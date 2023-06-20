Олег Малышев — новый генеральный директор «Спартака»

Олег Малышев стал новым генеральным директором «Спартака».
Ранее этот пост занимал Евгений Мележиков, он покинул московский клуб по соглашению сторон.
До этого Малышев занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира. Его деятельность уже много лет тесно связана с российским футболом.
Мну тоже подозревал такое отношение но молвить не решался...
Одним словом опять "двадцать лет без побед"!?
Посмотрим, надежда теплится...
Мну тоже подозревал такое отношение но молвить не решался...
Одним словом опять "двадцать лет без побед"!?
Посмотрим, надежда теплится...
Столько информации уже собрал, исследования провёл, поведенческие факторы изучил, архивы поднял )))
Столько информации уже собрал, исследования провёл, поведенческие факторы изучил, архивы поднял )))
Руководитель РПЛ Александр Алаев вместе со своей командой и компания OKS LABS, которую возглавляет новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев, разработали проект стратегии развития российской Премьер Лиги до 2027 года.
Как отмечает источник, это первый документ в истории Лиги, где настолько подробно описываются ее действия, и он явно выигрывает в сравнении с тем, что предлагали до этого другие консалтинговые компании.
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Выходит, Малышев не совсем уж "человек с улицы". С футбольной кухней знаком и даже "варится" в ней.
Поглядим, к чему это всё приведёт и какие шаги будут от Малышева и его команды в Спартаке.
Тут проблема в другом - у нас спортдир отдыхает в Казахстане и даже не думает усиливать команду. Это удручает...
Руководитель РПЛ Александр Алаев вместе со своей командой и компания OKS LABS, которую возглавляет новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев, разработали проект стратегии развития российской Премьер Лиги до 2027 года.
Как отмечает источник, это первый документ в истории Лиги, где настолько подробно описываются ее действия, и он явно выигрывает в сравнении с тем, что предлагали до этого другие консалтинговые компании.
___________________________
Выходит, Малышев не совсем уж "человек с улицы". С футбольной кухней знаком и даже "варится" в ней.
Поглядим, к чему это всё приведёт и какие шаги будут от Малышева и его команды в Спартаке.
Тут проблема в другом - у нас спортдир отдыхает в Казахстане и даже не думает усиливать команду. Это удручает...
А тут раз и пессимизм какой то, не похоже на тебя.
Неужели прозрел?
А тут раз и пессимизм какой то, не похоже на тебя.
Неужели прозрел?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1354079/melezhikov-evgeniy-spartak 20.06.2023.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1354079/melezhikov-evgeniy-spartak 20.06.2023.