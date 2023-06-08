«Манчестер Юнайтед» готов отдать Гринвуда в аренду

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вчера, 23:17

Нападающий может покинуть «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

«Дьяволы» продолжают вести внутреннее расследование после того как с игрока сняли все обвинения по делу об изнасиловании и угрозах убийством.

Испания, Италия и Турция являются наиболее вероятными вариантами для футболиста.