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Стало известно, какую сумму «Арсенал» заплатит за трансфер Хаверца

вчера, 12:19

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц близок к переходу в «Арсенал».

«Канониры» практически согласовали трансфер немца. За переход игрока «Арсенал» заплатит на менее 68 млн фунтов стерлингов.

«Челси» оформил трансфер Хаверца из «Байера» летом 2020 года за 80 млн евро.

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Все комментарии
buzzila
buzzila ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:36
Из всех игроков, которые попадают, по слухам опять же, под распродажу, Хаверц выделяется. 1. Он и Маунт единственные, кто может принести реальные деньги, но в отличие от англичанина он провел нестыдный сезон. 2. Пока нет игрока на позицию центрфорварда у Челси. Единственная причина продажи немца это то что он не девятка, а Поч хочет чистого форварда на острие.
Можно, конечно, подождать пока Челси разгрузит свою платежку и распродаст весь балласт типа Кукурельи или Менди, но потом им незачем будет продавать Хаверца, да и из потенциальных центров не факт что кто-то лучше придет. Хотя нынешний менеджмент Челси напоминает присказку про дурака с фантиками от которого можно ждать все что угодно.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 13:37
Переплата с учетом его последних выступлений. Лямов за 40 было б оптимально.
salleeh
salleeh
вчера в 13:21
Хаверц играет в Челси на половину своих возможностей, в любой команде, претендующий на высокие места, он будет играть куда поинтереснее. Многое зависит ещё от партнеров и задач команды. Было бы не плохо перейти в Баварию…
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:13, ред.
Считаю данную цену слишком завышенной, тем более в ситуации, когда Челси нужно продавать игроков чтобы не попасть под ФФП, и что бы могли покупать и регистрировать новых игроков!

Нужно тянуть врямя, покупателей на Хаверца все равно пока нет, т.к. Мадридский Реал и Мюнхенская Бавария которые так же претендовали (ну или интересовались) на игрока, решили пока не предпринимать попыток трансфера. Время работает на нас, а улучшенное предложение можно сделать и позже.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 13:10
Канонирам очень даже кстати сейчас подойдёт такой игрок как Хаверц. Руководство клуба наверняка учтёт ошибки этого сезона, и в следующий сезон они будут смотреть уже совершенно иначе. Так что глубина состава это сейчас чуть ли не самый главный вопрос который руководство уже начинает понемногу решать.
m7ee5zqahasf
m7ee5zqahasf
вчера в 12:44, ред.
Хаверц кажись не тот форвард который надо Арсеналу
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:42, ред.
Хорошая сумма, за сколько купили, за столько и продадут. В Арсенал может нормально влиться, если его будет Артета правильно использовать
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:36
Я думал что и Хаверц стоит за сотню лямов, а оказывается дешевле!
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