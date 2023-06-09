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Клуб из Саудовской Аравии хочет пригласить Моуриньо

вчера, 21:26

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо привлёк внимание команды из Саудовской Аравии.

По данным источника, представители «Аль-Ахли» хотят провести встречу с португальским специалистом относительно его назначения новым наставником клуба.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 05:52
Очень интересный момент!
Неужели Моуриньо станет первой ласточкой ТОП тренеров, "улетевшей" в тёплые края?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:31
Клуб "Аль-Ахли" имеет прозвище - "Крепость трофеев". И уж кому, кому как не "Особенному" руководить этой "крепостью" (Зная отношение Маура к трофеям) ))). При условии конечно, если португальский наставник и хозяева клуба договорятся.
Capral
Capral
вчера в 21:48
Самое верное решение. В Европе, Маур исчерпал себя, что подтвердил недавний финал ЛЕ. Теперь, можно подзаработать в СА и спокойно завершить яркую тренерскую карьеру. Чем плохой вариант?
Брулин
Брулин
вчера в 21:47
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