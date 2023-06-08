«Вест Хэм» выиграл Лигу конференций без единого поражения по ходу турнира

«Вест Хэм» обыграл «Фиорентину» (2:1) в финале Лиги конференций. Английская команда не потерпела ни одного поражения по ходу турнира.
В 15 матчах команда Дэвида Мойеса одержала 14 побед и один раз сыграла вничью (против «Гента» в 1/2 финала — 1:1).
|Фиорентина1 : 2Вест Хэм
|Матч завершен
«Вест Хэм» обыграл «Фиорентину» (2:1) в финале Лиги конференций. Английская команда не потерпела ни одного поражения по ходу турнира.
В 15 матчах команда Дэвида Мойеса одержала 14 побед и один раз сыграла вничью (против «Гента» в 1/2 финала — 1:1).
А кубок Интертото был скорее как плей офф в еврокубки. Тоже его как кубок не считаю.
А кубок Интертото был скорее как плей офф в еврокубки. Тоже его как кубок не считаю.