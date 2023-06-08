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«Манчестер Юнайтед» готов отдать Гринвуда в аренду

вчера, 23:17

Нападающий Мэйсон Гринвуд может покинуть «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

«Дьяволы» продолжают вести внутреннее расследование после того как с игрока сняли все обвинения по делу об изнасиловании и угрозах убийством.

Испания, Италия и Турция являются наиболее вероятными вариантами для футболиста.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 10:24
Интересно, кто в МЮ решает такие вопросы? Не Глейзеры ведь? И не технический или спортивный директорат? Может в преддверии продажи клуба проявляют осторожность, чтобы не навредить имиджу? Игрок из-за неопределенности теряет форму и морально подавлен. Надо что-то решать и побыстрее. Может, ЭТХ занимает неясную позицию, не знает, как поступить?
8hyauk2u7shx
8hyauk2u7shx
сегодня в 07:17
Надоело его держать в запасе
ДСА
ДСА
сегодня в 06:07
Хочется его сбагрить, но при этом минимизировать убытки.
jf2zqpptyqq5
jf2zqpptyqq5
сегодня в 04:32
Через Авито можно попробовать "Сдам в аренду насильника, недорого". Глядишь, какие бабёнки и откликнутся
9tt9qzz63xvy
9tt9qzz63xvy
сегодня в 00:46
Мейсон талантище, амбидекстер, только ножной) Юный голеадор, и МЮ не отдаст его за ничего. Думаю, что сезон побегает где-нибудь ещё, и заберут обратно в манчестер. Зачем МЮ варианты, когда Гринвуд под рукой, даже с учётом его обвинений. Будет крайне непрагматично со стороны руководства упускать такой талант!
eejecx548ahe
eejecx548ahe
сегодня в 00:42
Я считаю, что любое адекватное руководство, любого фк Европы, с удовольствием подпишет такого топа к себе и без зп для МЮ. Да, он наверняка подсел без игры. Но при большом желании, она наберёт форму предельно молниеносно и даст большой профит аналогичному топовому фк.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:48
Конечно, меня шокирует, как ведёт себя МЮ. После того, как Гринвуда полностью оправдали, и это оказалось очередной попыткой проститутки развести футболиста на деньги, МЮ "не согласился с оправдательным приговором и начал собственное расследование происшествия".

Я ржу просто с этой семейки. Понятно, что, раз его признали невиновным, они должны заплатить ему деньги за простой, и они не хотят это делать просто...
протон
протон
вчера в 23:23
наверное это не самая худшая идея
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:21
Даааа...
Подмочил репутацию.
Но без работы не останется.
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