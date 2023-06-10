Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Агент Дивеева рассказал о процессе продления контракта игрока с ЦСКА

вчера, 08:49

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, поделился подробностями продления контракта футболиста с «армейцами».

Нам и клубу стоило определяться с будущим Дивеева. Оставался вопрос, который необходимо было решить. Как итог, все решено — Игорь остается в ЦСКА. На итоговое решение футболиста повлиял ряд факторов, которые положительно сказались на желании Дивеева остаться в ЦСКА. Это семейная атмосфера клуба, комфортные и понятные условия для защитника, на него рассчитывает главный тренер, у Игоря позитивные отношения с болельщиками. Оставалось только найти компромисс внутри долго обсуждаемого договора.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Арсенал» близок к заключению нового контракта с Нельсоном
Сегодня, 12:40
Слухи«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Аке
Сегодня, 09:57
ОфициальноБраим Диас продлил соглашение с «Реалом»
Вчера, 15:13
Слухи«Арсенал» и Салиба согласовали условия нового контракта
Вчера, 14:14
Слухи«Арсенал» работаем над продлением контракта с Салиба
Вчера, 11:36
Официально«Бенфика» объявила о продлении контракта с Отаменди
Вчера, 00:30 Фото
Сортировать
Все комментарии
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:51
К счастью это далеко не так.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 11:01
"За деньги ДА"))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:45
Короче...с агентского на русский....
Травмы и запрашиваемая стоимость в ЦСКА не соответствуют ожиданиям клубов проявлявшим интерес к игроку....
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:16
Продлили и молодцы. удачи в следующем сезоне
df3kx9xk35pw
df3kx9xk35pw
вчера в 09:06
Особых сомнений в том, что Дивеев останется в ЦСКА лично у меня и не было
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:06
Ну и ладненько. Да и продавать если шоо , можно уже подароже !)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:05
Заключили новый контракт,все стороны довольны!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 