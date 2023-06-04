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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Энрике — основной кандидат на пост наставника ПСЖ

вчера, 15:46

Экс-тренер «Барселоны» Луис Энрике является приоритетным кандидатом на пост главного тренера ПСЖ.

Владельцы парижского клуба, а также советник коллектива по спортивным вопросам Луиш Кампуш высоко ценят испанского специалиста. Стороны ведут переговоры.

В сезоне 2022/23 «Пари Сен-Жермен» под руководством Кристофа Гальтье выиграл чемпионат Франции, но не добился успеха в национальном Кубке и Лиге чемпионов. Вероятно, рулевой покинет команду этим летом.

У Энрике есть и другие варианты продолжения карьеры.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:10
Вот я прям представил как лютый догматик Энрике будет объяснять мбаппе и Неймару как они должны играть
Elliada
Elliada
вчера в 17:19
Кто бы не пришел через год его уволят. Единственный шанс остаться - это выиграть ЛЧ. Если раньше у ПСЖ был хоть какой-то шанс, то сейчас его нет. У ПСЖ нет состава, способный биться с топами. Проблема в зарплате Мбаппе. Даже ПСЖ должен соблюдать потолок зарплат и непомерная зарплата Мбаппе не дает другим топам перейти в ПСЖ. Конечно, уход Месси немного разгрузил ПСЖ, но это дает парижанам подписать 1-2 футболистов, что недостаточно. Нужно укреплять каждую позицию. Ушел Рамос - нужен новый защитник, даже 2 - Маркиньос много травм получает. Ушел Месси нужно 2 нападающих. Экитике вообще нулевой, а Неймар по привычке с травмой полсезона отыграет. Полузащиту нужно всю обновлять. Вератти много ошибается. Солер, Витинья вообще не о чем.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:09
Испанец наведёт там марафет!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:25
Энрике ... Это будет катастрофа.
Если всё-таки он придёт, ставлю крест на ПСЖ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:18
Энрике в "Наполи"...
Зидан в Париж...
Только так...чтоб всем счастье было....
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