«Манчестер Юнайтед» готов отдать Гринвуда в аренду

Нападающий Мэйсон Гринвуд может покинуть «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.
«Дьяволы» продолжают вести внутреннее расследование после того как с игрока сняли все обвинения по делу об изнасиловании и угрозах убийством.
Испания, Италия и Турция являются наиболее вероятными вариантами для футболиста.
Я ржу просто с этой семейки. Понятно, что, раз его признали невиновным, они должны заплатить ему деньги за простой, и они не хотят это делать просто...
Я ржу просто с этой семейки. Понятно, что, раз его признали невиновным, они должны заплатить ему деньги за простой, и они не хотят это делать просто...