Кристоф Гальтье уволен из ПСЖ

В ближайшее время ПСЖ объявит об отставке Кристофа Гальтье с должности главного тренера клуба.
По данным источника, сегодня руководство парижан уведомило 56-летнего специалиста, что он будет уволен.
В ближайшее время ПСЖ объявит об отставке Кристофа Гальтье с должности главного тренера клуба.
По данным источника, сегодня руководство парижан уведомило 56-летнего специалиста, что он будет уволен.
И ещё без везения ни никто не выигрывал . Барса в 2009 году прошла в финал благодаря судье вот это было везение. Реал в прошлом году без везения 1/8 не прошли бы. Так что везет сильнейшим. Тотенхем выбил выбил мс аякс ( который выбил реал и ювентус) борусия 2013 тоже сильно хорошо играла выбили реал выиграв 4 0 помоему. Так что финал лиги чемпионов это достойны результат
И ещё без везения ни никто не выигрывал . Барса в 2009 году прошла в финал благодаря судье вот это было везение. Реал в прошлом году без везения 1/8 не прошли бы. Так что везет сильнейшим. Тотенхем выбил выбил мс аякс ( который выбил реал и ювентус) борусия 2013 тоже сильно хорошо играла выбили реал выиграв 4 0 помоему. Так что финал лиги чемпионов это достойны результат
1 раз выйти в финал ЛЧ может любая команда. К примеру, Арсенал 2006, Тоттенхэм 2019, Боруссия 2013 и т. д. Это ничего не значит. А когда видна работа клуба, результаты и впоследствии ухудшение с приходом одного игрока, то это другое дело. Вот увидишь, ПСЖ в этом году снова вылетит из 1/8 или 1/4. Это их уровень.
1 раз выйти в финал ЛЧ может любая команда. К примеру, Арсенал 2006, Тоттенхэм 2019, Боруссия 2013 и т. д. Это ничего не значит. А когда видна работа клуба, результаты и впоследствии ухудшение с приходом одного игрока, то это другое дело. Вот увидишь, ПСЖ в этом году снова вылетит из 1/8 или 1/4. Это их уровень.
1. Пригласить топового тренера и дать ему поработать, а не увольнять через год
2. Делать трансферы сообща с тренером, а не всех подряд
3. Выгнать Мбаппе.
1. Пригласить топового тренера и дать ему поработать, а не увольнять через год
2. Делать трансферы сообща с тренером, а не всех подряд
3. Выгнать Мбаппе.
Про Месси и неудачи в ЛЧ можешь шутить вечно, но у легенд футбола даже столько побед в ЛЧ нет, сколько у Месси. Пеле, Марадона, Роналдо, Буффон - 0 ЛЧ. Зидан, Роналдиньо - 1 ЛЧ. Они великие благодаря ЧМ. Его как раз выиграл Месси. Был чувак с 6-ю победами в ЛЧ. Кто о нем помнит?
Про Месси и неудачи в ЛЧ можешь шутить вечно, но у легенд футбола даже столько побед в ЛЧ нет, сколько у Месси. Пеле, Марадона, Роналдо, Буффон - 0 ЛЧ. Зидан, Роналдиньо - 1 ЛЧ. Они великие благодаря ЧМ. Его как раз выиграл Месси. Был чувак с 6-ю победами в ЛЧ. Кто о нем помнит?
К примеру, Ювентус был дважды в финале ЛЧ до прихода Роналду. С ним - 1/8 финала. Роналду тоже дважды не забивал в плей-офф ЛЧ, хотя соперники были проходные, а не как у Месси Бавария и Реал. И что? Кто-то об этом говорит? Только хейтеры Месси постоянно талдычат про финал ЛЧ ПСЖ. К тому же, в отличие от Роналду Месси не опустил свою команду на 4-е и 6-е место, а в остальном у них всё одинаковое.
К примеру, Ювентус был дважды в финале ЛЧ до прихода Роналду. С ним - 1/8 финала. Роналду тоже дважды не забивал в плей-офф ЛЧ, хотя соперники были проходные, а не как у Месси Бавария и Реал. И что? Кто-то об этом говорит? Только хейтеры Месси постоянно талдычат про финал ЛЧ ПСЖ. К тому же, в отличие от Роналду Месси не опустил свою команду на 4-е и 6-е место, а в остальном у них всё одинаковое.