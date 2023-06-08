«Вест Хэм» установил рекорд для английских команд в еврокубках

Победа над «Фиорентиной» в финале Лиги конференций стала для «Вест Хэма» 12-й в нынешнем сезоне в еврокубках.
Команда Дэвида Мойеса в этом сезоне одержала в еврокубках больше побед, чем в АПЛ (11).
Впервые в истории английская команда выиграла больше матчей в еврокубках, чем в национальном чемпионате за один сезон.
Челси, который взял ЛЧ, а потом не вышел из группы.
Уиган, который вылетел из АПЛ и играл потом в ЛЕ.
Теперь вот Вест Хэм выиграл в Европе больше раз, чем дома :)
Челси, который взял ЛЧ, а потом не вышел из группы.
Уиган, который вылетел из АПЛ и играл потом в ЛЕ.
Теперь вот Вест Хэм выиграл в Европе больше раз, чем дома :)