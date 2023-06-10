Агент Дивеева рассказал о процессе продления контракта игрока с ЦСКА

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, поделился подробностями продления контракта футболиста с «армейцами».
Нам и клубу стоило определяться с будущим Дивеева. Оставался вопрос, который необходимо было решить. Как итог, все решено — Игорь остается в ЦСКА. На итоговое решение футболиста повлиял ряд факторов, которые положительно сказались на желании Дивеева остаться в ЦСКА. Это семейная атмосфера клуба, комфортные и понятные условия для защитника, на него рассчитывает главный тренер, у Игоря позитивные отношения с болельщиками. Оставалось только найти компромисс внутри долго обсуждаемого договора.
Травмы и запрашиваемая стоимость в ЦСКА не соответствуют ожиданиям клубов проявлявшим интерес к игроку....
Травмы и запрашиваемая стоимость в ЦСКА не соответствуют ожиданиям клубов проявлявшим интерес к игроку....