Президент «Барселоны» усилит «Реал». А Перес может отказаться от Кейна

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вчера, 23:52

Всё ради перехода Мбаппе через год.

Дэвис запомнил чудачества Бартомеу

Сейчас в странах, где тридцать лет назад не играли повсюду в мяч ногами, вырастают дети, помешанные на футболе. Поэтому надо быть Хосепом Бартомеу, чтобы оскорбить талантливого Альфонсо Дэвиса, когда тот стремился попасть из Канады в «Барселону» в 2019 году. Левый латераль «Баварии» запомнил, как бывший президент каталонского клуба возмутился его гражданством, насмехался. Деятельность Бартомеу, пожалуй, самая позорная страница в великой истории «Барселоны». Хосеп даже не проверил, что Дэвис попал в Канаду из-за войны в Либерии.

Спринтер из Ванкувера, закаленный в лагерях для беженцев, быстро заиграл в Европе. Альфонсо победил в Лиге чемпионов, несколько раз становился первым в Бундеслиге. И хотя у него были конкуренты в Мюнхене, а травмы иногда отвлекали, Перес не сомневается, что канадец станет идеальным усилением левого фланга, полноценной заменой для Марсело. Дэвису всего 22 года, а поскольку хочет передать привет «Барселоне» еще раз, то может согласиться на трансфер в «Реал». Камавинга будет радоваться, французу не придется больше играть слева в защите.

Леви продолжил портить Кейну карьеру

Что Харри плохого сделал совладельцу «Тоттенхэма»? Нельзя годами настолько сильно и открыто ненавидеть лучшего футболиста любимой команды. Поведение Леви можно объяснить только саботажем, тут даже жадность больше не подходит. Хотя капитан отдал «шпорам» лучшие годы карьеры, хотя не спешит в «Манчестер Юнайтед» и готов перейти в «Реал», ему снова вставляют палки в колеса. Не исключено, что для «Реала» именно Кейн – идеальный центрфорвард после потери Бензема. Лучше только Холанд, но он останется в Манчестере. Можно еще повоевать за Осимхена, но его стиль игры немного хуже подходит для «Реала».

А вот Кейн работает в оттяжке, как Карим, заботится о напарниках. Харри заслужил попасть в команду, которая выигрывает трофеи. Леви, видимо, считает иначе. Когда Перес понял, что дешевле 116 млн евро англичанина не отпустят, то задумался. Футболисту скоро тридцать лет. Он никогда не играл вне пределов АПЛ . У Харри нет, как у Бензема, чемпионского характера. Не спасал ни сборную, ни «Тоттенхэм» в решающих матчах. Похоже, «Реал» будет искать других нападающих. Или Анчелотти выдумает перестановку, Родриго уйдет на позицию центрального форварда. Похоже на затыкание дыр, но все понимают стратегию Переса, отличную от тактических задач сезона.

Лаутаро не лучший вариант для «Реала»

Флорентино заявил на камеру, что этим летом не подпишет Килиана, но дальше француз переедет в Мадрид. И понятно, что не ради игры с Гризманном в «Атлетико». Вот только Мбаппе не центральный нападающий, и вряд ли в обозримом будущем закрепится на этой одной позиции, ведь до потери скорости еще много лет. И Лаутаро Мартинес не играет на острие в одиночку так успешно, как вдвоем с Джеко. Или чуть раньше в чемпионском составе Конте рядом с Лукаку. В сборной, когда Лаутаро работал сам, а Месси располагался намного глубже, не было того приятного эффекта, как в «Интере». У аргентинца в клубе достойная результативность, но достаточно ли этот нападающий крут для основы «Реала»?

Когда кандидатами на замену Бензема называют Лаутаро или Осимхена, то не стоит забывать оценивать класс исполнителей. Не все впишутся в Мадриде. В «Реале» может не заиграть без оговорок уникальный футболист, вроде Азара. Но Эден слишком поздно согласился на переезд, а еще на его выступления сильно повлияли травмы. Как и манера тренировок, о которой были наслышаны все в АПЛ , так как футболисты сплетники. Друг другу рассказывали, что бельгиец стоит на занятиях, а потом возит всех в матчах. В «Реале» бургерный метод не сработал. Мартинес и Осимхен будут носиться полем, но Перес может взять паузу. Флорентино с радостью бы совершил целую пачку трансферов, как в старые времена, но есть финансовые лимиты.

Будет перестройка во всех полевых линиях

Братья Беллингемы недавно встречались с Зиданом. Возможно, француз предложил Джуду взять не 22-й номер, а его 5-й. Англичанин постарается играть за «Реал» в стиле Зинедина. Хавбек умеет работать в атаке. Модрич вроде бы не собирается в Саудовскую Аравию, где к Бензема, Роналду и Канте могут добавить Неймара. И Кроос еще год будет выступать за «Реал», что немец сам подтвердил. Впрочем, ветераны и Беллингем не очень сочетаются, ведь тогда легендам надо отрабатывать в защите чаще, чем с Каземиро, Тчуамени и Камавинга.

Но посмотрим на решения Анчелотти, а также на поиски еще одного ключевого новичка «Реала» на лето 2024 года – главного тренера. А пока надо расправиться с трансферами этого года. Испанские источники в один голос заявили о сложном разговоре Переса и тренера после разгрома от «Манчестер Сити». «Реал» боится отстать от других грандов и потерять статус гегемона в Европе. Поэтому нашли левого латераля Дэвиса, присмотрятся к Хакими, потому что возвращение Ашрафа может быть одним из ключей к трансферу его друга Килиана Мбаппе.

Но это планы на следующий год, а сейчас надо быстро понять, кто будет центральным нападающим вместо Бензема. Если все-таки приедет Кейн, а испанские слухи о срыве сделки это попытка Переса сбить цену, то есть вопрос. Как соединить Винисиуса, Харри и Мбаппе через год? Бразилец взял себе номер Роналду, явно не настроен уходить ни из клуба, ни на правый фланг. Да и Вальверде остается, может играть ближе к атаке и краю поля. «Реал» ждёт интересное трансферное лето.