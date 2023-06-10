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«Арсенал» работаем над продлением контракта с Салиба

вчера, 11:36

«Арсенал» намерен продолжить сотрудничество с защитником Вильямом Салиба.

В ближайшее время состоится новый раунд переговоров. Обе стороны уверены в том, что им удастся договориться.

По слухам, на футболиста претендует клуб Лиги 1.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Juventus CR7 (раскрыть)
вчера в 14:31
А какая-то другая лига ему бы очень хорошо подошла?
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:52
Ну вот, эксклюзивчик от Дэвида Орнштейна подкатил, так вот журналист утверждает, что контракт продлен до 2027 года!
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 13:25, ред.
Если выбирать между клубом Лиги 1 и АПЛ, то конечно в этом противостоянии возьмёт вверх АПЛ. Тем более он уже здесь адаптирован и даёт необходимый результат на поле. Тот который от него требует тренер, так что он наверняка продолжит защищать цвета Лондонского клуба.
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:39, ред.
Да, действительно идут очень сложные переговоры, по слухам ПСЖ заинтересован в подписании Салиба, и агент игрока так же хотел бы пристроить Вильяма в Парижский клуб, понятное дело и себя бы не обидел благодаря этому переходу, но сам игрок якобы хочет остаться в Арсенале, и вот теперь агент пытается выбить для него условия по-лучше. Арсенал готов платить ему недельную з/п на уровне Сака это 200 тыс£ в неделю с учетом бонусов, но агент требует большего.

Если честно, потерять Вильяма не хотелось бы, но и портить атмосферу в команде из-за агента игрока не хотелось бы, если не согласны на условия клуба, то лучше сейчас продать его в Париж, зарядить им лямов 70, и пусть думают, а игрока перевести в дубль, тут либо Париж клюнет либо агент даст слабину.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:57
А чего там работать,или остаётся или уходит!
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