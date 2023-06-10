Агент Дивеева рассказал о процессе продления контракта игрока с ЦСКА

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА , поделился подробностями продления контракта футболиста с «армейцами».

Нам и клубу стоило определяться с будущим Дивеева. Оставался вопрос, который необходимо было решить. Как итог, все решено — Игорь остается в ЦСКА . На итоговое решение футболиста повлиял ряд факторов, которые положительно сказались на желании Дивеева остаться в ЦСКА . Это семейная атмосфера клуба, комфортные и понятные условия для защитника, на него рассчитывает главный тренер, у Игоря позитивные отношения с болельщиками. Оставалось только найти компромисс внутри долго обсуждаемого договора.