УЕФА принял извинения Марциняка. Арбитр будет работать на финале ЛЧ

Польский арбитр принёс извинения по поводу ситуации с участием в мероприятии, организованном ультраправым политиком Славомиром Менценем.

Заявление судьи опубликовал УЕФА на своём официальном сайте. Также отмечается, что рефери будет обслуживать финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером», как и было утверждено ранее. Встреча пройдёт 10 июня в Стамбуле.

Я надеюсь, что это заявление дойдёт до всех заинтересованных лиц, особенно тех, кто был справедливо встревожен и разочарован моим участием в мероприятии «Эверест», организованном 29 мая 2023 года в Катовице. Хочу выразить свои глубочайшие извинения за участие в этом мероприятии и любой вред, который оно могло причинить.

После размышлений и дальнейшего расследования стало очевидно, что я был серьёзно введён в заблуждение и совершенно не был в курсе истинной природы и контекста данного мероприятия. Я не знал, что оно было связано с польским ультраправым движением. Если бы я знал об этом факте, то категорически бы отклонил приглашение. Важно понимать, что ценности, пропагандируемые этим движением, полностью противоречат моим личным убеждениям и принципам, которые я стараюсь отстаивать в своей жизни. Я глубоко сожалею, что моё участие могло им противоречить.

Как профессионал, глубоко преданный футболу, я хочу подчеркнуть свою непоколебимую поддержку ценностей, отстаиваемых УЕФА , в особенности в вопросах инклюзивности и уважения ко всем людям, независимо от их происхождения. Эти принципы лежат в основе духа футбола и полностью совпадают с моими личными убеждениями. Более того, я искренне осуждаю любые проявления ненависти, дискриминации или нетерпимости, поскольку им нет места ни в спорте, ни в обществе в целом.

Я также хочу подчеркнуть свою приверженность борьбе с дискриминацией в футболе. Я был одним из первых судей в мире и, конечно же, первым в своей стране, кто во время матча в Польше применил «трёхэтапную процедуру» в ответ на серьёзный инцидент на почве дискриминации.

В будущем я обещаю бдительнее подходить к изучению мероприятий и организаций, с которыми себя связываю. Я полон решимости извлечь уроки из этого случая и гарантировать, что подобные ошибки в оценках более не повторятся.

Наконец, приношу свои искренние извинения клубам, футболистам, болельщикам, коллегам, судьям и организациям, которые мне доверяют. Я полностью осознаю, что мои действия имели последствия, выходящие за рамки личного разочарования, и готов принять любые последствия, вытекающие из моего опрометчивого участия.

Спасибо за понимание. Я скромно прошу шанса загладить вину и восстановить доверие своими будущими действиями.

От чистого сердца,

Шимон Марциняк.