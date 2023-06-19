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Гвардиола подтвердил, что Гюндоган может перейти в «Барселону»

вчера, 14:55

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что полузащитник Илкай Гюндоган может перейти в «Барселону».

Я знаю, что «Барселоне» нравится Гюндоган, а Хави много раз звонил ему. Мы хотим, чтобы он продолжил выступать за «Манчестер Сити». Если в конце концов он решит присоединиться к «Барсе», я скажу ему, что он отлично проведет время.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 21:25
Лукавит Пеп, явно замену уже подготовил, иначе без Гюндогана и Де-Брейне МС станет середняком АПЛ…
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:06
Я надеюсь, что Гюндоган останется. Немного обнадеживает и новость скайспортс после победы в АПЛ, что Сити предложили Илкаю новый контракт на более длительный срок, и он согласился. Но в футболе может быть всякое.
FenixSL
FenixSL
вчера в 16:03
сомнительное усиление для барсы
да, выдал хороший сезон
но это 32-летний игрок который не тащит сборную и не будет прогрессировать
хуже не сделает точно, но прям чтобы усилить..
q2uhpzaugdvw
q2uhpzaugdvw
вчера в 15:57
Полезный игрок, как-то легко он с ним прощается
Elliada
Elliada
вчера в 15:00
Не перейдет. Илкай останется.
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