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ЦСКА — победитель Кубка России сезона 2022/23

вчера, 19:10
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился после серии пенальти

ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче суперфинала Кубка России (1:1, 6:5 по пенальти).

«Армейцы» открыли счёт с одиннадцатиметрового на 32-й минуте встречи, отличился нападающий Фёдор Чалов. Южане отыгрались на 50-й усилиями форварда Джона Кордобы. Основное время игры завершилось вничью 1:1. В серии пенальти сильнее оказался московский клуб.

ЦСКА выиграл трофей в 8-й раз в истории.

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10 июня
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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:50
ЦСКА с кубком
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ tims (раскрыть)
вчера в 23:03
Матч за Суперкубок не завершает сезон, а предваряет следующий. Дает ему старт. Это чисто выставочный матч не более тогопд
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:01
Я, не то чтобы болел за Интер, но очень хотел интриги. Не хотелось снова фирменных разгромов МС. Но особенно ждал- послематчевые пенальти.
ATG
ATG
вчера в 22:56
Поздравлять противника не буду, так как все мы знаем как мск и спб судят в рф. Хочется спросить почему не было нашего вождя и лидера Сафонова. Я считаю кто к этому причастен - должен покинуть клуб
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:50
Я болел за Интер. У Лукаку были моменты в конце матча. Но у вы !(
Capral
Capral ответ tims (раскрыть)
вчера в 22:47
ЦСКА, именно за счет коллективной игры превзошел соперника и добился победы. Федотов, как безусловно мудрый наставник, понимая, то, что в составе его команды нет такой яркой атаки как у Краснодара, исключительно за счет грамотной организации игры переиграл соперника, который сбился на разрозненные индевидуальные действия.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:34
Интер не та команда, которая способна на большой зрелещный футбол. Вчера, исходя их своих возможностей и особенно из потенциала соперника, итальянцы играли очень организованно, но мало думали об атаке. И только после пропущенного гола- пошли вперед. Я надеялся на послематчевые пенальти. Увы, несложилось...
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:02
Привет дружище. ✊️
Вчера если честно, то я точно не ждал яркой и зрелищной игры . Я так и думал что будет забит один и самое большее два мяча . Такие матчи как правило не бывают зрелищными и с множеством забитых мячей.
minai
minai
вчера в 21:52, ред.
Не люблю Коней, тем не менее, мои поздравления.
Игорь велик, вне всякого сомнения.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ АРМЕЕЦ_06 (раскрыть)
вчера в 21:27
С первого матча с КС в 2003 г до сегодняшнего финала в 2023 Игорь лучший вратарь РПЛ без вариантов. Ровно 20 лет.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 21:24
Оказывается сегодня был супер-пупер финал) Надо же, упустил такое событие) Не надо было вчера это ЛЧ смотреть, отвлекло, всё это западные происки)
Capral
Capral ответ красноярец (раскрыть)
вчера в 21:09
В моей, богатейшей футбольной коллекции значков футбольных клубов СССР- есть, точно такой значок!!!
tims
tims
вчера в 21:07, ред.
Теперь ждём "Суперкубок" ... В завершение сезона в игре "Зенита" и ЦСКА будет выявлен сильнейший. Хорошо бы при судействе иностранных арбитров...
По прошедшей игре... Очень досадно было наблюдать, как на протяжении всего матча мяч практически не держался у армейцев, они просто им не дорожили. Отсутствовали скорости. Немало было и других ошибок, что и привело, в конце концов, к ответному голу. Потому как "быки", наоборот, мяч старались не терять. Этим вместе с минимальным прессингом и более точными, чем у армейцев, передачами, они доставляли немало хлопот защите и полузащите ЦСКА. Правда, только одну из своих атак южане смогли закончить результативно, воротам соперников они почти не угрожали. Армейцы же при немногочисленных перехватах мяча создали несколько опасных моментов у ворот "Краснодара". Но до голов дело тоже не дошло. Посему считаю, что счёт в матче в основное время справедливый. Одиннадцатиметровые - это и лотерея, и нервная система футболистов, и опыт вратарей. В победе в прошедшем матче главная заслуга Акинфеева...
