«Арсенал» близок к подписанию Райса

«Арсенал» намерен подписать полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.
По информации источника, «канониры» готовы заплатить за трансфер около 90 млн фунтов. «Молотобойцы» запросили за игрока более 100 млн фунтов, включая бонусы.
Переговоры между клубами продвигаются хорошо, вероятно, сделка состоится в ближайшее время. Отмечается, что у «Баварии», «Челси», «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед» меньше шансов заполучить англичанина, так как «Арсенал» действует наиболее решительным образом в этом вопросе.
«Вест Хэм» ищет замену Райсу, клуб проявляет интерес к Эдсону Альваресу из «Аякса», Палинье из «Фулхэма» и Джеймсу Уорду-Праусу из «Саутгемптона».
это не усиление Арсенала было бы
а просто игрок под стилистику подходящий
это не усиление Арсенала было бы
а просто игрок под стилистику подходящий
Арсенал действительно очень сильно заинтересован в Райсе и он главная трансферная цель Артеты на лето. Игрок однозначно усилил бы нас, но повторюсь, не говори гоп....будет официально у нас, тогда и поговорим
Арсенал действительно очень сильно заинтересован в Райсе и он главная трансферная цель Артеты на лето. Игрок однозначно усилил бы нас, но повторюсь, не говори гоп....будет официально у нас, тогда и поговорим