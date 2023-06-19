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Стали известны условия перехода Кулибали в «Аль-Хиляль»

вчера, 09:45

Защитник «Челси» Калиду Кулибали перейдёт в «Аль-Хиляль».

По данным источника, лондонский клуб дал добро на продажу игрока.

Сенегалец подпишет контракт с «Аль-Хилялем» до 2026 года с заработной платой в 25 млн евро за сезон.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Juventus CR7 (раскрыть)
вчера в 12:34
Все побегут на большие деньги.
Месси в МЛС будет на рекламе получать не меньше чем в песках.
И неизвестно чем его (и сотоварищей, которые подтянутся) поход закончится в северной...
Клубные, патриотические речи, в настоящее время банятся крупными контрактами в твердой валюте...)
ДСА
ДСА
вчера в 11:30
Такие условия в Европе никто не предложит ему.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 11:21
Жаль конечно что такой высококвалифицированный игрок так рано закончит карьеру в топ 5 лигах. Он вполне очень хороший результат мог бы приносить и в составе Аристократов. Но деньги взяли вверх над его карьерой как футболиста. Таких случаев было уйму в мировом футболе, но всё равно как то не хочется терять таких игроков с поля зрения.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:01
Хорошая ЗП для него 👍🏽
Смысла держать в команде его нет, тем более после того, как сам признался, что как тяжко ему играть в Англии в силовой и быстрый футбол.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:54
Условия приемлемые, з\п высокая, Кулибали доволен.
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