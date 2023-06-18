Моуриньо пытается убедить Верратти перейти в «Рому»

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вчера, 21:48

«Рома» проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ .

Сообщается, что главный тренер римлян связался с 30-летним футболистом, чтобы попытаться убедить игрока перейти в итальянский клуб.

У «Ромы» и «Пари Сен-Жермен» хорошие отношения, но осуществить полноценный трансфер будет проблематично из-за высокой зарплаты хавбека. Наиболее вероятным вариантом будет аренда с правом выкупа.