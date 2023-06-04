«Это какой-то сюрреализм». Гальтье — о свисте болельщиков в адрес Месси

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье высказался о свисте болельщиков в адрес нападающего Лионеля Месси.
Я не понимаю такого отношения к Месси. Он проявил себя как настоящий профессионал, это величайший игрок в истории футбола. У него неплохая статистика в сыгранном сезоне, учитывая, что он ещё выступал на чемпионате мира. Это какой-то сюрреализм.
жЫлезная логика.
А сам то ты на работу ходишь как ? За деньги или за Идею (за коллектив) ?
P.S. Играй хоть кто-нибудь за Спартак даже на 10-ю долю от того, что умеет Месси, вы бы за него молились и на ушах от радости стояли, не заикаясь о деньгах.
жЫлезная логика.
А сам то ты на работу ходишь как ? За деньги или за Идею (за коллектив) ?
P.S. Играй хоть кто-нибудь за Спартак даже на 10-ю долю от того, что умеет Месси, вы бы за него молились и на ушах от радости стояли, не заикаясь о деньгах.
После того как гости открыли счёт на 22-й минуте встречи, на поле выбежал болельщик жирондинцев и ударил автора забитого мяча Люка Буадеса, в результате чего игрок рухнул на землю. Футболиста унесли с поля, а встречу прервали более чем на 30 минут. Главный арбитр Николя Рейнвиль в итоге объявил о том, что матч не будет продолжен. Как отметил рефери, Буадес получил сотрясение мозга.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1352838/buades-lyuka 03.06.2023
Сотня фанатов «Марселя» устроили беспорядки возле стадиона после матча 38-го тура Лиги 1 против «Аяччо» (0:1).
Они запугали некоторых болельщиков корсиканской команды, которым пришлось укрываться на заправочной станции, и ударили журналиста французского телевидения из-за того, что он снимал происходящее на камеру. Состояние его здоровья не должно вызывать беспокойства, но он шокирован. Его камера была сломана.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1352922/marsel 04.06.2023
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Вот что устраивают французские клубные болельщики. А некоторым непонятно, почему болельщики ПСЖ освистывают Месси, который лишил их сборную титула ЧМ и не помог их любимому клубу выиграть ЛЧ.
После того как гости открыли счёт на 22-й минуте встречи, на поле выбежал болельщик жирондинцев и ударил автора забитого мяча Люка Буадеса, в результате чего игрок рухнул на землю. Футболиста унесли с поля, а встречу прервали более чем на 30 минут. Главный арбитр Николя Рейнвиль в итоге объявил о том, что матч не будет продолжен. Как отметил рефери, Буадес получил сотрясение мозга.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1352838/buades-lyuka 03.06.2023
Сотня фанатов «Марселя» устроили беспорядки возле стадиона после матча 38-го тура Лиги 1 против «Аяччо» (0:1).
Они запугали некоторых болельщиков корсиканской команды, которым пришлось укрываться на заправочной станции, и ударили журналиста французского телевидения из-за того, что он снимал происходящее на камеру. Состояние его здоровья не должно вызывать беспокойства, но он шокирован. Его камера была сломана.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1352922/marsel 04.06.2023
---------------------------
Вот что устраивают французские клубные болельщики. А некоторым непонятно, почему болельщики ПСЖ освистывают Месси, который лишил их сборную титула ЧМ и не помог их любимому клубу выиграть ЛЧ.
Разве вспоминали статистику Бензема, Модрича, Каземира когда они выигрывали ЛЧ одну за другой
Лишь бы оправдать безвольность
Разве вспоминали статистику Бензема, Модрича, Каземира когда они выигрывали ЛЧ одну за другой
Лишь бы оправдать безвольность
Он приехал царствовать, но облажался
Он приехал царствовать, но облажался