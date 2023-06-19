Стали известны условия перехода Кулибали в «Аль-Хиляль»

Защитник «Челси» Калиду Кулибали перейдёт в «Аль-Хиляль».
По данным источника, лондонский клуб дал добро на продажу игрока.
Сенегалец подпишет контракт с «Аль-Хилялем» до 2026 года с заработной платой в 25 млн евро за сезон.
Защитник «Челси» Калиду Кулибали перейдёт в «Аль-Хиляль».
По данным источника, лондонский клуб дал добро на продажу игрока.
Сенегалец подпишет контракт с «Аль-Хилялем» до 2026 года с заработной платой в 25 млн евро за сезон.
Смысла держать в команде его нет, тем более после того, как сам признался, что как тяжко ему играть в Англии в силовой и быстрый футбол.
Смысла держать в команде его нет, тем более после того, как сам признался, что как тяжко ему играть в Англии в силовой и быстрый футбол.
Месси в МЛС будет на рекламе получать не меньше чем в песках.
И неизвестно чем его (и сотоварищей, которые подтянутся) поход закончится в северной...
Клубные, патриотические речи, в настоящее время банятся крупными контрактами в твердой валюте...)
Месси в МЛС будет на рекламе получать не меньше чем в песках.
И неизвестно чем его (и сотоварищей, которые подтянутся) поход закончится в северной...
Клубные, патриотические речи, в настоящее время банятся крупными контрактами в твердой валюте...)