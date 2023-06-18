Мбаппе не исключил, что может продолжить играть за ПСЖ после 2024 года

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, который отказался продлевать контракт с парижанами, высказался о своём будущем.
Я останусь в ПСЖ в следующем сезоне, я решу свое будущее только в 2024 году. За год может произойти многое, особенно в таком клубе, как ПСЖ.
Текущее соглашение Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2024 года.
У тебя не то что за год, у тебя за один день может всё поменяется и 5 раз. Ещё раз сам себе делает рекламу, что прежде чем начать какой-то диалог с данным игроком необходимо руководству этой команды довольно таки многое перебрать про него и затем, если для них всё подходит, начинать с ним непосредственно диалог.
У тебя не то что за год, у тебя за один день может всё поменяется и 5 раз. Ещё раз сам себе делает рекламу, что прежде чем начать какой-то диалог с данным игроком необходимо руководству этой команды довольно таки многое перебрать про него и затем, если для них всё подходит, начинать с ним непосредственно диалог.