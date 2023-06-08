Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыЛига Конференций 2022/2023

«Вест Хэм» выиграл Лигу конференций без единого поражения по ходу турнира

сегодня, 02:52
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)1 : 2Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

«Вест Хэм» обыграл «Фиорентину» (2:1) в финале Лиги конференций. Английская команда не потерпела ни одного поражения по ходу турнира.

В 15 матчах команда Дэвида Мойеса одержала 14 побед и один раз сыграла вничью (против «Гента» в 1/2 финала — 1:1).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Эндрик стал самым молодым игроком, забившим гол в Кубке Либертадорес
Сегодня, 07:36
«Вест Хэм» установил рекорд для английских команд в еврокубках
Сегодня, 03:16
Мойес — первый после Фергюсона шотландский тренер, выигравший еврокубок
Сегодня, 02:42
Проведель повторил рекорд Серии А по «сухим» матчам
04 июня
Семак повторил рекорд «Зенита» по победам среди тренеров
04 июня
Булайе Диа выиграл голосование за лучшего игрока мая в Серии А
03 июня
Сортировать
Все комментарии
BDA8181
BDA8181 ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 09:31
А я и не говорил что Мойес красавчик, я сказал что клуб. А Мойесу нужно уходить на красивой ноте. Я его всё равно не воспринимаю как тренера.
А кубок Интертото был скорее как плей офф в еврокубки. Тоже его как кубок не считаю.
DXTK
DXTK ответ BDA8181 (раскрыть)
сегодня в 08:56
А как же Мойес физрук и должен уйти был? мне кажется шотландец второй после Реднаппа кто добыл трофей для команды, почему все пишут что клуб впервые выиграл с 1980 года, почему кубок интертото 99 года не засчитывают за трофей, команда Реднаппа его выиграла.
DXTK
DXTK
сегодня в 08:50
Непобедимые!!!
BDA8181
BDA8181
сегодня в 08:01
Я вчера даже дар речи потерял, фантастика! Единственное что сильно расстроило это поведение болел на стадионе. Думал всё, конец игре. Итальянцам большое уважение за их реакцию на беспредел устроенный некоторыми 56ами.
lotsman
lotsman
сегодня в 07:31
Провели хороший турнир и достойно победили.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:00
Достойный результат. С Победой Вест Хэм !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 