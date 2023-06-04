Энрике — основной кандидат на пост наставника ПСЖ

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вчера, 15:46

Экс-тренер «Барселоны» является приоритетным кандидатом на пост главного тренера ПСЖ .

Владельцы парижского клуба, а также советник коллектива по спортивным вопросам высоко ценят испанского специалиста. Стороны ведут переговоры.

В сезоне 2022/23 «Пари Сен-Жермен» под руководством Кристофа Гальтье выиграл чемпионат Франции, но не добился успеха в национальном Кубке и Лиге чемпионов. Вероятно, рулевой покинет команду этим летом.

У Энрике есть и другие варианты продолжения карьеры.