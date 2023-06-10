«Пари НН» уступил «Родине» в стыковой игре, но остался в Премьер-Лиге

«Пари НН» проиграл «Родине» в ответном стыковом матче за право играть в РПЛ в следующем сезоне (0:2, общий счет 3:2).
Иван Тимошенко на 8-й минуте не реализовал пенальти, но смог забить с игры. На 24-й преимущество гостей удвоил Амур Калмыков.
В другой стыковой игре «Факел» встретится с «Енисеем». Первая игра этих команд завершилась победой воронежцев (1:0).
В этом же сезоне набрали 4 очка с ЦСКА...6 очков с крепким Ахматом, не позволили себя обыграть Спартаку в Москве 2-е недели назад.
А тут скорей успокоенность после результата первого матча.
Да, наверное при любом исходе первого матча на своей арене при своих болельщиках, в последнем матче сезона можно было выдать игру слегка покуражистей и пофееричней.
Ибо, надо признать, "Родина" в гостях могла изменить всё в свою пользу.
В этом же сезоне набрали 4 очка с ЦСКА...6 очков с крепким Ахматом, не позволили себя обыграть Спартаку в Москве 2-е недели назад.
А тут скорей успокоенность после результата первого матча.
Да, наверное при любом исходе первого матча на своей арене при своих болельщиках, в последнем матче сезона можно было выдать игру слегка покуражистей и пофееричней.
Ибо, надо признать, "Родина" в гостях могла изменить всё в свою пользу.
Те очки, которые НН набрал с перечисленными Вами командами, скорее из разряда случайностей. Представить себе, что ЦСКА, с его отлаженной, стабильной и системной игрой, или Спартак- с его сумашедшей атакой не смогли победить команду, явно уступающую в классе- просто невозможно!!! Это как у Зощенко: "Вот вы говорите не может быть, и мы говорим не может быть! А всётаки было!"
Вобщем, ладно, поздравим еще раз Нижний с успехом, и пожелаем в следущем сезоне не доводить дело до нервной обстановки в стыках!
А я, поздравлю своего давнего Доброго Друга Володю из Новгорода, с тем, что его земляки сохранили прописку в ПЛ!!!
Те очки, которые НН набрал с перечисленными Вами командами, скорее из разряда случайностей. Представить себе, что ЦСКА, с его отлаженной, стабильной и системной игрой, или Спартак- с его сумашедшей атакой не смогли победить команду, явно уступающую в классе- просто невозможно!!! Это как у Зощенко: "Вот вы говорите не может быть, и мы говорим не может быть! А всётаки было!"
Вобщем, ладно, поздравим еще раз Нижний с успехом, и пожелаем в следущем сезоне не доводить дело до нервной обстановки в стыках!
А я, поздравлю своего давнего Доброго Друга Володю из Новгорода, с тем, что его земляки сохранили прописку в ПЛ!!!