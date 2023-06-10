В Сети появились новые интимные видео с Дзюбой

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вчера, 08:57

В Сети появились новые видео интимного характера с участием нападающего «Локомотива» .

Первоисточником оказался Telegram-канал PETROVA. Сообщается, что эти записи футболист отправлял своей украинской любовнице, автор получил контент через украинскую сторону. Опубликовано несколько видеороликов.

На кадрах Дзюба в откровенной форме обращается к неизвестной девушке. Контекст сходится с видео 2020 года. Вероятно, эти ролики были сняты в 2018 году. На фоне слышен голос комментатора Дениса Казанского, раздающийся из телевизора — обсуждается переход Бенедикта Хеведеса в «Локомотив».