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Моуриньо пытается убедить Верратти перейти в «Рому»

вчера, 21:48

«Рома» проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ Марко Верратти.

Сообщается, что главный тренер римлян Жозе Моуриньо связался с 30-летним футболистом, чтобы попытаться убедить игрока перейти в итальянский клуб.

У «Ромы» и «Пари Сен-Жермен» хорошие отношения, но осуществить полноценный трансфер будет проблематично из-за высокой зарплаты хавбека. Наиболее вероятным вариантом будет аренда с правом выкупа.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:32
Понял, но я и не в обиде.)
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:31
Я извинился.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:29, ред.
)) Обидеть меня в чате ... это надо очень постараться, Виктор.
Чес. признаюсь: я не для того сюда захожу, чтоб принимать близко к сердцу троллинг, либо издёвки. Меня это мало трогает. Реальная жизнь, да... и именно там приходиться как следует напрягать извилины и показывать (когда надо) зубы, но не здесь ...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:25
Макс, всем известна моя безграничная симпатия к тебе, но в твоих словах, я почувствовал обиду.

Извини, Дружище. Наверно, я не очень удачно пошутил... Извини.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:20, ред.
Причём тут надёжна/безнадёжна Рома ? Какая бы Рома не была, Верратти - топ хав, которому в таких, по его меркам, "полуклубах", не место.

P.S. И да: прощать и корить мне Рому не за что. Как говорят: "Не стреляйте в пианиста – он играет, как умеет".
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:13, ред.
Команду делает тренер. Да и Рома не настолько безнадежна, чтобы её хоронить. Другое дело, что ты не можешь простить команде поражение от дохлой Севильи с 11-го места в чемпионате Испании. Но в этом случае, вопросов больше к тренеру, который, если по честноку- сам проиграл матч в большей степени...
Только умоляю, про якобы неназначенный пенальти- ни слова.

Максик, надеюсь- без обид?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:02, ред.
Не ..., я всё понимаю..., понимаю, что Веррати сдал и хренью в поле занимается..., но не до такой степени он плох, чтоб идти в Рому, которая с футболом (лично у меня) в принципе не ассоциируется..., от слова совсем.
A.S.A
A.S.A ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:25, ред.
Насчет того, кого вернуть сказать не могу, а вот насчет того, кем бы усилить состав так это пожалуйста.

Атаку я бы усилил с помощью Берарди, продал бы Абрахама и вместо него взял бы Диа, который провел вполне сильный сезон выступая в аренде за скромную Салернитану. Можно взять молодого вингера Нгонто, который играет в Лидсе, можно взять в аренду молодого игрока который принадлежит Челси Касадейя, парнишка очень сильно показал себя на недавно завершившимся молодежном ЧМ, можно вернуть Даниэля Ведре который играет в вылетевший в Серию Б Специи, ну и конечно же вернется Шома, правда я думаю что его продадут.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 22:57
Возможно время для этого пришло. Думаю что эта лига ему подойдёт.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:57
Кого ещё им стоит вернуть?
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:51
Я уже хвалил трансферную компанию римлян, которые уже подписали Ауара, вроде как подписали Ндику, пытаются заполучить Скамакку, и вот теперь хотят подписать Верратти! Если все эти подписания состоятся, то Рома точно должна будет боротяся за самые высокие места в СерииА! Им бы еще постараться вернуть своего воспитанника Давиде Фраттези из Сассуоло вернуть и было бы вообще топ!
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 22:16
Если перейдет, то наконец-то в Серии А поиграет.
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