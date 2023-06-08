Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыЛига Конференций 2022/2023

«Вест Хэм» установил рекорд для английских команд в еврокубках

вчера, 03:16
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)1 : 2Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Победа над «Фиорентиной» в финале Лиги конференций стала для «Вест Хэма» 12-й в нынешнем сезоне в еврокубках.

Команда Дэвида Мойеса в этом сезоне одержала в еврокубках больше побед, чем в АПЛ (11).

Впервые в истории английская команда выиграла больше матчей в еврокубках, чем в национальном чемпионате за один сезон.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Эндрик стал самым молодым игроком, забившим гол в Кубке Либертадорес
Вчера, 07:36
«Вест Хэм» выиграл Лигу конференций без единого поражения по ходу турнира
Вчера, 02:52
Мойес — первый после Фергюсона шотландский тренер, выигравший еврокубок
Вчера, 02:42
Проведель повторил рекорд Серии А по «сухим» матчам
04 июня
Семак повторил рекорд «Зенита» по победам среди тренеров
04 июня
Булайе Диа выиграл голосование за лучшего игрока мая в Серии А
03 июня
Сортировать
Все комментарии
протон
протон ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 13:24
Англичане вообще любители подобного:

Челси, который взял ЛЧ, а потом не вышел из группы.
Уиган, который вылетел из АПЛ и играл потом в ЛЕ.
Теперь вот Вест Хэм выиграл в Европе больше раз, чем дома :)
ДСА
ДСА
вчера в 07:40
Это говорит об уровне Лиги Конференций. Достаточно низкий.
нечитайло
нечитайло
вчера в 04:38
Сразу видно где выгоднее играть
aryq7endq39c
aryq7endq39c
вчера в 04:19
Рекорд такой думается долго продержится
83gv73utbwgz
83gv73utbwgz
вчера в 04:19
Учитывая процент мальтийско-андоррского сброда в турнире, это не вызывает удивления
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 