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Италия сыграет с Уругваем в финале молодёжного чемпионата мира

вчера, 08:30

Сборная Италии одержала победу над командой Южной Кореи в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира U20 (2:1).

Счёт на 14-й минуте открыл Чезаре Казадеи. Сын-Вон Ли с пенальти на 23-й сравнял. Победу европейской команде принёс гол Симоне Пафунди на 86-й.

Итальянцы вышли в финал турнира, где встретятся с Уругваем.

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Италия до 20
Источник: soccer.ru Фото: Сайт en.as.com
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Все комментарии
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 14:54
Спасибо и Вам- Дружище!
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:53, ред.
Игорь, cпасибо, Дружище!
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 13:57
Молодцы итальянцы. Отличный финал Италия - Уругвай будет.
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:52
Добрый день!
В ночь с 11на 12 июня...еслм точнее, то 11 июня в 00:00 по Москве
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:41
Одинадцатого числа этого месяца, сего года!)
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 13:04
Приветствую, Дружище!
Скажите, будьте любезны- когда финал?
Спасибо.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:53
Классный футбол показали эти сборные. Теперь они поспорят между собой в финале чемпионата мира .
Если честно то и их соперники , сборная Израиля и сборная Кореи , если бы вышли в финал, не было бы ничего в этом удивительного. Потому что очень достойно смотрелись в полуфинале играя против финалистов. Если честно, то сборная Израиля очень понравилась, очень мобильная сборная, физически и технически ничем и никому не уступала на чемпионате мира . Ну а у Южной Кореи, скорее всего не хватило концентрации и характера, что и привело к поражению во вчерашнем матче . Ну а в целом, очень хороший получился чемпионат мира, правда хотелось конечно увидеть было и нашу сборную среди таких команд.
Ну а в финале конечно буду болеть за сборную Италии !
FORZA ITALIA 🇮🇹 ✌️ !!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:00
По возможности старался смотреть матчи, и игру сборной Италии видел (Италия-Бразилия).... очень интересная молодеж подрастает у Скуадры Адзурры! Большое влияние на игру оказывает полузащитник Чезаре Касадеи, который если я не ошибаюсь забил уже 7 мячей на турнире! Помимо голов он очень интересно рулит игрой команды! Челси заполучил хорошего игрока, и думаю ему нужно давать игровое время уже в основной команде! Думаю этот парнишка еще громко заявит о себе!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:51
Сенсации на этом чемпионате мира не случится.
wgj5nykrunp6
wgj5nykrunp6
вчера в 09:41
Когда-то давно уже был такой финал
lotsman
lotsman
вчера в 09:20
Уругвайцы молодцы, должны победить итальянцев.
Loko57
Loko57
вчера в 08:44
Молодцы итальяшки! Видимо достойная растет замена.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 08:35
Это отдельный разговор, надо обдумать момент, а сейчас удовлетворимся тем, что знаем финалистов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:31
Хочу чтобы Уругвай взял кубок !
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