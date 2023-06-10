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«Манчестер Сити» обыграл «Интер» и впервые выиграл Лигу чемпионов

вчера, 23:56
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Интер» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

Единственный гол в игре на 68-й минуте забил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

«Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов впервые в своей истории.

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер Лиги чемпионов
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Все комментарии
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 15:25
Ну вот, видишь- а ты говоришь, что опыта не имеешь!!! Не прибедняйся, Дружище, всё ты знаешь- больше других!!!
Это как в пословице: "Кто цены себе не знает- тот всегда продешевит"!!!
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:56
Виктор!, то, что черному по белому написано в справочниках (всех времен) я знаю-вот поэтому стал философом))))..честно скажу!..мне нужен глас народа!...ибо...человек я еще не достаточно умудренный опытом))))...и много чего не знаю и не видел при Советском футболе!!!...хотя...вот пример...играем как то в Ланчхуте (в середине 80-х) с Гурией (Союзная первая лига)..перерыв, счет зеро на зеро..наш администратор просит воды-нарзана для команды..в ответ получает-ага!..сейчас!...в прошлом туру дали попить Ярославцам, так они нашу Гурию выиграли)))))...лично свидетель!
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 14:29
Альтаирушка, я -небольшой любитель энциклопедии. Пользуюсь, исключительно в отдельных случаях. Библиотеку имею большую- оттуда и беру знания. Ну и конечно то, что помню сам, это- чисто спортивные дела...
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:16
ВИКТОР!..но пасаран!))))....а лучше..давай больше энциклопедии!....ибо...кто владеет информацией-тот...на этом ресурсе неуязвим)))))
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 14:04
Альтаирушка, Дружище, Здорова!!!
Так и сделаю- приму к сведению, твой Дружеский совет!!!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:06
Умные люди- всегда договорятся!!! За то- тебя и УВАЖАЮ!!!!!!!

А, Интер, всё-таки жаль. По большому счёту- ни тактически, ни стратегически, МС соперника не переиграл. Индивидуальные действия- всё и решили...
альсато
альсато
сегодня в 13:00
кто сказал: великими не рождаются-ими становятся!...черта с два!))))...а как же понимать наших предков: "У НЕГО НА РОДУ НАПИСАНО"!)))))
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:57
никогда не сдавайся Виктор-Победа!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:49, ред.
) Виктор.
Говорю тебе ещё раз. Мы не спорим. Ты мне своё, а я тебе. Никто из нас не ошибается, равно как и правого меж нами тоже нет. Есть только обмен мнением, суждением, жизненным опытом.
С тобой я, в данном обсуждении, не согласен. Однако мнение твоё уважаю, и доводы принял к сведению.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:39
Макс, ты же знаешь, я не могу долго с тобой спорить. Ты всё-равно меня уболтаешь. Поэтому, я принимаю твою доктрину и сдаюсь...

Но, всё-равно, Лукаку- редиска!!!
Capral
Capral
сегодня в 12:36
Макс, Дружище, я, также как и ты, вчера- болел за Интер. Интер проиграл не из-за Лукаку, хотя, конечно, забей, он хотябы один- и интрига возродилась бы.

МС- сильней, однозначно. Говорить о том, если бы Лукаку забил, если бы Интер не попал в перекладину и тд, и тп, можно сколько угодно. Таких, "если бы", вчера было немало, и не только в пользу Интера...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:32, ред.
Это не просто фраза Эдисона, а жизненный принцип, который помог этому человеку совершить прорыв в мировоззрении людей.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:31
Мы же не обсуждаем его открытия. Я только упомянул, одну -из его известных фраз...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:29
Не каждому. И не надо путать талант со способностями- это разные вещи.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:29
"Макс, утверждение Эдисона о том, что: "Гениальность- это всего лишь 10% таланта- остальное пот", себя давно изжило."


Ты плохо осведомлён об Эдисоне, дружище.
Эдинсон совершил более 2000 (!!!) опытов, прежде чем представил миру щелочной аккумулятор. Остановись он на 1998 или 1999-м и всё...
А самое главное изобретение Эдисона, опять же учитывая его адский труд и мытарства с аккумулятором, - создание ведомства, в котором рождается новое, доселе неизвестное открытие. Я говорю про изобретение НИИ (научно-исследовательского института) - как колыбели технического прогресса и, по факту, эволюции человечества.
Вот этим и велик Эдисон.
Поэтому Труд, как ни крути, впереди всего и вся. Гений же - случайная комета.
Сп62
Сп62
сегодня в 12:21, ред.
Лукаку и сам создавал острые моменты и выходил на острые позиции у ворот сити. А это и есть главные качества нападающего. Подвела реализация, но такое случалось в истории футбола и с лучшими, легендарными игроками. В отличии от Лукаку Холланд за все 90 минут обратил на себя внимание всего лишь единыжды.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:19
"Но, если Всевышним не дан талант- никаким трудом его не восполнить."

