ЦСКА — победитель Кубка России сезона 2022/23

ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче суперфинала Кубка России (1:1, 6:5 по пенальти).
«Армейцы» открыли счёт с одиннадцатиметрового на 32-й минуте встречи, отличился нападающий Фёдор Чалов. Южане отыгрались на 50-й усилиями форварда Джона Кордобы. Основное время игры завершилось вничью 1:1. В серии пенальти сильнее оказался московский клуб.
ЦСКА выиграл трофей в 8-й раз в истории.
На протяжении всей игры, ЦСКА смотрелся лучше, организованнее и мобильнее. Краснодар в 1-м тайме, ничего не показал, а во 2-м перешел исключительно на индевидуальную игру, отдельных техничных игроков. И надо сказать, что переодически, супертехничные негры Краснодара доставляли определенное беспокойство защите ЦСКА. Но, если взять игру в целом, то эта победа армейского клуба- чисто тренерская!!! Именно Федотов смог конструктивно и мудро организовать команду на решающую игру, и еще раз доказал, что он, по праву является одним из лучших российских тренеров!!!
Комбинационной игры у Краснодара не получилось. Фирменного краснодарского футбола, сегодня, лично я не увидел...
ЦСКА с победой- заслуженной и по игре!!! Серебром засыпать кубок- дорогого стоит!!! Молодцы!!!
На протяжении всей игры, ЦСКА смотрелся лучше, организованнее и мобильнее. Краснодар в 1-м тайме, ничего не показал, а во 2-м перешел исключительно на индевидуальную игру, отдельных техничных игроков. И надо сказать, что переодически, супертехничные негры Краснодара доставляли определенное беспокойство защите ЦСКА. Но, если взять игру в целом, то эта победа армейского клуба- чисто тренерская!!! Именно Федотов смог конструктивно и мудро организовать команду на решающую игру, и еще раз доказал, что он, по праву является одним из лучших российских тренеров!!!
Комбинационной игры у Краснодара не получилось. Фирменного краснодарского футбола, сегодня, лично я не увидел...
ЦСКА с победой- заслуженной и по игре!!! Серебром засыпать кубок- дорогого стоит!!! Молодцы!!!
Если честно, то ожидания матча не оправдались. И больше всего у меня претензий к главному тренеру Быков . Сегодня вообще не понимаю почему команда изменила своим принципам и своей игре . Скорее всего это и послужило тем что мы увидели сегодня на поле. Команда которая за весь матч по большому счёту не создала ничего опасного у ворот армейцев, кроме момента с забитым мячом . Вялая игра с бесполезным перекатыванием мяча , что совершенно не приемлемо было видеть в исполнении Быков. Куда-то делся атакующий , комбинационный стиль команды, ничего в создании не получалось у лидеров команды, так де и особо ничем не выделился Сперцян , который скорее всего головой находится в расположении Аякса . Ну а красно - синие сделали своё дело до конца, где на первый план вышло мастерство многоопытного голкипера армейцев Игоря Акинфеева , который и принёс победу ЦСКА в послематчевых пенальти .
Ещё раз с Победой ЦСКА !!!
Если честно, то ожидания матча не оправдались. И больше всего у меня претензий к главному тренеру Быков . Сегодня вообще не понимаю почему команда изменила своим принципам и своей игре . Скорее всего это и послужило тем что мы увидели сегодня на поле. Команда которая за весь матч по большому счёту не создала ничего опасного у ворот армейцев, кроме момента с забитым мячом . Вялая игра с бесполезным перекатыванием мяча , что совершенно не приемлемо было видеть в исполнении Быков. Куда-то делся атакующий , комбинационный стиль команды, ничего в создании не получалось у лидеров команды, так де и особо ничем не выделился Сперцян , который скорее всего головой находится в расположении Аякса . Ну а красно - синие сделали своё дело до конца, где на первый план вышло мастерство многоопытного голкипера армейцев Игоря Акинфеева , который и принёс победу ЦСКА в послематчевых пенальти .
Ещё раз с Победой ЦСКА !!!
По прошедшей игре... Очень досадно было наблюдать, как на протяжении всего матча мяч практически не держался у армейцев, они просто им не дорожили. Отсутствовали скорости. Немало было и других ошибок, что и привело, в конце концов, к ответному голу. Потому как "быки", наоборот, мяч старались не терять. Этим вместе с минимальным прессингом и более точными, чем у армейцев, передачами, они доставляли немало хлопот защите и полузащите ЦСКА. Правда, только одну из своих атак южане смогли закончить результативно, воротам соперников они почти не угрожали. Армейцы же при немногочисленных перехватах мяча создали несколько опасных моментов у ворот "Краснодара". Но до голов дело тоже не дошло. Посему считаю, что счёт в матче в основное время справедливый. Одиннадцатиметровые - это и лотерея, и нервная система футболистов, и опыт вратарей. В победе в прошедшем матче главная заслуга Акинфеева...
В целом, считаю, - ЦСКА своей игрой во всех матчах на Кубок этого путанного сезона заслужили победы. С чем армейцев и поздравляю! Но Федотову есть ещё над чем работать...
По прошедшей игре... Очень досадно было наблюдать, как на протяжении всего матча мяч практически не держался у армейцев, они просто им не дорожили. Отсутствовали скорости. Немало было и других ошибок, что и привело, в конце концов, к ответному голу. Потому как "быки", наоборот, мяч старались не терять. Этим вместе с минимальным прессингом и более точными, чем у армейцев, передачами, они доставляли немало хлопот защите и полузащите ЦСКА. Правда, только одну из своих атак южане смогли закончить результативно, воротам соперников они почти не угрожали. Армейцы же при немногочисленных перехватах мяча создали несколько опасных моментов у ворот "Краснодара". Но до голов дело тоже не дошло. Посему считаю, что счёт в матче в основное время справедливый. Одиннадцатиметровые - это и лотерея, и нервная система футболистов, и опыт вратарей. В победе в прошедшем матче главная заслуга Акинфеева...
В целом, считаю, - ЦСКА своей игрой во всех матчах на Кубок этого путанного сезона заслужили победы. С чем армейцев и поздравляю! Но Федотову есть ещё над чем работать...