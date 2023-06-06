Эти клубы ищут нового тренера. В списке бывший чемпион АПЛ, вылетевший в Чемпионшип

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вчера, 15:50

Неудачники из Лондона и «Лидс».

Завершившийся сезон неизбежно приведет к рокировке на тренерских мостиках многих команд АПЛ – уже известно, кто станет новым наставником «Челси», «Тоттенхэм» до сих пор в поисках менеджера. Вместе с тем клубы, вылетевшие в Чемпионшип готовы к переменам ради скорейшего возвращения.

«Челси» делает ставку на экс-наставника «Тоттенхэма»

У «аристократов», как кажется, начался затяжной период перестройки. В начале осени 2022 года в отставку был отправлен Томас Тухель – команда хоть и медленно вкатывалась в сезон, немецкий менеджер за былые заслуги должен был получить кредит доверия. Дело скорее в новых владельцах – Тодд Боэли захотел переделать команду полностью под себя. По этой же причине перекроили менеджмент «синих», а зимой завезли множество дорогостоящих новичков. Грэм Поттер с обилием перемен справиться не смог – в «Челси» стало слишком много стихийного и минимум – системного.

Итоговое 12-е место лондонцев никого не удивляет – большие затраты на трансферном рынке напоминают игру Football Manager, плюс Поттер тоже был уволен (вместо него и.о. тренера назначили Фрэнка Лэмпарда).

Параллельно со второй за сезон тренерской рокировкой развивалась история с поиском очередного менеджера. Инсайды сводились к выбору между двумя кандидатами: Юлианом Нагельсманном, который недавно был уволен из «Баварии», и Маурисио Почеттино, который в недавнем прошлом эффективно управлял «Тоттенхэмом».

Вновь довериться немецкому специалисту «аристократы» не решились. А вот с аргентинцем удалось договориться – и тот уже сформировал план на стартовый отрезок в клубе. Почеттино попытается сохранить Маунта, договориться с Лукаку – и надеется на продажу девятерых игроков.

У «шпор» не срослось с Нагельсманном

А до этого – с Антонио Конте. Казалось, итальянский менеджер магнитом притягивает трофеи. А нынешний «Тоттенхэм» успел забыть, как они выглядят. На стартовом отрезке союз был плодотворным – коллектив шел в зоне Лиги чемпионов и – пусть с трудом – но сумел отобраться в плей-офф. Владельцы даже пошли на небывалый для себя шаг – и закупились игроками более чем на 177 млн евро.

Все начало сыпаться уже перед паузой на ЧМ -2022. Лондонцы опустились на 7-е место, затем долго шли на окраине топ-5. В марте Антонио катком прошелся и по игрокам, и по владельцам – одних обвинил в отсутствии чемпионского характера, других – в отсутствии поддержки для тренеров команды. Отставка последовала незамедлительно.

Подписывая Конте как победоносного наставника, «шпоры» забыли, что и требования у специалиста соответствующие. За оставшиеся пару месяцев на мостике лондонцев успела пройти еще одна замена. В конце апреля обязанности тренера вместо Кристиана Стеллини начал исполнять Райан Мэйсон. С ним «шпоры» финишировали на 8-й строчке.

Фаворитом на пост главного тренера «Тоттенхэма» долгое время считали Юлиана Нагельсманна. События развивались неспешно, но неуклонно – немец даже отказал «Челси», посчитав «шпор» более перспективным проектом. Но уже в начале мая появилась информация, что вариант с Юлианом сорвался – и англичане попробуют договориться с Хаби Алонсо, поднявшим «Байер» из зоны вылета Бундеслиги на 6-е место.

Также есть менее очевидный вариант – наставник «Селтика» Ангелос Постекоглу, с которым шотландцы во второй раз подряд стали чемпионами. «Тоттенхэм» согласовал со специалистом контракт на 2 года с опцией продления еще на один сезон.

«Лидсу» нужен новый Бьелса

Лучший период «павлинов» в современной истории связан с Марсело Бьелсой – сразу после его назначения «Лидс» ворвался в топ-3 Чемпионшипа, а на следующий год стал с отрывом первым и квалифицировался в АПЛ . Нежелание аргентинского менеджера готовится к матчам, отталкиваясь от особенностей соперника иногда приводили к неприятным последствиям, но пользы от таких действий все же было больше – команда стала 9-й в свой первый сезон после возвращения.

Но все рано или поздно заканчивается. В следующем чемпионате коллектив уже боролся за выживание, пришлось пойти на отставку Бьелсы, а выбраться из зоны вылета получилось лишь в последнем туре.

В завершившийся чемпионат «Лидс» вступал под руководством Джесси Марша, а с февраля играл при Майкле Скубале, потом – с Хави Гарсией, с мая – под руководством Сэма Эллардайса. Теперь уволен и последний.

Слухов о новом наставнике «павлинов» минимум – в Чемпионшипе нет еврокубков, но и без них там высокий уровень сопротивления. Один из кандидатов – Стивен Джеррард, у которого не получилось в «Астон Вилле». Еще в шорт-листе есть Скотт Паркер и Алекс Корберан.

«Лестер» уходит на перестройку

Отчасти история «Лестера» похожа на то, что произошло с «Лидсом», но за время в АПЛ «лисы» успели стать чемпионами. Под руководством Брендана Роджерса команда даже вернулась в еврокубки на 2 сезона. Только для поддержания уровня необходимы трансферы, а летнее окно боссы клуба провели пассивно.

«Лисам» в этом сезоне пришлось играть тем, что есть, — а без системообразующего центрбека Фофана и вратаря Шмейхеля запас прочности очевидно снижался.

Несмотря на эпизодические всплески («Лестер» поднимался на 13-е место в феврале), «лисы» прочно осели в зоне вылета и не смогли оттуда выбраться.

В апреле боссы команды пытались договориться о контракте с Рафаэлем Бенитесом, в мае переговоры проходили с Грэмом Поттером. Только вот после вылета в Чемпионшип шорт-лист неизбежно изменится – не все захотят бороздить просторы второго по силе чемпионата Англии. К тому же с командой, которая потеряла очередную группу игроков основы.