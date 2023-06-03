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Матч «Бордо» — «Родез» прервали после нападения болельщика на игрока

вчера, 08:56
БордоЛоготип футбольный клуб Бордо-:-Логотип футбольный клуб РодезРодез02.06.2023 в 21:45 Матч отменен

Матч 38-го тура Лиги 2 между «Бордо» и «Родезом» был остановлен.

После того как гости открыли счёт на 22-й минуте встречи, на поле выбежал болельщик жирондинцев и ударил автора забитого мяча Люка Буадеса, в результате чего игрок рухнул на землю. Футболиста унесли с поля, а встречу прервали более чем на 30 минут. Главный арбитр Николя Рейнвиль в итоге объявил о том, что матч не будет продолжен. Как отметил рефери, Буадес получил сотрясение мозга.

Пока неизвестно, какое решение по игре примут в итоге. Высока вероятность того, что «Бордо» будет засчитано техническое поражение, что лишит команду шансов на возвращение в Лигу 1 по итогам сезона.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:52
Надо тщательно разобраться и виновного посадить к тёще!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 13:27
Ударил это громко сказано!! там легкий толчок был и после этого театр в исполнении игроков Родеза в лучших традициях школы Барселоны. Напомнило случай как пол состава каталонцев от пустой пластиковой бутылки рухнули на газон. Не о каком технаре здесь не может быть и речи!! Матч надо доиграть а симулянтов наказать.
Энвер Икрянов
Энвер Икрянов
вчера в 13:27
Так зачем он побежал праздновать гол к болельщикам Бордо , вот и получил !!!
Bastardo
Bastardo ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 12:17, ред.
Ничего подобного, отморозков везде хватает. А в последнем туре вообще веселья хватало. Гавр - Дижон завершили на 30 секунд раньше из-за выбегания болельщиков. Мец - Бастия - выбежали уже после финального свистка. Ну и новость про Бордо - Родез - а вот она. Джек Дениэлс может и прав, что по человеку оскар плачет, но трогать руками футболиста соперника - идея явно не лучшая.
Разница в том, что во Франции недовольством действующей власти рады пользоваться конкуренты. Дескать выбегают, срывают матчи, но не вводить же теперь цифровой концлагерь на радость политконкурентам.
Bastardo
Bastardo ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 11:37
Нет бы самому его и скинуть
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 11:07
Технарь по справедливости. И потом герою свои же устроят такую тёмную, что мама не горюй.
adekvat
adekvat ответ ABir (раскрыть)
вчера в 11:01
Им не надо вводить, у них цивилизация, и болельщик культурный. А этот удар это новый способ празднования забитого мяча.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:32
Судьба "болельщика" неизвестна.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:06
Пятибальная оценка дерзости по шкале Гуливера.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:57
Куда смотрела охрана, надо их привлечь !
ABir
ABir
вчера в 09:54
А Фан-Уйди у них внедрен, не сработал?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:35, ред.
Ситуация требует разбирательств......
Может обычная подстава....
Тип из поклонников конкурентов Бордо за выход в высшую лигу...
Возможен же спланированный "технарь"...

Хотя странно...вроде лига не в пещерной стадии...стадионщики по-любому должны прорабатывать выбеги-набеги отдельных индивидуумов....которые в детстве зимой без шапки ходили..или с качелей часто падали....
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:10
Дураков в мире много
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:00
Это серьезное нарушение,наказать охрану стадиона.
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