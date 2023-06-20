Мбаппе превзошёл рекорд Фонтена по голам за сезон

Нападающий Килиан Мбаппе забил 54-й гол в сезоне 2022/23.
Форвард отличился с пенальти на 55-й минуте в матче 4-го тура группового этапа отборочного цикла к Евро-2024 (1:0).
24-летний футболист побил рекорд легендарного французского игрока Жюста Фонтена по голам за один сезон, установленный в сезоне 1957/58.
Мбаппе палочка выручалочка для любой команды, особенно для такой какой вчера выглядела Франция. Не умаляя достоинства Греции, которая на втором месте в группе, хотелось увидеть более яркую и убедительную игру французов, не говоря уже о шероховатости в виде второй попытки исполнения пенальти Килианом. По всей видимости 4:0 над Голландией или реальная сила Франции или реальная слабость Нидерландов, но 1:0 над Ирландией и Грецией говорит также о двоякости - или прагматизм любителей лягушек или о поиске и налаживании игры.
Конечно французы продлили беспроигрышную серию в отборах на Евро до 11 матчей: у них 9 побед и 2 ничьих, но впереди по осени Голландия, Ирландия и Гибралтар, первые из которых попытаются что то противопоставить и как то реабилитироваться...)
Франция проходит дальше.
Мбаппе палочка выручалочка для любой команды, особенно для такой какой вчера выглядела Франция. Не умаляя достоинства Греции, которая на втором месте в группе, хотелось увидеть более яркую и убедительную игру французов, не говоря уже о шероховатости в виде второй попытки исполнения пенальти Килианом. По всей видимости 4:0 над Голландией или реальная сила Франции или реальная слабость Нидерландов, но 1:0 над Ирландией и Грецией говорит также о двоякости - или прагматизм любителей лягушек или о поиске и налаживании игры.
Конечно французы продлили беспроигрышную серию в отборах на Евро до 11 матчей: у них 9 побед и 2 ничьих, но впереди по осени Голландия, Ирландия и Гибралтар, первые из которых попытаются что то противопоставить и как то реабилитироваться...)
Франция проходит дальше.