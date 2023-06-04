Энрике — основной кандидат на пост наставника ПСЖ

Экс-тренер «Барселоны» Луис Энрике является приоритетным кандидатом на пост главного тренера ПСЖ.
Владельцы парижского клуба, а также советник коллектива по спортивным вопросам Луиш Кампуш высоко ценят испанского специалиста. Стороны ведут переговоры.
В сезоне 2022/23 «Пари Сен-Жермен» под руководством Кристофа Гальтье выиграл чемпионат Франции, но не добился успеха в национальном Кубке и Лиге чемпионов. Вероятно, рулевой покинет команду этим летом.
У Энрике есть и другие варианты продолжения карьеры.
Если всё-таки он придёт, ставлю крест на ПСЖ.
Если всё-таки он придёт, ставлю крест на ПСЖ.
Зидан в Париж...
Только так...чтоб всем счастье было....
Зидан в Париж...
Только так...чтоб всем счастье было....