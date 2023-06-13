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«Ливерпуль» предложил 60 млн евро за полузащитника «Реала»

вчера, 08:56

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде попал в сферу интересов «Ливерпуля».

«Красные» сделали стартовое предложение по трансферу игрока в размере 60 млн евро.

«Реал» не примет заявку на переход Вальверде, которая будет составлять ниже 100 млн евро.

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Все комментарии
Cympak-05
Cympak-05 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:17
Реальная цена и та которую платят разные вещи. На уколах играл. Не запустил ли , может лучше было раньше прооперировать. Вопросов очень много по травме.
Вальверде мне самому очень нравился ещё по играм за кастилью и не удивлён что дорос до первой команды, правда позиция другая была. Но сейчас я удивлюсь если он станет топом который будет забивать по 10-15 голов за сезон стабильно, не говоря уже о большем. Как и многие уругвайцы почему то остановился в прогрессе достигнув топ клуба
Expert soccer
Expert soccer ответ x9uea54y2pw8 (раскрыть)
вчера в 13:24
ну если серьезно смотреть на вещи то Реалу Вальверде вообще нельзя продавать,даже за 120 мл.Денег сейчас у всех много,особенно в АПЛ, а вот игроков классных....
x9uea54y2pw8
x9uea54y2pw8
вчера в 13:14
Вальверде не продаст Перес, он строит новый Мадрид. Если только кто нибудь 120 лямов не предложат. Но за 60 он только себальоса может отдать, если конечно контракт переподпишут
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 13:00
Вальверде бы идеально подошёл бы системе игры Клоппа. Он бы принес бы результат команде и был бы идеальным усилением для коллектива. Посмотрим чем закончится ето история для обеих сторон
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Cympak-05 (раскрыть)
вчера в 12:35
Он вторую часть сезона играл на уколах (с апреля) и сам говорил, что еле может играть. Реальные цены на футбольном рынке меняются каждый год, какие 60 лямов - его цена, если за косопора Вернера "Челси" платил больше, а Лакака и Антони обошлись в соточку своим клубам? А цены только растут, причём быстро.
Cympak-05
Cympak-05 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 12:16
Попытка не пытка. Его реальная цена. Конечно рынок сейчас набрасывает сильно и маловероятно что Реал согласиться. Объективно провалил вторую часть сезона. Первую часть впервые выдал на топ уровне. И вряд ли сильно вырастит. По хорошему Реал будет рад его продать правда не за эту сумму. Хотя и Из Мадрида за большую сумму уходили только те кто сами хотели уйти
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 12:09
Клопп маринует полузащитников.....
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:43
Смешно конечно же читать такие новости. Думаю все адекватные любители футбола понимают что это бред.....прочитали, посмеялись, забыли....
Merdan Bayramow
Merdan Bayramow
вчера в 10:51, ред.
Директоры ливерпуля обкурянные...я удивился толька что...за 60 лям Феде спросить....
FruttyPups
FruttyPups ответ 7cenm8evqg5s (раскрыть)
вчера в 10:32
Спасибо, исправили
Эльчин Бабаханов
Эльчин Бабаханов
вчера в 10:30, ред.
Если за Мудрика такие деньги отвалили,то Федя не ниже 150 стоит!!!!
7cenm8evqg5s
7cenm8evqg5s
вчера в 10:28
Федерикто
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1353546/valverde-federiko-liverpul 13.06.2023
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 10:24
С чего это они ударят по рукам? Он на ТМ 100 миллионов стоит, готового топ-игрока за 80 лямов сейчас попробуй купи, вон, МЮ то Санчо, то Антони за 80 покупает, теперь некуда этот шлак сгружать им.
ДСА
ДСА
вчера в 10:20
Значит будет три предложения, и если с третьего раза не согласятся, то ничего не будет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:08
Ахаха, Феде за 60)) Это считайте что бесплатно его отдавать. Ниже 100 даже смысла говорить нет.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:55
А с чем останется Реал, реально!?
ОПС
ОПС
вчера в 09:43
Одни ставят 100 лямов, другие предлагают 60. Получается, что за 80 ударят по рукам.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 09:39
утка
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:30
Разговоры и слухи не о чём. Так сказать в пустоту !)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:17
Этот трансфер может и состоятьс!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 08:58
Ну как минимум 90 лямов он стоит
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