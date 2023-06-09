Италия сыграет с Уругваем в финале молодёжного чемпионата мира

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вчера, 08:30

Сборная Италии одержала победу над командой Южной Кореи в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира U20 (2:1).

Счёт на 14-й минуте открыл Чезаре Казадеи. Сын-Вон Ли с пенальти на 23-й сравнял. Победу европейской команде принёс гол Симоне Пафунди на 86-й.

Итальянцы вышли в финал турнира, где встретятся с Уругваем.