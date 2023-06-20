Мбаппе превзошёл рекорд Фонтена по голам за сезон

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вчера, 08:37

Нападающий забил 54-й гол в сезоне 2022/23.

Форвард отличился с пенальти на 55-й минуте в матче 4-го тура группового этапа отборочного цикла к Евро-2024 (1:0).

24-летний футболист побил рекорд легендарного французского игрока по голам за один сезон, установленный в сезоне 1957/58.