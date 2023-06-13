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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ выставил Мбаппе на трансфер

вчера, 08:21

Нападающий Килиан Мбаппе может покинуть ПСЖ.

Парижский клуб выставил форварда на продажу. Это произошло после того, как он уведомил руководство, что не будет активировать опцию продления контракта.

Соглашение Мбаппе с ПСЖ рассчитано до лета 2024 года. В следующем году игрок может стать свободным агентом.

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ амурец (раскрыть)
вчера в 16:30
Доказательства в студию!
амурец
амурец ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:50
Месси тоже обещал не уйти из ПСЖ пока не ввиграет ЛЧ
Karkaz
Karkaz ответ Андрей Медведев 1 (раскрыть)
вчера в 15:40
Проблема в том что МЮ мёртвый сейчас. Это будет не равная битва. Если на Холланда играет вся команда, то в МЮ нападающим больше приходится брать игру на себя.
Андрей Медведев 1
Андрей Медведев 1
вчера в 14:02
Если Мбаппе не очканет, перейдёт в Мю, где будет играть против Холанда, это будет я думаю битва, этот трансфер в качестве камерции будет пушка, лучше чем в Реал перейти!
Андрей Медведев 1
Андрей Медведев 1 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:56
В новом сезоне может быть и фаворит Мю, уже в скором времени будет объявлено о смене владельца, им станет Шейх из катара, который покроет долги клуба, вложиться в инфа структуру клуба, а также трансферы, почему Шейх и хочет быстрее закрыть сделку, так как скора трансферы открываються, и быланоарс ь если Мю курит Шейх, может перейти Мбаппе в Мю, и ещё булет много топовых трансферов, так чтош Сити трепишите, хотя Мю бвл и так богатый клуб, теперь он станет ещё богаче, возможно самый богатый клуб в мире!
hhdkthb84tps
hhdkthb84tps
вчера в 13:16
Как по мне Кейн лучше бы вписался, но зная Карло, он может встроить его так, что покажет свой лучший футбол. Все говорят что они играют на одном фланге с вини, вспомните 2014 год, когда перешел Бейл, все думали что Димария сядет на банку, в итоге Карло нашел ему другую позицию и Анхель показал свой лучший футбол
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 13:01
Только в Челси
ДСА
ДСА
вчера в 12:28
Кроме арабов его и купить некому. Стоит годик подождать.
hbae89wn8fs5
hbae89wn8fs5 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:19
Думаю если бавария купит топовую девятку, то Тухель даст бой и сити и Реалу. Остальных не вижу, кто даст бой. В след сезоне матч между Сити и Реалом будет еще топовее, если Реал купит или Кейна, или Мбаппе.
112910415
112910415
вчера в 11:43
ужас ! хотят друга продать ... а он такой хороший ...
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:56
Сейчас саудовцы подключаться... Предложат ему "лярд" за год и 300 лямов выкупа... Хе..
Elliada
Elliada ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 10:30
Не будет никакой прибыли от продажи Мбаппе. Даже если его продадут за 200 млн, то это окупит только его трансфер в 2017 году. А как же зарплата за 6 лет и бонусы каждый год? Да и на маркетинге на Мбаппе ПСЖ не заработал. Если продадут, то сохранят деньги, которые потратили бы на него, если бы он остался, но о прибыли не может быть речи.

Если оценивать пребывание Мбаппе в ПСЖ, то он ничего не дал Парижу. Чемпионат и до него стабильно выигрывали. В ЛЧ не помог. Какого-то внимания к ПСЖ тоже не принес. Никому не интересен ПСЖ за пределами Франции.

Я считаю, что Реал совершит ошибку, если подпишет его (на это я рассчитываю).
Lewa2708
Lewa2708 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:24
Как ему скажут так и будет делать)
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:12
Ну вот и всё, забрасывают деньгами, а смысл, у него их предостаточно.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:23
Мбаппе торгаш, а не игрок.Ищет большие деньги, остальное не интересует.
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:18
Ну вот, подоил шейхов сполна, теперь можно и в более крупный клуб переходить....вот только интересно, кто его купит и за сколько шейхи его отпустят....шейхи ожидают большой прибыли от продажи, но умные и мудрые "покупатели" могут максимально снизить аппетиты хозяев Парижа
Сейчас все понимают,что Мбаппе будет продан хоть за сколько нибудь, иначе уйдет даром....интересно понаблюдать за всей этой ситуацией. Думаю Перес уже потирает руки, но нужен ли Реалу сейчас Мбаппе? Думаю сейчас и МЮ может включиться, и Боули....
Elliada
Elliada ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 09:02
Если обещать одно, а делать другое, это не предательство?? Причем предал не только ПСЖ, а и Реал. Использовал и тех, и других ради личных целей. Как по-другому это назвать?
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 08:57
Дошло до него что необходимо куда то уходить. Но он по отношению к себе прошлым летом он совершил большую ошибку. Теперь все Топ клубы 10 раз подумают нежели связываться ним. Так как спортсмен он великий. Та и то он только в Франции играл но это ладно. А то что чисто по человеческим качествам он показал себя не столь серьёзным.
Grizly88
Grizly88
вчера в 08:51
Мбаппе надо уходить в Реал
Lewa2708
Lewa2708 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 08:49
Перегибаете, какое ещё предательство, это просто работа)
А конкуренты в ЛЧ всегда будут, не менее грозные чем Реал
Elliada
Elliada
вчера в 08:29
Еще недавно Мбаппе говорил, что хочет выиграть ЛЧ с ПСЖ, признавался в любви к клубу. Что изменилось за несколько недель?? Неужто победа Холанна на него так подействовала? Как отреагируют на это предательство фанаты? Будут ли освистывать и стоять под его домом?

Говорил раньше, скажу сейчас - Мбаппе подлый человек, у такого не будет великого будущего. В каком бы он клубе не оказался, они с ним намучаются. ПСЖ должен радоваться, а не грустить. Желательно продать его, как можно дороже.

Интересно, купит ли его Реал? Простил его предательство или нет? Очень хочу, чтобы перешел в Реал. Так исчезнет конкурент Сити в ЛЧ.
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:27
Есть вариант, что он может до Реала и не доехать...
ewbwbwyra9n9
ewbwbwyra9n9
вчера в 08:27
Арабы сами распустили этого отморозка вконец
5p6r3fg62hts
5p6r3fg62hts
вчера в 08:25
Докобенилась капризная черепашка
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