Гвардиола подтвердил, что Гюндоган может перейти в «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что полузащитник Илкай Гюндоган может перейти в «Барселону».
Я знаю, что «Барселоне» нравится Гюндоган, а Хави много раз звонил ему. Мы хотим, чтобы он продолжил выступать за «Манчестер Сити». Если в конце концов он решит присоединиться к «Барсе», я скажу ему, что он отлично проведет время.
да, выдал хороший сезон
но это 32-летний игрок который не тащит сборную и не будет прогрессировать
хуже не сделает точно, но прям чтобы усилить..
да, выдал хороший сезон
но это 32-летний игрок который не тащит сборную и не будет прогрессировать
хуже не сделает точно, но прям чтобы усилить..