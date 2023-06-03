Матч «Бордо» — «Родез» прервали после нападения болельщика на игрока

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вчера, 08:56

Матч 38-го тура Лиги 2 между «Бордо» и «Родезом» был остановлен.

После того как гости открыли счёт на 22-й минуте встречи, на поле выбежал болельщик жирондинцев и ударил автора забитого мяча , в результате чего игрок рухнул на землю. Футболиста унесли с поля, а встречу прервали более чем на 30 минут. Главный арбитр Николя Рейнвиль в итоге объявил о том, что матч не будет продолжен. Как отметил рефери, Буадес получил сотрясение мозга.

Пока неизвестно, какое решение по игре примут в итоге. Высока вероятность того, что «Бордо» будет засчитано техническое поражение, что лишит команду шансов на возвращение в Лигу 1 по итогам сезона.