Италия сыграет с Уругваем в финале молодёжного чемпионата мира

Сборная Италии одержала победу над командой Южной Кореи в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира U20 (2:1).
Счёт на 14-й минуте открыл Чезаре Казадеи. Сын-Вон Ли с пенальти на 23-й сравнял. Победу европейской команде принёс гол Симоне Пафунди на 86-й.
Итальянцы вышли в финал турнира, где встретятся с Уругваем.
Если честно то и их соперники , сборная Израиля и сборная Кореи , если бы вышли в финал, не было бы ничего в этом удивительного. Потому что очень достойно смотрелись в полуфинале играя против финалистов. Если честно, то сборная Израиля очень понравилась, очень мобильная сборная, физически и технически ничем и никому не уступала на чемпионате мира . Ну а у Южной Кореи, скорее всего не хватило концентрации и характера, что и привело к поражению во вчерашнем матче . Ну а в целом, очень хороший получился чемпионат мира, правда хотелось конечно увидеть было и нашу сборную среди таких команд.
Ну а в финале конечно буду болеть за сборную Италии !
FORZA ITALIA 🇮🇹 ✌️ !!!
Если честно то и их соперники , сборная Израиля и сборная Кореи , если бы вышли в финал, не было бы ничего в этом удивительного. Потому что очень достойно смотрелись в полуфинале играя против финалистов. Если честно, то сборная Израиля очень понравилась, очень мобильная сборная, физически и технически ничем и никому не уступала на чемпионате мира . Ну а у Южной Кореи, скорее всего не хватило концентрации и характера, что и привело к поражению во вчерашнем матче . Ну а в целом, очень хороший получился чемпионат мира, правда хотелось конечно увидеть было и нашу сборную среди таких команд.
Ну а в финале конечно буду болеть за сборную Италии !
FORZA ITALIA 🇮🇹 ✌️ !!!