ПСЖ выставил Мбаппе на трансфер

Нападающий Килиан Мбаппе может покинуть ПСЖ.
Парижский клуб выставил форварда на продажу. Это произошло после того, как он уведомил руководство, что не будет активировать опцию продления контракта.
Соглашение Мбаппе с ПСЖ рассчитано до лета 2024 года. В следующем году игрок может стать свободным агентом.
Говорил раньше, скажу сейчас - Мбаппе подлый человек, у такого не будет великого будущего. В каком бы он клубе не оказался, они с ним намучаются. ПСЖ должен радоваться, а не грустить. Желательно продать его, как можно дороже.
Интересно, купит ли его Реал? Простил его предательство или нет? Очень хочу, чтобы перешел в Реал. Так исчезнет конкурент Сити в ЛЧ.
Говорил раньше, скажу сейчас - Мбаппе подлый человек, у такого не будет великого будущего. В каком бы он клубе не оказался, они с ним намучаются. ПСЖ должен радоваться, а не грустить. Желательно продать его, как можно дороже.
Интересно, купит ли его Реал? Простил его предательство или нет? Очень хочу, чтобы перешел в Реал. Так исчезнет конкурент Сити в ЛЧ.
Сейчас все понимают,что Мбаппе будет продан хоть за сколько нибудь, иначе уйдет даром....интересно понаблюдать за всей этой ситуацией. Думаю Перес уже потирает руки, но нужен ли Реалу сейчас Мбаппе? Думаю сейчас и МЮ может включиться, и Боули....
Сейчас все понимают,что Мбаппе будет продан хоть за сколько нибудь, иначе уйдет даром....интересно понаблюдать за всей этой ситуацией. Думаю Перес уже потирает руки, но нужен ли Реалу сейчас Мбаппе? Думаю сейчас и МЮ может включиться, и Боули....