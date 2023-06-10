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«Пари НН» уступил «Родине» в стыковой игре, но остался в Премьер-Лиге

вчера, 16:26
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 2Логотип футбольный клуб Родина (Москва)РодинаМатч завершен

«Пари НН» проиграл «Родине» в ответном стыковом матче за право играть в РПЛ в следующем сезоне (0:2, общий счет 3:2).

Иван Тимошенко на 8-й минуте не реализовал пенальти, но смог забить с игры. На 24-й преимущество гостей удвоил Амур Калмыков.

В другой стыковой игре «Факел» встретится с «Енисеем». Первая игра этих команд завершилась победой воронежцев (1:0).

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 14:48
НиНо нужно пол состава менять... А чемпионат Москвы нам не нужен, с раздевалкой в бане и резиновым полем....
Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:28
По игре НН должен был проигрывать и ЦСКА и Спартаку за явным преимуществом этих команд. Но есть в футболе, как и в жизни, слово ПОВЕЗЛО.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:03, ред.
Постановка вопроса: "ну ведь могут когда настроятся"- точно для Новгорода. В том то и дело, что команда невысого класса- непредсказуема сама по себе, независимо от соперника.
Те очки, которые НН набрал с перечисленными Вами командами, скорее из разряда случайностей. Представить себе, что ЦСКА, с его отлаженной, стабильной и системной игрой, или Спартак- с его сумашедшей атакой не смогли победить команду, явно уступающую в классе- просто невозможно!!! Это как у Зощенко: "Вот вы говорите не может быть, и мы говорим не может быть! А всётаки было!"
Вобщем, ладно, поздравим еще раз Нижний с успехом, и пожелаем в следущем сезоне не доводить дело до нервной обстановки в стыках!

А я, поздравлю своего давнего Доброго Друга Володю из Новгорода, с тем, что его земляки сохранили прописку в ПЛ!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:16, ред.
Ну ведь могут когда настроятся.

В этом же сезоне набрали 4 очка с ЦСКА...6 очков с крепким Ахматом, не позволили себя обыграть Спартаку в Москве 2-е недели назад.

А тут скорей успокоенность после результата первого матча.

Да, наверное при любом исходе первого матча на своей арене при своих болельщиках, в последнем матче сезона можно было выдать игру слегка покуражистей и пофееричней.

Ибо, надо признать, "Родина" в гостях могла изменить всё в свою пользу.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:06
А кто сказал, что Юран не настроил команду на игру? Новгород -невысокого класса команда, которая может в любой момент сломаться морально, даже в игре с середняком ФНЛ. Вполне допускаю, что определенная успокоенность и присутствовала в стане НН, но также понимаю, что тренеру команды уровня НН не всегда получается сыграть в свой футбол- недостаток мастерства сказывается... Новгород- не Зенит и не ЦСКА, чтобы регулярно выступать на определенном стабильном уровне.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:54
Плохо настроил команду Сергей ЮраНН......

Но не всё же московским командам гостевые игры в столице проводить.....
Минус "Торпедо"...минус "Химки"...сегодня минус возможный кандидат в РПЛ "Родина"...

Пари НН с сохранением прописки в Лиге....
Хотя непонятно как можно столь ответственный матч пускать на самотёк и авось....
Zimmer
Zimmer
вчера в 18:12
После матча игроки "Пари НН" были угрюмы. Вроде бы выполнили задачу, а настроения нет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:46
Всё в принципе справедливо . Нечего делать в РПЛ Родине , уж очень сыроватая команда .
Сп62
Сп62
вчера в 17:19, ред.
НН повезло в первом матче, а Родине, наооборот нет. Игра была на равных, но мячи влетали в одни ворота. В гостях Родина превосходила хозяев и могла преподнести сюрприз. Если судить не по счёту, а по игре, то команда НН менее достойна РПЛ, чем московская команда.
drug01
drug01 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:17
Это надо учесть в других играх, такого случая может не быть!
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 17:14
Ух-ты.... Свезло как говорится
Vadik
Vadik
вчера в 17:08
Лучше НН, чем ещё одна московская команда))) вот одно непонятно, что не так с мотивацией у нижегородцев? Рисковый результат
Capral
Capral
вчера в 17:00, ред.
Мне в принципе всё-равно было, кто победит, если бы не одно "НО". Не люблю Парфенова еще с ФНЛ, когда он работал в Тосно. Даже интервью нормально не мог дать, вечно чем-то недоволен был.
Поэтому, НН остался в ПЛ, с чем, я, команду и его болельщиков- поздравляю!!!
Веня диктов
Веня диктов
вчера в 16:48
Четверть лиги московских .Хватит и этих. А Родине потом ничего не светит. НЕ про Державу конечно.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:43
Повезло ...
nubom
nubom
вчера в 16:38
НН случайно заехал на стадион во время отпуска...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:31
Никак не думал, что Юран так не настроил команду, что НН еле ноги унес от середняка ФНЛ.
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