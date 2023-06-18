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Главный тренер «Ариса»: «Делаем всё для того, чтобы оставить Кокорина»

вчера, 19:40

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о ситуации с нападающим Александром Кокориным, который прошлый сезон провёл за команду на правах аренды из «Фиорентины».

Решения ещё нет. Думаю, всё решится на следующей неделе. Всем занимается президент, но до меня лично ничего не доходило. Делаем всё для того, чтобы оставить Александра в клубе, хотелось бы этого, но пока всё ещё в процессе переговоров. Мы же не просто так чемпионство выиграли.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:34
Тут и делать ничего не надо, только денег собрать.
Итальянцы ногой перекрестятся, когда сплавят его.
Для вида кочевряжатся, цену набивают...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:48
Пошла игра, пошли голы, зачем от добра добро искать?
Как сложится в другом месте неизвестно...
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:47
Думаю Сашок и сам бы ещё не отказался поиграть за Арис.
Гость
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