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В Сети появились новые интимные видео с Дзюбой

вчера, 08:57

В Сети появились новые видео интимного характера с участием нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Первоисточником оказался Telegram-канал PETROVA. Сообщается, что эти записи футболист отправлял своей украинской любовнице, автор получил контент через украинскую сторону. Опубликовано несколько видеороликов.

На кадрах Дзюба в откровенной форме обращается к неизвестной девушке. Контекст сходится с видео 2020 года. Вероятно, эти ролики были сняты в 2018 году. На фоне слышен голос комментатора Дениса Казанского, раздающийся из телевизора — обсуждается переход Бенедикта Хеведеса в «Локомотив».

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 05:37
Ну дал волю рукам разок, ну спалился. Бывает.
Отстаньте от Буратиньо!
Сп62
Сп62
вчера в 20:42
Кому всё это интересно? Не понимаю. Неужели нет уже других интересов и проблем.
Over 9000
Over 9000 ответ Джефри Лайкер (раскрыть)
вчера в 19:16
ну щас бы зэков и их понятия приплетать. а так в остальном согласен кездолиз есть кездолиз ))))
lobsterdam
lobsterdam ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 19:16
это он кокетничает, скрывает свои истинные намерения, там его уже ждут не дождутся, место греют....вот он рейтинг и набивает!
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 18:21, ред.
Кому он нужен???По моему,он сам вбросил эти фото или видео,не видел и не собираюсь смотреть,что бы не забывали это чучело!!
Futurista
Futurista
вчера в 16:56
Вот как теперь за Локо кочегарить?)...

Ravshan878
Ravshan878
вчера в 16:47
Продолжается переключении Дзюба Санта Барбара Рукаку.😉.)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Джефри Лайкер (раскрыть)
вчера в 15:12
Впервые слышу об этом) Хмхмлизами в основном называют тех, кого сейчас в целом больше называют симпами (калька с английского) - тех, кем девушки легко вертят, используя свою симпатичность или же даже не они вертят, а те сами, высунув язык, каждое их желание исполняют. Но это не особо оскорбительно вроде бы и точно никак не относится к куни. А уж о греховности куни точно слышу в первый раз))
Веня диктов
Веня диктов
вчера в 14:50
Интимно психические расстройства до добра не доводят.Локо должно бороться за здоровье своего лучшего игрока.Без него они никто..
7stars2
7stars2
вчера в 14:41
Футбольный сезон заканчивается, а что-то выкладывать нужно...неужели больше ничего нет из спорта номер один?
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 14:41
    Palex
    Palex ответ Джефри Лайкер (раскрыть)
    вчера в 14:17
      Верг
      Верг
      вчера в 13:46, ред.
      Конкретно он там просит сесть ему на лицо и кончить на язычок, а потом душит удава раздвинув полужопия и вытащив язык, прямо по питерски, как в зените
      Vadik
      Vadik
      вчера в 13:23
      Абсолютно ненужная и неинтересная новость!
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 13:18, ред.
      Ничего не меняется.в масс-медиа.

      Плохих людей восхваляют.Хороших людей очерняют.

      Чего к парню прицепились непонятно.
      Никакой новостной информации эти сообщения не несут.

      Для чего затеян сей антидзюбиный перформанс непонятно..
      Просто чтоб было - глупо.
      Rupertt
      Rupertt
      вчера в 12:48
      Его проблемы, не нужно отправлять что либо в интернете.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 12:13
      Артём уже тогда наяривал на Локомотив, и сработало
      ВаняLOVE
      ВаняLOVE ответ swed27 (раскрыть)
      вчера в 11:57
      Человека? Какого человека? у людей иные действия обычно.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 11:44
      Это его проблемы. Достали уже с этой порно звездой. Ничего кроме рвотных позывов новость не вызывает. И видео смотреть не надо. До конца дней своих нести пеньку этот крест.
      swed27
      swed27
      вчера в 11:32
      Оставьте человека в покое
      Capral
      Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
      вчера в 11:20
        Bom Bom
        Bom Bom
        вчера в 11:07
        Сиквел впечатлил меньше оригинала
        ra3s3gxua3zw
        ra3s3gxua3zw
        вчера в 11:07
        Никак Рукаку не угомонится
        CSKA2012
        CSKA2012
        вчера в 10:57
        =)) Артемм опровергни, скажи что лицо подставлено в нейросети))
        lotsman
        lotsman
        вчера в 10:49
        Ну и кому это надо? У кого то с психикой не всё в порядке.
        Юрий Сенатов 1
        Юрий Сенатов 1
        вчера в 10:40
        Нормальный, в смысле физиологии, мужик. Но то, что непорядок с мозгами превалирует над физиологией, - нехорошо. Не по-человечески. Хотя для кого как.
        Джефри Лайкер
        Джефри Лайкер
        вчера в 10:32
        Прочитал предыдущих комментаторов. Между разностью грехов онанизма и кууууууунилингуса ставят знак равенства. Онанизмом занимается каждый
        Мужик, если жена уехала к маме больше, чем на два дня. Потому что организм требует. Можете писать что угодно, но терпеть отсутствие женщины долгое время - невозможно. Но к@н@г@лигус - это, ребята, конец маршрута. Это звиздец. Если бы Кокорину и Мамаеву это на ИТК предъявили бы, в футбол они больше не играли бы,а обслуживали бы Людей. Вопрос болелам Локо: адекватным, естественно: я уже писал, что Дзюба вас опозорит, и опозорит клуб. Что Вы будете очучать, когда на матчах вашей команды болелы другой команды будут скандироаать: пи@@@лизы!!!
        Паровозов
        Паровозов
        вчера в 10:21
        Похоже публикации данного характера будут всплывать когда Дзюба и бутсы на гвоздь повесит .
        galem72
        galem72
        вчера в 10:06
        И этот персонаж не хочет в думу? Да его туда нужно пинками запихать. Там ведь без него скучно и одиноко.
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        вчера в 10:06, ред.
        Вторичное сообщение о некоторых похождениях Дзюбы уже никому неинтересны...
        Если там с 2018-го года...видео на целый фильм "50 оттенков Дзюбы" - а дзюбопакостники решили вновь заняться своим пакостным делом - то это напрасно....и неуместно...
        Глупо тракториста просто называть трактористом....онаниста онанистом...окулиста окулистом....
        Да и кому это нужно.....это как 21-го февраля всем говорить "С Новым Годом!!!"
        Можно...но глупо...
        Гость
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