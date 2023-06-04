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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2022/2023

«Это какой-то сюрреализм». Гальтье — о свисте болельщиков в адрес Месси

вчера, 08:56

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье высказался о свисте болельщиков в адрес нападающего Лионеля Месси.

Я не понимаю такого отношения к Месси. Он проявил себя как настоящий профессионал, это величайший игрок в истории футбола. У него неплохая статистика в сыгранном сезоне, учитывая, что он ещё выступал на чемпионате мира. Это какой-то сюрреализм.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 13:33
тобиаса или жуниора?)))))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ альсато (раскрыть)
вчера в 18:01
Я бы хотел в Спартак Винисиуса на замену Промесу
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:48
Можно сколько угодно распиаривать Месси в СМИ, его могут сколько угодно нахваливать различные тренеры, футболисты и т.д. Но простых болельщиков не обманешь.
альсато
альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:06
так я не про абаскаля, а лично твое мнение хотелось узнать!)))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 14:01, ред.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 11:57
    Месси не вписался бы в структуру Абаскаля, слишком медленный
    альсато
    альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 11:46
      Ballon dOr1984
      Ballon dOr1984
      вчера в 11:19
      очень смирные болельщики, другие бы их обоих взашей выкинули оттуда, уже есть действующее правило, хочешь что-нибудь развалить - возьми кого-нибудь их этих двоих
      Илья85
      Илья85 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 11:00
      А не вспоминали статистику Роналду ,когда реал выигрывал лч с его участием . Просто,после него не было такого игрока у реала . А у псж такого как Месси в принципе не было и скорее всего не будет ,из-за многих причин
      Nazi
      Nazi
      вчера в 10:58, ред.
      Единственное что запомнитя от лейси в Париже это эго огромный рекламный баннер с тупой мордой и чемоданом на стене музея Орсей.. А по ту сторону стены картины Ренуара, Ван Гога, Моне, Мане (не Садио), Сера, Дега, Гогена.... Стыдоба.
      Илья85
      Илья85 ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 10:56
      Не учителя, примеры ,скорее всего . Но и без них бы он справился. Человеческая жадность не имеет границ )😊
      Alex12357
      Alex12357
      вчера в 10:33
      Такого позорища ПСЖ давно не получал,вот до чего довели прихоти Камерунского Эму и Аргентинского гнома!!!
      Tetrogidrokanabinol
      Tetrogidrokanabinol ответ Joseph Dredd (раскрыть)
      вчера в 10:15
      ведь раньше была?!
      cska1948
      cska1948
      вчера в 10:13
      Матч 38-го тура Лиги 2 между «Бордо» и «Родезом» был остановлен.

      После того как гости открыли счёт на 22-й минуте встречи, на поле выбежал болельщик жирондинцев и ударил автора забитого мяча Люка Буадеса, в результате чего игрок рухнул на землю. Футболиста унесли с поля, а встречу прервали более чем на 30 минут. Главный арбитр Николя Рейнвиль в итоге объявил о том, что матч не будет продолжен. Как отметил рефери, Буадес получил сотрясение мозга.

      Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1352838/buades-lyuka 03.06.2023

      Сотня фанатов «Марселя» устроили беспорядки возле стадиона после матча 38-го тура Лиги 1 против «Аяччо» (0:1).

      Они запугали некоторых болельщиков корсиканской команды, которым пришлось укрываться на заправочной станции, и ударили журналиста французского телевидения из-за того, что он снимал происходящее на камеру. Состояние его здоровья не должно вызывать беспокойства, но он шокирован. Его камера была сломана.

      Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1352922/marsel 04.06.2023
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      Вот что устраивают французские клубные болельщики. А некоторым непонятно, почему болельщики ПСЖ освистывают Месси, который лишил их сборную титула ЧМ и не помог их любимому клубу выиграть ЛЧ.
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
      вчера в 09:58
      Не признают фаны ПСЖ авторитеты. А если где-то вляпался - жди свиста. Художественного. Одного из Европы сплавили, гном на очереди. Ибо дальше будут только около футбольные новости, если в Европе останется. Так что Лионель, ...здуйте куда подальше.
      cska1948
      cska1948 ответ Илья85 (раскрыть)
      вчера в 09:46
      В плане шантажа у Мбаппе были достойные учителя, тот же Месси и Роналду.
      cska1948
      cska1948
      вчера в 09:43
      Видимо Гальтье не в курсе, что Месси не только играл на ЧМ, но и выиграл финал у сборной Франции. Так за что французам любить Месси? Может за то, что с его помощью Аргентина лишила французских болельщиков радости победы на ЧМ?
      Илья85
      Илья85 ответ ssspartak (раскрыть)
      вчера в 09:42
      А их любимый Мбапе ,прям за бесплатно и любовь к клубу играет. Если так посмотреть ,то Мбапе должены больше освистывать ,так как он выбивал из клуба ,путем шантажа,не только хорошую зп,но и превелегии.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 09:31, ред.
      Все всё время говорят про какую-то статистику...
      Разве вспоминали статистику Бензема, Модрича, Каземира когда они выигрывали ЛЧ одну за другой
      Лишь бы оправдать безвольность
      ssspartak
      ssspartak
      вчера в 09:23
      Его освистывают не за действия на поле, а за действия вне поля. Частично он действительно в них не виноват и это пресса раздувает слухи и сплетни о его переходе или непереходе. Но мы то с вами знаем что он играет за деньги, а не за команды))
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 09:14
      Ох досвистятся - в следующим сезоне очков не будет...
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      вчера в 09:12
      Месси не оправдал ожидания, потому и свистят
      Василий 50
      Василий 50
      вчера в 09:11
      У него нет заслуг в ПСЖ
      zq3zmzmm66y6
      zq3zmzmm66y6
      вчера в 09:10
      Просто болельщики не любят Месси.
      Он приехал царствовать, но облажался
      Joseph Dredd
      Joseph Dredd ответ Tetrogidrokanabinol (раскрыть)
      вчера в 09:02
      Здравствуйте. Такой опции нет.
      Elliada
      Elliada
      вчера в 09:02
        Futurista
        Futurista
        вчера в 08:54
        Гость
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