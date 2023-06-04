«Это какой-то сюрреализм». Гальтье — о свисте болельщиков в адрес Месси

Главный тренер ПСЖ высказался о свисте болельщиков в адрес нападающего .

Я не понимаю такого отношения к Месси. Он проявил себя как настоящий профессионал, это величайший игрок в истории футбола. У него неплохая статистика в сыгранном сезоне, учитывая, что он ещё выступал на чемпионате мира. Это какой-то сюрреализм.