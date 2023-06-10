«Манчестер Сити» обыграл «Интер» и впервые выиграл Лигу чемпионов

«Манчестер Сити» обыграл «Интер» (1:0) в финале Лиги чемпионов.
Единственный гол в игре на 68-й минуте забил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
«Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов впервые в своей истории.
|Манчестер Сити1 : 0Интер
|Матч завершен
«Манчестер Сити» обыграл «Интер» (1:0) в финале Лиги чемпионов.
Единственный гол в игре на 68-й минуте забил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
«Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов впервые в своей истории.
Если добавить пользователя в игнор, то он не сможет на вас подписаться, отвечать на ваши комментарии, вступать в Ваши лиги и оставлять комментарии в Вашем блоге.
Если добавить пользователя в игнор, то он не сможет на вас подписаться, отвечать на ваши комментарии, вступать в Ваши лиги и оставлять комментарии в Вашем блоге.
Дальше уже будет проще) их много критиковали, давление было велико, но сейчас они уже обладатели лч.
Конечно все мы ждали много голов и зрелища, но это финал, обе команды боялись ошибиться. Зато нерв в этой игре держался до последней секунды, стоит поблагодарить Интер за этот матч, бились до самого конца.
Отдельно хочется сказать про Лукаку.. сколько критики он получит в свой адрес сегодня, такой момент запорол) он всегда в важнейших матчах порет железные эпизоды. Видимо не справляется с давлением в таких играх или просто невезучий)
Очень интересный финал, спасибо командам) болельщикам Интера терпения. Очень достойное выступление
Дальше уже будет проще) их много критиковали, давление было велико, но сейчас они уже обладатели лч.
Конечно все мы ждали много голов и зрелища, но это финал, обе команды боялись ошибиться. Зато нерв в этой игре держался до последней секунды, стоит поблагодарить Интер за этот матч, бились до самого конца.
Отдельно хочется сказать про Лукаку.. сколько критики он получит в свой адрес сегодня, такой момент запорол) он всегда в важнейших матчах порет железные эпизоды. Видимо не справляется с давлением в таких играх или просто невезучий)
Очень интересный финал, спасибо командам) болельщикам Интера терпения. Очень достойное выступление
Пеп снял проклятье, наконец-то, и вернул величие в город Манчестер, но под другими цветами.
Сити заслужил кубок, как не крути. Им покорился требл: если чемпионат позорно слил Арсенал, то два других кубка они взяли сами.
Всех болел с чемпионством! Лысый шарлатан собрал очередную грозную банду, но жаль Кевина: снова травма в финале, но сейчас она не помешала его клубу довести дело до конца - вот кто заслужил ЗМ, а не Холланд.
Пеп снял проклятье, наконец-то, и вернул величие в город Манчестер, но под другими цветами.
Сити заслужил кубок, как не крути. Им покорился требл: если чемпионат позорно слил Арсенал, то два других кубка они взяли сами.
Всех болел с чемпионством! Лысый шарлатан собрал очередную грозную банду, но жаль Кевина: снова травма в финале, но сейчас она не помешала его клубу довести дело до конца - вот кто заслужил ЗМ, а не Холланд.