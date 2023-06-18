Главный тренер «Ариса»: «Делаем всё для того, чтобы оставить Кокорина»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о ситуации с нападающим Александром Кокориным, который прошлый сезон провёл за команду на правах аренды из «Фиорентины».
Решения ещё нет. Думаю, всё решится на следующей неделе. Всем занимается президент, но до меня лично ничего не доходило. Делаем всё для того, чтобы оставить Александра в клубе, хотелось бы этого, но пока всё ещё в процессе переговоров. Мы же не просто так чемпионство выиграли.
Итальянцы ногой перекрестятся, когда сплавят его.
Для вида кочевряжатся, цену набивают...
Итальянцы ногой перекрестятся, когда сплавят его.
Для вида кочевряжатся, цену набивают...
Как сложится в другом месте неизвестно...
Как сложится в другом месте неизвестно...