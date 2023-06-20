Олег Малышев — новый генеральный директор «Спартака»

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вчера, 20:30

стал новым генеральным директором «Спартака».

Ранее этот пост занимал , он покинул московский клуб по соглашению сторон.

До этого Малышев занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира. Его деятельность уже много лет тесно связана с российским футболом.