Моуриньо пытается убедить Верратти перейти в «Рому»

«Рома» проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ Марко Верратти.
Сообщается, что главный тренер римлян Жозе Моуриньо связался с 30-летним футболистом, чтобы попытаться убедить игрока перейти в итальянский клуб.
У «Ромы» и «Пари Сен-Жермен» хорошие отношения, но осуществить полноценный трансфер будет проблематично из-за высокой зарплаты хавбека. Наиболее вероятным вариантом будет аренда с правом выкупа.
Атаку я бы усилил с помощью Берарди, продал бы Абрахама и вместо него взял бы Диа, который провел вполне сильный сезон выступая в аренде за скромную Салернитану. Можно взять молодого вингера Нгонто, который играет в Лидсе, можно взять в аренду молодого игрока который принадлежит Челси Касадейя, парнишка очень сильно показал себя на недавно завершившимся молодежном ЧМ, можно вернуть Даниэля Ведре который играет в вылетевший в Серию Б Специи, ну и конечно же вернется Шома, правда я думаю что его продадут.
Атаку я бы усилил с помощью Берарди, продал бы Абрахама и вместо него взял бы Диа, который провел вполне сильный сезон выступая в аренде за скромную Салернитану. Можно взять молодого вингера Нгонто, который играет в Лидсе, можно взять в аренду молодого игрока который принадлежит Челси Касадейя, парнишка очень сильно показал себя на недавно завершившимся молодежном ЧМ, можно вернуть Даниэля Ведре который играет в вылетевший в Серию Б Специи, ну и конечно же вернется Шома, правда я думаю что его продадут.
Только умоляю, про якобы неназначенный пенальти- ни слова.
Максик, надеюсь- без обид?
Только умоляю, про якобы неназначенный пенальти- ни слова.
Максик, надеюсь- без обид?