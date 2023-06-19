Стали известны условия перехода Кулибали в «Аль-Хиляль»

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вчера, 09:45

Защитник «Челси» перейдёт в «Аль-Хиляль».

По данным источника, лондонский клуб дал добро на продажу игрока.

Сенегалец подпишет контракт с «Аль-Хилялем» до 2026 года с заработной платой в 25 млн евро за сезон.