«Барселоне» предложили подписать Рабьо

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вчера, 08:21

Полузащитник «Ювентуса» может продолжить карьеру в Испании.

Услуги хавбека были предложены «Барселоне». Туринский клуб хочет продлить контракт с игроком, однако Рабьо намерен найти себе новую команду.