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Фирмино может продолжить карьеру в «Ювентусе»

вчера, 10:10

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может перейти в «Ювентус».

Туринский клуб хотел подписать бразильца ещё в прошлом сезоне, однако тогда игрока не отпустил главный тренер «красных» Юрген Клопп.

Теперь Фирмино может стать футболистом «Ювентуса» на правах свободного агента.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:52
Добрый день!

Пожалуйста, прошу пояснить за , что ИМЕННО получил желтую карточку? Удален мой коммент "Полностью согласен", но для КП в 11 час. 30 мин. (+50 баллов) и 12:59 (+10 баллов) прошли комментарии.
Или для участников КП любые "неполновесные" комментарии могут попадать по "Флуд в КП"???
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:30
Да, но Бензема как раз один из лидеров по отыгрышам с полузащитниками за последние годы. Мало нападающих (а он всё-таки ближе к ЦН, чем к ложной девятке), которые так много комбинируют.

Конечно, возраст имеет значение, но "Реалу" нужно сильно закупаться, у них и фланги слабые - Менди на травмах, Карвахаль ветеран, Камавинга лучше с его талантами всё же сместить в центр. И в такой ситуации если можно топа взять бесплатно, лучше пока взять и усилить другие позиции, а в следующем году заработать ещё денег и обновиться. Мне так кажется.
Шуnя771
Шуnя771 ответ DraKoshka (раскрыть)
вчера в 12:29
Да, но там чисто временный вариант может возникнуть из-за "копеечной" стоимости Хоселу.
Думаю Кейн со счетов не сброшен, Перес умеет выжидать и считать.
DraKoshka
DraKoshka ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:26
Хоселу разбивает Вашу теорию вдребезги))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:25
Может Переса останавливает возраст Фермино?
Или желание заменить Бензема точно таким же остро - атакующим напом.
Роберто мне кажется тяготеет к атаке , как ты сказал в "комбинировании с полузащитниками"?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:19
Странно, что Перес не хочет его взять. Если дать Бобби выбрать, то и для него вариант с "Реалом" кажется идеальным, и для самого "Реала", учитывая, что Бензема, как и Бобби, умеют хорошо комбинировать с полузащитниками.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:24
Даже ещё и лучше, потому что бесплатно...
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