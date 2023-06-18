Стало известно, какую сумму «Арсенал» заплатит за трансфер Хаверца

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вчера, 12:19

Полузащитник «Челси» близок к переходу в «Арсенал».

«Канониры» практически согласовали трансфер немца. За переход игрока «Арсенал» заплатит на менее 68 млн фунтов стерлингов.

«Челси» оформил трансфер Хаверца из «Байера» летом 2020 года за 80 млн евро.