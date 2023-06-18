Стало известно, какую сумму «Арсенал» заплатит за трансфер Хаверца

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц близок к переходу в «Арсенал».
«Канониры» практически согласовали трансфер немца. За переход игрока «Арсенал» заплатит на менее 68 млн фунтов стерлингов.
«Челси» оформил трансфер Хаверца из «Байера» летом 2020 года за 80 млн евро.
Нужно тянуть врямя, покупателей на Хаверца все равно пока нет, т.к. Мадридский Реал и Мюнхенская Бавария которые так же претендовали (ну или интересовались) на игрока, решили пока не предпринимать попыток трансфера. Время работает на нас, а улучшенное предложение можно сделать и позже.
Нужно тянуть врямя, покупателей на Хаверца все равно пока нет, т.к. Мадридский Реал и Мюнхенская Бавария которые так же претендовали (ну или интересовались) на игрока, решили пока не предпринимать попыток трансфера. Время работает на нас, а улучшенное предложение можно сделать и позже.
Можно, конечно, подождать пока Челси разгрузит свою платежку и распродаст весь балласт типа Кукурельи или Менди, но потом им незачем будет продавать Хаверца, да и из потенциальных центров не факт что кто-то лучше придет. Хотя нынешний менеджмент Челси напоминает присказку про дурака с фантиками от которого можно ждать все что угодно.
Можно, конечно, подождать пока Челси разгрузит свою платежку и распродаст весь балласт типа Кукурельи или Менди, но потом им незачем будет продавать Хаверца, да и из потенциальных центров не факт что кто-то лучше придет. Хотя нынешний менеджмент Челси напоминает присказку про дурака с фантиками от которого можно ждать все что угодно.