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Мбаппе не исключил, что может продолжить играть за ПСЖ после 2024 года

вчера, 13:44

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, который отказался продлевать контракт с парижанами, высказался о своём будущем.

Я останусь в ПСЖ в следующем сезоне, я решу свое будущее только в 2024 году. За год может произойти многое, особенно в таком клубе, как ПСЖ.

Текущее соглашение Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2024 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:37
вдруг бонус новый предложат ...
за первую букву фамилии , как вариант
Ice van Reed
Ice van Reed ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 17:55
Ответ очень прост, окружение, Погба, ГризманН,Неймао, Месси медийка, эти товаррищи давно играют ва медийный футбол, и там не голы и голевые ценятся, а кто с кем поругался, у кого какая причёска, и какая, тачка яхта и т.п. выиграв рано ЧМ папцану деньги кукуху засвистели не слабо. плюс ещё Мама занимается кгонтрактом, как у Неймара и Месси, где больше предложат там и будет играть, а про дескую мечту , её перебивают деньгами
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 17:49
Что-то,уже поднадоела эта мартышка,как та которая с гранатой,неизвестно когда,и в какую сторону швырнет,так и этот,то ушожу,дане,я еще не ушел,ну вы видите,но скоро,обязательно уйду!! Не серьезный клоун!!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 17:35
А Перес слово дал слово взял, он же говорил пока он у руля Реала Мбаппе не будет в королевском клубе или переобулся?!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:19
В 2029-м...
Когда вернётся из Реала...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:00
Не останется он в ПСЖ !!!
g3g2kzvcm4nr
g3g2kzvcm4nr
вчера в 15:55
Перес, забудь про него. Нужен Кейн и в бой
Rattlehead
Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:43
Может, говорил, что не хочет продлевать, а ,может, и нет. Это все на уровне слухов, тиражируемых СМИ, которых в первую очередь интересуют скандалы и интриги, а не факты и правда.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 15:06, ред.
Блин, какой же несерьёзный этот игрок. И не надо все на клуб скидывать, очень многое и можно сказать ключевое от тебя зависит.

У тебя не то что за год, у тебя за один день может всё поменяется и 5 раз. Ещё раз сам себе делает рекламу, что прежде чем начать какой-то диалог с данным игроком необходимо руководству этой команды довольно таки многое перебрать про него и затем, если для них всё подходит, начинать с ним непосредственно диалог.
Elliada
Elliada
вчера в 14:55
ПСЖ нужно от него избавиться. Недавно говорил, что не хочет продлевать контракт, а теперь допускает это. Короче, намекает на то, чтобы ему предложили улучшенный контракт, чтобы он остался. Алчная черепашка. Не понимаю, чего Париж так держится за него и потакает его капризам?
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:41
Подкинут деньжат будет как миленький играть
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 14:36
Решил всех успокоить.. Известный всем ход.. Хе..
Russia_4ever
Russia_4ever ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:29
Ну да, есть плохие примеры переходов в Реал. Типа Азара из Челси. В ПСЖ если останется - сильно плохо ему точно не будет. Он во Франции король, в другом чемпе надо заново всё начинать, привыкать, адаптироваться, нарабатывать репутацию…
inter 03
inter 03
вчера в 14:29
я хоть и не фанат PSG ну не ужели шейхам наплевать на свою репутацию ? им самим не надоело эта сага то уйду то останусь
lotsman
lotsman
вчера в 14:23
В ПСЖ у него всё хорошо получается, поэтому не стоит дёргаться куда то.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:21
Забрать у него все деньги, выплаченные "бонусы" и прочее и дать пинка под зад.Вот было бы верное решение от руководства клуба.
drug01
drug01
вчера в 14:06
Куда он денется, будет играть ещё там несколько лет... А планы это слова!
shlomo
shlomo
вчера в 13:46
Ну еще бы... подкинут ему бабла и останется как миленький.
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