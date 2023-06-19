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«Барселоне» предложили подписать Рабьо

вчера, 08:21

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может продолжить карьеру в Испании.

Услуги хавбека были предложены «Барселоне». Туринский клуб хочет продлить контракт с игроком, однако Рабьо намерен найти себе новую команду.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 09:29
Барселона может и подписать халявного игрока, они это любят.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 08:53, ред.
Та нет, вряд-ли Барселона его возьмёт. Барселона для него не подходит, для такого стиля в который играет Рабьо больше подходит: Милан, Интер, Атлетико М.

Вряд ли руководство Каталонцев будет серьезно рассматривать его на усиление.у них своих воспитанников хватает, которые с полуслова понимают философию Хави. А на крайняк они купят, но кого-то другого. Ну а там время покажет может его и приобретут.
7khdg55a34fy
7khdg55a34fy
вчера в 08:38
С того маменькина сынка толку нигде не будет
6m5ahcnexmvf
6m5ahcnexmvf
вчера в 08:33
Мало там что ли своих балерин
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:30
А нужен ли он Барселоне,это вопрос?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:23
Скоро узнаем, нужен ли он в Барселоне?...
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