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Мбаппе превзошёл рекорд Фонтена по голам за сезон

вчера, 08:37

Нападающий Килиан Мбаппе забил 54-й гол в сезоне 2022/23.

Форвард отличился с пенальти на 55-й минуте в матче 4-го тура группового этапа отборочного цикла к Евро-2024 (1:0).

24-летний футболист побил рекорд легендарного французского игрока Жюста Фонтена по голам за один сезон, установленный в сезоне 1957/58.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:47
незрелому парню только во вред всякие рекорды !
Шуnя771
Шуnя771 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:37
Наверное по их талмудам нет.
Может нового божка, на смену Месси, лепят и надо было застолбить рекорд , которому под 65 лет...
альсато
альсато
вчера в 09:36
а почему не сказали, сколько Фонтен сыграл матчей в сезоне 57-58 годах?)))))...вопросов больше не имею!!!))))
Elliada
Elliada
вчера в 09:30
Сезон вроде закончился на финале ЛЧ, а у Мбаппе нет?
Создатель kошмаров
Создатель kошмаров
вчера в 09:28
Где то в Майами один паренек снисходительно улыбается: "91 гол - попробуй повтори"!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:17
Уж что-что, а забивать он умеет.
Alex12357
Alex12357
вчера в 09:16
Фонтен-Француз,МБаппе-Камерунский Эму,Франция -где ваша гордость?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:04, ред.
В общем результат показан на очередной полтинник летоисчисления, скорее всего...
Мбаппе палочка выручалочка для любой команды, особенно для такой какой вчера выглядела Франция. Не умаляя достоинства Греции, которая на втором месте в группе, хотелось увидеть более яркую и убедительную игру французов, не говоря уже о шероховатости в виде второй попытки исполнения пенальти Килианом. По всей видимости 4:0 над Голландией или реальная сила Франции или реальная слабость Нидерландов, но 1:0 над Ирландией и Грецией говорит также о двоякости - или прагматизм любителей лягушек или о поиске и налаживании игры.
Конечно французы продлили беспроигрышную серию в отборах на Евро до 11 матчей: у них 9 побед и 2 ничьих, но впереди по осени Голландия, Ирландия и Гибралтар, первые из которых попытаются что то противопоставить и как то реабилитироваться...)
Франция проходит дальше.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:57, ред.
Неплохая результативность,но один вполе не воин.
vfnyvfp9nk5y
vfnyvfp9nk5y
вчера в 08:43
Теперь у черепана вообще башню снесёт
Гость
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