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Легенда «Реала» может возглавить «Хетафе»

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Ironigor
Ironigor ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 15:42
Вот и здесь ты сам говоришь о том ,что ничего не известно, - "Мы же не знаем, что творится в Хетафе, может Бордалас хочет уйти, или не могут с ним договорится по продлению контракта."
Значит это всё только фантазии чьи-то !) Никакой конкретики , только слова, - может ... , если ... !
Incredulous
Incredulous ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:37
Ну почему сразу вбросы? Мы же не знаем, что творится в Хетафе, может Бордалас хочет уйти, или не могут с ним договорится по продлению контракта, вот на всякий случай руководство Хетафе и присматривает замену Хосе.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:06
Какие-то удивительные новости, вбросы . Лишь бы что-то написать.
Что значит, если ... . Если наставник клуба не продлит контракт с клубом.
В тоже время руководство Хетафе предпочитает, чтобы Бордалас продолжит работать с командой .
Где здесь вообще какая-то логика и как сюда приплести Рауля ???((( Тогда и нашего Мостового можно сюда же , вот только ЕСЛИ он получит лицензию PRO и ЕСЛИ... !)))
Ironigor
Ironigor ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 11:59
Спасибо вам. ✊️ Всё ясно. ✌️
протон
протон
вчера в 11:38
Неплохой вариант для старта взрослой тренерской карьеры. Давно уже пора уходить из Кастильи вне зависимости от результатов плэй-офф.
pgde262pptbc
pgde262pptbc
вчера в 11:37
Интересно будет понаблюдать за тренерской работой Рауля
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 11:24
Здравствуйте. Можете написать ответ по почте когда нам снова прислать письмо с кодом для получения приза. Важно чтобы это был день до истечения срока хранения приза.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:19
Доброго времени суток Всем !
Пришло письмо для получения приза .
Но сегодня точно не смогу получить . Приболел немного . На днях .
Гость
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