«Барселоне» предложили подписать Рабьо

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может продолжить карьеру в Испании.
Услуги хавбека были предложены «Барселоне». Туринский клуб хочет продлить контракт с игроком, однако Рабьо намерен найти себе новую команду.
Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может продолжить карьеру в Испании.
Услуги хавбека были предложены «Барселоне». Туринский клуб хочет продлить контракт с игроком, однако Рабьо намерен найти себе новую команду.
Вряд ли руководство Каталонцев будет серьезно рассматривать его на усиление.у них своих воспитанников хватает, которые с полуслова понимают философию Хави. А на крайняк они купят, но кого-то другого. Ну а там время покажет может его и приобретут.
Вряд ли руководство Каталонцев будет серьезно рассматривать его на усиление.у них своих воспитанников хватает, которые с полуслова понимают философию Хави. А на крайняк они купят, но кого-то другого. Ну а там время покажет может его и приобретут.