Фирмино может продолжить карьеру в «Ювентусе»

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вчера, 10:10

Нападающий «Ливерпуля» может перейти в «Ювентус».

Туринский клуб хотел подписать бразильца ещё в прошлом сезоне, однако тогда игрока не отпустил главный тренер «красных» Юрген Клопп.

Теперь Фирмино может стать футболистом «Ювентуса» на правах свободного агента.