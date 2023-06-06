Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Кристоф Гальтье уволен из ПСЖ

Сортировать
Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 09:55
Теперь надо искать клуб попроще, с более спокойной обстановкой.
АРМЕЕЦ_06
АРМЕЕЦ_06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:20
Это одно и тоже. Арсенал в 2006 году была сильной и не случайно вышла. Этот пример вообще не в тему.

И ещё без везения ни никто не выигрывал . Барса в 2009 году прошла в финал благодаря судье вот это было везение. Реал в прошлом году без везения 1/8 не прошли бы. Так что везет сильнейшим. Тотенхем выбил выбил мс аякс ( который выбил реал и ювентус) борусия 2013 тоже сильно хорошо играла выбили реал выиграв 4 0 помоему. Так что финал лиги чемпионов это достойны результат
Elliada
Elliada ответ АРМЕЕЦ_06 (раскрыть)
вчера в 23:10
Это не одно и тоже. У ПСЖ финал - исключение, удача, везение. Иначе в другие года, как минимум в полуфинале были бы, а так их уровень 1/8 и 1/4. А Юве и МЮ не единожды занимали высокие позиции, а это уже стратегия, работа, усилия.

1 раз выйти в финал ЛЧ может любая команда. К примеру, Арсенал 2006, Тоттенхэм 2019, Боруссия 2013 и т. д. Это ничего не значит. А когда видна работа клуба, результаты и впоследствии ухудшение с приходом одного игрока, то это другое дело. Вот увидишь, ПСЖ в этом году снова вылетит из 1/8 или 1/4. Это их уровень.
АРМЕЕЦ_06
АРМЕЕЦ_06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:00
Ты тоже постоянно толдычишь о том что до роналду мю был 2 и доходил куда то там в лиге европе и т д и т п. Но ты не замечаешь этого. И хейтеры месси и хейтеры роналду друг друга обвиняют в одном и том же
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:40
при том, что 4,5,6 ( Месси, Гальтье, Рамос) уже сделано,но не поможет, ПСЖ неисправим.
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:38
ПСЖ, чтобы выиграть ЛЧ, нужно:

1. Пригласить топового тренера и дать ему поработать, а не увольнять через год
2. Делать трансферы сообща с тренером, а не всех подряд
3. Выгнать Мбаппе.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:30
Ты просто вспомнил про финалы ЛЧ, вот я и сложил все минусы, что ни Гальтье ни Месси не помощники для достижения этой цели, нужны атлеты и Клопп
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:53
Когда в последний раз выигрывал? Когда играл в финале в последний раз. ПСЖ в любом случае не выиграл бы ЛЧ за эти 2 года. Даже, если бы не было Месси. Посмотри сам. Если в прошлом году прошли бы Реал, то дальше Челси, МС, Ливерпуль. Шансов 0, даже до финала дойти. В этом сезоне после Баварии - МС, Реал, Интер. Снова шансов 0 даже до финала дойти. Единственный финал - это легкая сетка. ПСЖ середняк в Европе. 5 из 7 последних розыгрышей ЛЧ они вылетали из 1/8.

Про Месси и неудачи в ЛЧ можешь шутить вечно, но у легенд футбола даже столько побед в ЛЧ нет, сколько у Месси. Пеле, Марадона, Роналдо, Буффон - 0 ЛЧ. Зидан, Роналдиньо - 1 ЛЧ. Они великие благодаря ЧМ. Его как раз выиграл Месси. Был чувак с 6-ю победами в ЛЧ. Кто о нем помнит?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:46
Месси когда выигрывал финал последний раз? Априори, с ним не могли выиграть, а Тухель недавно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:08
Могли бы оставить....пока Мостовой на лицензию учится....
Брулин
Брулин
вчера в 19:13
Чемпионат выиграл, с нормальными футболистами потусил, денег заработал - можно и на отдых
112910415
112910415
вчера в 19:12
вот и расчищена поляна для Сергея Богдановича ! )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:06, ред.
Хелаифи сколько "не лечи" про основополагающую роль тренера - всё бесполезно.
Elliada
Elliada ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:26
И что? Финал - это не победа. Какая разница на какой стадии вылетать? Считается только трофей. У Сити был финал в 2021 году. И что это считается победой в ЛЧ???

К примеру, Ювентус был дважды в финале ЛЧ до прихода Роналду. С ним - 1/8 финала. Роналду тоже дважды не забивал в плей-офф ЛЧ, хотя соперники были проходные, а не как у Месси Бавария и Реал. И что? Кто-то об этом говорит? Только хейтеры Месси постоянно талдычат про финал ЛЧ ПСЖ. К тому же, в отличие от Роналду Месси не опустил свою команду на 4-е и 6-е место, а в остальном у них всё одинаковое.
амурец
амурец ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:21
Доходил до финала и не вылетал в 1/8 в ЛЧ в составе ПСЖ Месси был самым бесполезным
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:19, ред.
Будущему тренеру будет проще руководить командой. Уйдёт Месси, думаю - Неймар, ещё кто-то из "центровых", останутся те, кого легче "причесать под одну гребёнку", и которые будут слушать его с открытым ртом.
Elliada
Elliada ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:16
До Месси ПСЖ выигрывал ЛЧ?
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:16
И что? ПСЖ до Месси выиграл ЛЧ?
амурец
амурец
вчера в 17:09
Гальтье был обречен на неудачу в ЛЧ у него в составе был Месси
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:33
У Тухеля не было Месси
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ allemz (раскрыть)
вчера в 16:29
В этом Спартак равняется на ПСЖ
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:18
Уволили вполне заслужено: из суперзвезд не сумел сделать звездную команду.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:12
Жизнь - это движение... Для ПСЖ - движение это смена тренеров .. Вот так они и живут.. Хе..
Elliada
Elliada
вчера в 16:03
Когда уволили Тухеля, который выиграл все внутренние трофеи и вывел ПСЖ в финал ЛЧ, то удивляться не приходится. Любой тренер обречен, если не выиграет ЛЧ.
allemz
allemz
вчера в 15:58
Мне неведомо чего они хотят добиться постоянной сменой тренера. Эти люди не признают научное знание
sv9y2a97ybc6
sv9y2a97ybc6
вчера в 15:57
При нем ПСЖ стал слабее
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 