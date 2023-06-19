Гвардиола подтвердил, что Гюндоган может перейти в «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» подтвердил, что полузащитник может перейти в «Барселону».

Я знаю, что «Барселоне» нравится Гюндоган, а Хави много раз звонил ему. Мы хотим, чтобы он продолжил выступать за «Манчестер Сити». Если в конце концов он решит присоединиться к «Барсе», я скажу ему, что он отлично проведет время.