Мбаппе не исключил, что может продолжить играть за ПСЖ после 2024 года

Нападающий ПСЖ , который отказался продлевать контракт с парижанами, высказался о своём будущем.

Я останусь в ПСЖ в следующем сезоне, я решу свое будущее только в 2024 году. За год может произойти многое, особенно в таком клубе, как ПСЖ .