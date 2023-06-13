«Арсенал» близок к подписанию Райса

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сегодня, 00:53

«Арсенал» намерен подписать полузащитника «Вест Хэма» .

По информации источника, «канониры» готовы заплатить за трансфер около 90 млн фунтов. «Молотобойцы» запросили за игрока более 100 млн фунтов, включая бонусы.

Переговоры между клубами продвигаются хорошо, вероятно, сделка состоится в ближайшее время. Отмечается, что у «Баварии», «Челси», «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед» меньше шансов заполучить англичанина, так как «Арсенал» действует наиболее решительным образом в этом вопросе.

«Вест Хэм» ищет замену Райсу, клуб проявляет интерес к Эдсону Альваресу из «Аякса», Палинье из «Фулхэма» и Джеймсу Уорду-Праусу из «Саутгемптона».