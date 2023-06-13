«Ливерпуль» предложил 60 млн евро за полузащитника «Реала»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде попал в сферу интересов «Ливерпуля».
«Красные» сделали стартовое предложение по трансферу игрока в размере 60 млн евро.
«Реал» не примет заявку на переход Вальверде, которая будет составлять ниже 100 млн евро.
Вальверде мне самому очень нравился ещё по играм за кастилью и не удивлён что дорос до первой команды, правда позиция другая была. Но сейчас я удивлюсь если он станет топом который будет забивать по 10-15 голов за сезон стабильно, не говоря уже о большем. Как и многие уругвайцы почему то остановился в прогрессе достигнув топ клуба
Вальверде мне самому очень нравился ещё по играм за кастилью и не удивлён что дорос до первой команды, правда позиция другая была. Но сейчас я удивлюсь если он станет топом который будет забивать по 10-15 голов за сезон стабильно, не говоря уже о большем. Как и многие уругвайцы почему то остановился в прогрессе достигнув топ клуба
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1353546/valverde-federiko-liverpul 13.06.2023
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1353546/valverde-federiko-liverpul 13.06.2023