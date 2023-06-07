Легенда «Реала» может возглавить «Хетафе»

Главный тренер «Кастильи» Рауль Гонсалес может возглавить «Хетафе».
Это произойдёт, если наставник клуба Хосе Бордалас не продлит контракт с «тёмно-синими».
Руководство «Хетафе» предпочитает, чтобы Бордалас продолжил работать с командой.
Главный тренер «Кастильи» Рауль Гонсалес может возглавить «Хетафе».
Это произойдёт, если наставник клуба Хосе Бордалас не продлит контракт с «тёмно-синими».
Руководство «Хетафе» предпочитает, чтобы Бордалас продолжил работать с командой.
Значит это всё только фантазии чьи-то !) Никакой конкретики , только слова, - может ... , если ... !
Значит это всё только фантазии чьи-то !) Никакой конкретики , только слова, - может ... , если ... !
Что значит, если ... . Если наставник клуба не продлит контракт с клубом.
В тоже время руководство Хетафе предпочитает, чтобы Бордалас продолжит работать с командой .
Где здесь вообще какая-то логика и как сюда приплести Рауля ???((( Тогда и нашего Мостового можно сюда же , вот только ЕСЛИ он получит лицензию PRO и ЕСЛИ... !)))
Что значит, если ... . Если наставник клуба не продлит контракт с клубом.
В тоже время руководство Хетафе предпочитает, чтобы Бордалас продолжит работать с командой .
Где здесь вообще какая-то логика и как сюда приплести Рауля ???((( Тогда и нашего Мостового можно сюда же , вот только ЕСЛИ он получит лицензию PRO и ЕСЛИ... !)))
Пришло письмо для получения приза .
Но сегодня точно не смогу получить . Приболел немного . На днях .
Пришло письмо для получения приза .
Но сегодня точно не смогу получить . Приболел немного . На днях .