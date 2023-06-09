Клуб из Саудовской Аравии хочет пригласить Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо привлёк внимание команды из Саудовской Аравии.
По данным источника, представители «Аль-Ахли» хотят провести встречу с португальским специалистом относительно его назначения новым наставником клуба.
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо привлёк внимание команды из Саудовской Аравии.
По данным источника, представители «Аль-Ахли» хотят провести встречу с португальским специалистом относительно его назначения новым наставником клуба.
Неужели Моуриньо станет первой ласточкой ТОП тренеров, "улетевшей" в тёплые края?
Неужели Моуриньо станет первой ласточкой ТОП тренеров, "улетевшей" в тёплые края?