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«Арсенал» близок к подписанию Райса

сегодня, 00:53

«Арсенал» намерен подписать полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

По информации источника, «канониры» готовы заплатить за трансфер около 90 млн фунтов. «Молотобойцы» запросили за игрока более 100 млн фунтов, включая бонусы.

Переговоры между клубами продвигаются хорошо, вероятно, сделка состоится в ближайшее время. Отмечается, что у «Баварии», «Челси», «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед» меньше шансов заполучить англичанина, так как «Арсенал» действует наиболее решительным образом в этом вопросе.

«Вест Хэм» ищет замену Райсу, клуб проявляет интерес к Эдсону Альваресу из «Аякса», Палинье из «Фулхэма» и Джеймсу Уорду-Праусу из «Саутгемптона».

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 12:59
и хорошо что мудрика по итогу нет
это не усиление Арсенала было бы
а просто игрок под стилистику подходящий
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:00
Позиции клубов не так уж далеки, должны договориться.
rm5gywj4prde
rm5gywj4prde
сегодня в 06:01
Ценник на этого в принципе неплохого игрочка выглядит явно завышенным
A.S.A
A.S.A
сегодня в 05:59
Знаете, после истории с Мудриком не хочется зарекаться о том, что игрок точно передет к нам....но многие зарубежные эксперты говорят об этом с уверенностью. Я же дождусь официального перехода, потом порадуюсь этому.
Арсенал действительно очень сильно заинтересован в Райсе и он главная трансферная цель Артеты на лето. Игрок однозначно усилил бы нас, но повторюсь, не говори гоп....будет официально у нас, тогда и поговорим
be6j42vtcq7t
be6j42vtcq7t
сегодня в 01:58
Молотобойцев Райс явно уже перерос
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 01:07
Слабо верится в эту информацию!
Гость
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