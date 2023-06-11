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Сборная Израиля стала бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира

вчера, 22:37

Сборная Израиля одержала победу над командой Южной Кореи в матче за 3-е место молодёжного чемпионата мира U20 (3:1).

На 19-й минуте счёт открыл Биньямин Ран. Азиатская команда отыгралась на 24-й — пенальти реализовал Ли Сын Вон. Омер Сеньор на 76-й вывел израильтян вперёд, а Анан Халаили на 85-й установил окончательные цифры на табло, забив 3-й мяч.

Израиль стал обладателем бронзовых медалей турнира.

В финале МЧМ встретятся Уругвай и Италия, поединок начнётся 12 июня в 0:00 по московскому времени.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 05:45
Что эти команды дойдут до матча за медали перед началом чемпионата вряд ли кто мог предположить.
umwe27frjug2
umwe27frjug2
сегодня в 02:45
Таки очень неожиданный результат, особенно вынос бразильцев!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:44
Можно молодежь Израиля поздравить с бронзой!!!
Гость
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