«Тоттенхэм» хочет выкупить права на защитника «Барселоны»

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вчера, 16:44

«Тоттенхэм» планирует выкупить права на защитника . Футболист принадлежит «Барселоне», в сезоне 2022/23 француз выступал за «шпор» в рамках аренды.

Данный переход может случиться уже на следующей неделе. Изначально каталонцы рассчитывали получить за игрока 12 миллионов евро, но, вероятно, стороны остановятся на 6 млн.

Переход Ленгле в лондонский коллектив позволит «сине-гранатовым» сэкономить около 30 миллионов евро на его зарплате.