Главный тренер «Ариса»: «Делаем всё для того, чтобы оставить Кокорина»

Главный тренер «Ариса» высказался о ситуации с нападающим , который прошлый сезон провёл за команду на правах аренды из «Фиорентины».

Решения ещё нет. Думаю, всё решится на следующей неделе. Всем занимается президент, но до меня лично ничего не доходило. Делаем всё для того, чтобы оставить Александра в клубе, хотелось бы этого, но пока всё ещё в процессе переговоров. Мы же не просто так чемпионство выиграли.