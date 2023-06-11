Сборная Израиля стала бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира

1686512272

вчера, 22:37

Сборная Израиля одержала победу над командой Южной Кореи в матче за 3-е место молодёжного чемпионата мира U20 (3:1).

На 19-й минуте счёт открыл Биньямин Ран. Азиатская команда отыгралась на 24-й — пенальти реализовал Ли Сын Вон. Омер Сеньор на 76-й вывел израильтян вперёд, а Анан Халаили на 85-й установил окончательные цифры на табло, забив 3-й мяч.

Израиль стал обладателем бронзовых медалей турнира.

В финале МЧМ встретятся Уругвай и Италия, поединок начнётся 12 июня в 0:00 по московскому времени.