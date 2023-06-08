«Вест Хэм» установил рекорд для английских команд в еврокубках

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вчера, 03:16

Победа над «Фиорентиной» в финале Лиги конференций стала для «Вест Хэма» 12-й в нынешнем сезоне в еврокубках.

Команда Дэвида Мойеса в этом сезоне одержала в еврокубках больше побед, чем в АПЛ (11).

Впервые в истории английская команда выиграла больше матчей в еврокубках, чем в национальном чемпионате за один сезон.