В целом, считаю, - ЦСКА своей игрой во всех матчах на Кубок этого путанного сезона заслужили победы. С чем армейцев и поздравляю! Но Федотову есть ещё над чем работать...
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 21:03
Альтаирушка, спасибо что сказал!!! Признаться не приметил... Ну хорошо, значит есть люди соблюдающие традиции отечественного футбола!!! Морозу- Респектище!!!
красноярец
красноярец
вчера в 21:02
С победой АРМЕЙЦЫ! Игорь ЛУЧШИЙ. Можно было и решить в основное время, но Федя не реализовал два момента. Удивлен, что на пенальти не выставили Сафонова, тем лучше для нас. ЕЩЁ РАЗ С ПОБЕДОЙ!
Red blu
Red blu
вчера в 20:37
Игорь Владимирович СПАСИБО за сезон!!
Крайне, крайне тяжелый матч. И тут выходит на первый план выдающийся вратарь.
АРМЕЕЦ_06
АРМЕЕЦ_06 ответ fanatcska94 (раскрыть)
вчера в 20:33
Не 15 а 20 лет
fanatcska94
fanatcska94 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 20:30
Вот это уже лучше. Марио на этом чемпионате дал результат, дал результат и в этом матче - гол забил. А какой результат дал Смолов на ЧМ 2018 и конкретно в матче с Хорватией?
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:20
Привет, Дружище!
Если откровенно, то вчера, тоже, ожидался более яркий финал. Но на то, он и финал- что не всегда он получается ярким, содержательным и насыщенным!
Как ответил однажды А.П.Старостин, на вопрос журналиста- ожидает ли тренер Спартака легкой игры перед финалом с ростовским СКА: "А когда, они, финалы были лёгкими"?!
CTePx
CTePx ответ fanatcska94 (раскрыть)
вчера в 20:17
А с чего Вы взяли, что я говорил о Джордане? Я имел в виду футболистов мира, а не баскетболиста, читайте внимательно. Месси не косячил с пенальти? Марадона не косячил? Я тебе больше скажу, братья Миранчуки, хоть и не лучшие футболисты мира, но они почти идеально исполняют пенальти и даже с ними случается проруха. Например, если не изменяет память, Антон не косячил с пенальти в РПЛ вообще, а в недавнем матче косякнул. Идеальных футболистов, идеальных людей вообще нет! Я огорчу может быть, но и мир далеко не идеальный. Но вот Вы видимо уверены, что Вы то идеальный! Огорчу Вас, тот факт, что Вы мелочно цепляетесь за ошибку Федора, говорит о Вас, что Вы далеки от тех идеалов, которые Вы себе представляете. И Ваш аргумент с "Джорданом", ярко говорит кто Вы такой.
Великолепный
Великолепный
вчера в 20:16, ред.
Игроки ЦСКА молодцы, выиграли очередной восьмой кубок России и 22-ой трофей в Российской истории. Трофей лучшее завершение сезона. Молодцы !
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:15
Виктор!...МОРОЗЗ раньше нас поздравил!)))
bratskij1
bratskij1
вчера в 20:14
Всех Армейцев с Победой!!!
альсато
альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:14
ты не исправим!))))...будет о чем в следующем сезоне-потрещать))))
альсато
альсато ответ CTePx (раскрыть)
вчера в 20:12
это нормально!....адекватность-приходит с возрастом))))
альсато
альсато ответ fanatcska94 (раскрыть)
вчера в 20:10
мне не важно, кто из себя. кого представляет, мне важен результат!
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:10
Хочу, лично Вас, поблагодарить за Ваше поздравление в адрес ЦСКА!!! Вы- единственный из КБ, кто поздравил земляков армейцев с победой. Респект Вам за это!!!

Никогда не понимал вражды между московскими клубами и призывал к единству.
Да, старая московская болезнь о которой писал еще Ю.Ваньят осталась. Но ведь можно и поздравить, исторического соперника, тем более, что победа была абсолютно честной и по игре!!!
Еще раз- примите благодарность!!!
CTePx
CTePx ответ альсато (раскрыть)
вчера в 20:09
Ага, соринки в чужих глазах видят, а в своих бревно не замечают.
Futurista
Futurista
вчера в 20:08
Матч не смотрел...но пенальти в ворота Краснодара в основное время осуждаю)...
fanatcska94
fanatcska94 ответ CTePx (раскрыть)
вчера в 20:08
Ага, слышали уже от Смолова его фразу по Джордана. Повторять не надо
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