«Арсенал» работаем над продлением контракта с Салиба

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вчера, 11:36

«Арсенал» намерен продолжить сотрудничество с защитником .

В ближайшее время состоится новый раунд переговоров. Обе стороны уверены в том, что им удастся договориться.

По слухам, на футболиста претендует клуб Лиги 1.