16
    Даже финалист!!!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:15
    ... а СССР - полуфиналист ЧМ 1986. Договорились. )
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 22:13
    Хорошо, Макс- уговорил!!!
    Рома- победитель ЛЕ!!!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:10, ред.
    Это не по моему, дружище. Просто такова реальность, хотим мы этого или нет.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 22:08
    Макс, я отношусь к тебе с неприкрытой симпатией! Поэтому, если хочешь, ладно- пусть будет по-твоему.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:07
    Никто не может диктовать условия, когда имеется судейский произвол. Это показал СССР в 1986-м; это показала Рома в 2023-м
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 22:02
    Макс, в игре сборной случился судейский открытый ПРОИЗВОЛ- открытая ненависть к СССР. В игре ЛЕ, одна ошибка судьи, которая могла стать решающей, однозначно. Но, как я уже говорил, было предостаточно времени и возможностей поменять игру в свою пользу. Этого не случилось. Видимо, Рома не та команда, которая несмотря на судейский произвол может диктовать свои условия...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:55, ред.
    А как же результат на табло ?
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 21:52, ред.
    Ну, Дружище- это ты хватил!!!!! Там три гола- из дичайшего ОФСАЙДА, и при полном преимуществе сб.СССР!!!!!
    У Ромы и близко ничего подобного не было!!! И сб, СССР- была на три головы сильнее соперника!!!
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 21:49
    Макс, я могу согласиться, что неназначенный очевидный пенальти может каким-то образом повлиять на игру. Но у Ромы было достаточно моментов, чтобы перевернуть игру, было время, серия пенальти. Для такой команды как Рома, с таким именем- негоже пинять только на ошибку судьи, даже, если таковая имела место. Таких случаев немало в футболе...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:43, ред.
    Виктор. Ты уводишь разговор от темы.
    Ещё раз призываю. Разберись с трактовкой шанса в контексте этого матча. Кому реально он был предоставлен и кто им воспользовался.
    А по поводу сослагательных наклонений и счёта на табло, я тебе в пример приведу "распрекрасную" победу Бельгии над СССР в 1986 в Мексике с Фредриксеном в чёрной мантии...
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 21:32
    Макс, при всем уважении к тебе как к продвинутому аналитику, но все эти "если бы" и тп., не канают. Было доп. время, были пенальти, была возможность доказать свою правоту. Но...
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 21:29
    Прекрати. Какой свисток, какие дифирамбы? В команде один человек, который играет- Дибала, остальных не видно. Где, в чём гениальность Маура? Проиграли финал команде, у которой в чемпионате Испании отрицательная разница мячей и 11-е место! Что еще надо, чтобы понять, что Маур, как и Клопп- топчется на месте?
    И вообще- нет в футболе сослогательных наклонений, НЕТ!!! Есть результат на табло!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:23, ред.
    Аргумент ?
    Ну на.
    Суди в поле мало мальски адекватный свисток, был бы пеналь, а затем гол в ворота Севильи. Севилья бы проиграла матч, Маур бы получил Кубок, а местная братва, которая писала про "магию" Севильи в ЛЕ, адресовала бы Мауру дифирамбы.

    "В послематчевой серии был шанс"

    Прости за грубость, а нахрена Мауру и Роме "Ш А Н С" в послематчевых пенальти, когда пеналь, в игровое время заслужила Рома, а не Севилья ?????????!!!!!!!!!!!.
    Шанс , как раз таки был дан ТОЛЬКО (!!!) Севилье на послематчевые пенали.
    Вот и всё.
    Гость
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