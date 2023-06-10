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«Тоттенхэм» хочет выкупить права на защитника «Барселоны»

вчера, 16:44

«Тоттенхэм» планирует выкупить права на защитника Клемана Ленгле. Футболист принадлежит «Барселоне», в сезоне 2022/23 француз выступал за «шпор» в рамках аренды.

Данный переход может случиться уже на следующей неделе. Изначально каталонцы рассчитывали получить за игрока 12 миллионов евро, но, вероятно, стороны остановятся на 6 млн.

Переход Ленгле в лондонский коллектив позволит «сине-гранатовым» сэкономить около 30 миллионов евро на его зарплате.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 17:09
Извинения приняты, очки только не набраны 🤔
Может, имеет смысл быть помягче с пользователями. С наилучшими пожеланиями...
Гость
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