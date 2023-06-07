Легенда «Реала» может возглавить «Хетафе»

1686125515

вчера, 11:11

Главный тренер «Кастильи» может возглавить «Хетафе».

Это произойдёт, если наставник клуба не продлит контракт с «тёмно-синими».

Руководство «Хетафе» предпочитает, чтобы Бордалас продолжил работать с командой.