Талант, Виктор, с рождения дан каждому. Вся проблема заключается в том, найдёт ли человек ту стезю, в которой он его (талант) проявит. И вот здесь "снаряд в одну воронку" падает только единицам...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:17
Ну что у тебя за сравнения вечно? Как можно сравнивать музыку и футбол? И снова ты сравниваешь- ГЕНИЯ с примитивизмом.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:15
Макс, утверждение Эдисона о том, что: "Гениальность- это всего лишь 10% таланта- остальное пот", себя давно изжило.

Работать над собой надо, однозначно. Но, если Всевышним не дан талант- никаким трудом его не восполнить.

Рона вспоминать не надо, поскольку сравнение португала с примитивным Лукаку- уже некорректно и неуместно...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:06, ред.
"Говорил и еще раз повторю: "Великим футболистом нельзя стать, им- можно только родиться !!!"

Абсолютно не согласен.
Криштиану Роналду - великий футболист, взращённый титаническим трудом и усердием.
И ещё, кое о чём. Почитай А.К. Виноградова "Осуждение Паганини". Там по части труда и усердия много чего умного.

"Деструктивный форвард, начисто лишенный футбольного интеллекта и футбольной эстетики."

Я бы к таким причислил Джеко, нежели Лукаку.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:03
Ну ты сравнил конечно- одно место с пальцем. Да пусть хоть до дыр, Лукаку прочтёт всего Мюллера- он НИКОГДА им не станет, потому что он всего лишь Лукаку, а не Мюллер!!!
И Слава БОГУ, что Индзаги не выпустил нигера в старте, иначе, провал случился бы намного раньше. Деструктивный форвард, начисто лишенный футбольного интеллекта и футбольной эстетики.

Говорил и еще раз повторю: "Великим футболистом нельзя стать, им- можно только родиться"!!!
альсато
альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:52
Друг мой!..будь уже последователен))))...силве-играет под желтую, а вот соболь-демонмтрирует под красную, а жора-пиз...дит под тот же цвет))))
альсато
альсато ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:48
ничего не имею против!)))))
adrianes
adrianes
сегодня в 11:26
и теперь, МанСити выиграл свой первый финал ЛЧ и приобрел тот самый необходимый "топовый жирок",который придаст уверенности в будущем
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 11:23
Сити выстроили таки идеальную машину. Если есть команды с отдельными звездами-Сити это команда звезда каждый на своем месте почти идеален. Интер видно было явно в скорости проигрывал-ну не бегают так в Италии хоть что говори. Удивительно что Лукаку считают топовым напом. Его тяжесть и неповоротливость по сути стоили Интеру победы. Даже наш Соболев гораздо шустрее булками шевелит в штрафной и такие моменты не прощает. Браво Сити! В следующем сезоне ждем зарубы с усиленным Реалом!
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 11:20


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Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 11:19
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 11:16, ред.
    Хочется ответить на тутошний троллинг в адрес Лукаку...

    Тут 50/50, то есть как тренерский косяк, так и технический - исполнительский.
    Недели 2 назад я говорил, что ЕСЛИ Индзаги выставит Лукаку и Мартинеса на с т а р т е игры, то МС придётся туго. Индзаги этого не сделал, лишив форварда игрового тонуса поединка и, самое главное - потенциальных голевых моментов, которые Интер без Лукаку не создал.

    Теперь конкретно по Лукаку.
    Возвращаемся к истокам футбола и его истории. Забивала всех времён и народов Герд Мюллер бы НИКОГДА из такой позиции не промазал. Немец всегда говорил, что удар по воротам надо тренировать до умопомрачения с любого (!) расстояния: с метра, с двух, с трёх...., с пяти. Тренить такие удары нужно ДАЖЕ (!!!) по пустым воротам. Для чего спросите вы ? А для того, чтоб сам удар (его сила) была отработана до автоматизма и у форварда, во время матча, было время не только чтоб подстроиться под мяч, но и видеть, ГДЕ на момент удара находится кипер.
    Вот те слагаемые, которых не хватило Лукаку... и опять же, его тренеру, который видно не читал труды великого немца, а потому не гоняет форвардов на тренировке, как положено.

    Отсюда результат.
    bars098
    bars098
    сегодня в 11:14
    Сити закономерно выиграл ЛЧ, Пеп лучший тренер. Интер удивил, они были сильнее в матче с МС чем Реал и Бавария.
    adrianes
    adrianes ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 11:08
    в финалах часто так,я думаю,играй они в группе,ничего бы не давлело и было бы веселее
    Гость
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