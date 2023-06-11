ЦСКА — победитель Кубка России сезона 2022/23

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вчера, 19:10

ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче суперфинала Кубка России (1:1, 6:5 по пенальти).

«Армейцы» открыли счёт с одиннадцатиметрового на 32-й минуте встречи, отличился нападающий Фёдор Чалов. Южане отыгрались на 50-й усилиями форварда Джона Кордобы. Основное время игры завершилось вничью 1:1. В серии пенальти сильнее оказался московский клуб.