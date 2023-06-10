«Пари НН» уступил «Родине» в стыковой игре, но остался в Премьер-Лиге

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вчера, 16:26

«Пари НН» проиграл «Родине» в ответном стыковом матче за право играть в РПЛ в следующем сезоне (0:2, общий счет 3:2).

Иван Тимошенко на 8-й минуте не реализовал пенальти, но смог забить с игры. На 24-й преимущество гостей удвоил Амур Калмыков.

В другой стыковой игре «Факел» встретится с «Енисеем». Первая игра этих команд завершилась победой воронежцев (1:0).