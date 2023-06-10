«Арсенал» работаем над продлением контракта с Салиба

«Арсенал» намерен продолжить сотрудничество с защитником Вильямом Салиба.
В ближайшее время состоится новый раунд переговоров. Обе стороны уверены в том, что им удастся договориться.
По слухам, на футболиста претендует клуб Лиги 1.
«Арсенал» намерен продолжить сотрудничество с защитником Вильямом Салиба.
В ближайшее время состоится новый раунд переговоров. Обе стороны уверены в том, что им удастся договориться.
По слухам, на футболиста претендует клуб Лиги 1.
Если честно, потерять Вильяма не хотелось бы, но и портить атмосферу в команде из-за агента игрока не хотелось бы, если не согласны на условия клуба, то лучше сейчас продать его в Париж, зарядить им лямов 70, и пусть думают, а игрока перевести в дубль, тут либо Париж клюнет либо агент даст слабину.
Если честно, потерять Вильяма не хотелось бы, но и портить атмосферу в команде из-за агента игрока не хотелось бы, если не согласны на условия клуба, то лучше сейчас продать его в Париж, зарядить им лямов 70, и пусть думают, а игрока перевести в дубль, тут либо Париж клюнет либо агент даст слабину.