Фирмино может продолжить карьеру в «Ювентусе»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может перейти в «Ювентус».
Туринский клуб хотел подписать бразильца ещё в прошлом сезоне, однако тогда игрока не отпустил главный тренер «красных» Юрген Клопп.
Теперь Фирмино может стать футболистом «Ювентуса» на правах свободного агента.
Конечно, возраст имеет значение, но "Реалу" нужно сильно закупаться, у них и фланги слабые - Менди на травмах, Карвахаль ветеран, Камавинга лучше с его талантами всё же сместить в центр. И в такой ситуации если можно топа взять бесплатно, лучше пока взять и усилить другие позиции, а в следующем году заработать ещё денег и обновиться. Мне так кажется.
Конечно, возраст имеет значение, но "Реалу" нужно сильно закупаться, у них и фланги слабые - Менди на травмах, Карвахаль ветеран, Камавинга лучше с его талантами всё же сместить в центр. И в такой ситуации если можно топа взять бесплатно, лучше пока взять и усилить другие позиции, а в следующем году заработать ещё денег и обновиться. Мне так кажется.