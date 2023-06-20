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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Олег Малышев — новый генеральный директор «Спартака»

вчера, 20:30

Олег Малышев стал новым генеральным директором «Спартака».

Ранее этот пост занимал Евгений Мележиков, он покинул московский клуб по соглашению сторон.

До этого Малышев занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира. Его деятельность уже много лет тесно связана с российским футболом.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:38, ред.
Ну если это с той стороны посмотреть то да , а так время его работы покажет свадебный он генерал или ген.директор
makkie
makkie ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 15:37
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 14:27
    Так это и так написано "на скрижалях" последних 20 лет! Хотя и их потенциал иссякает.
    makkie
    makkie ответ Напрасный труд (раскрыть)
    сегодня в 12:27
    Очевидно, что лучший вариант только Гинер и Бабаев могут предложить.
    makkie
    makkie ответ Шуnя771 (раскрыть)
    сегодня в 12:25
    Надеюсь, на выходное пособие ))
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 11:50
    В каком году? Боюсь,,что результат этих разработок в РПЛ уже налицо...То ли ещё будет!
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 11:48
    Как бы ни последний отпуск он отдыхал на спартакоаские отпускные...
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    сегодня в 11:47
    КОНСАЛТИНГ...Капец "любимому сопернику"!!! Этот кадр ещё не объявлен гением устройства футбольного хозяйства???
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 11:44
    Анатолий! Салют!
    Мну тоже подозревал такое отношение но молвить не решался...
    Одним словом опять "двадцать лет без побед"!?
    Посмотрим, надежда теплится...
    makkie
    makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 11:36
    Тебе впору докторскую работу защищать по "спартачам".
    Столько информации уже собрал, исследования провёл, поведенческие факторы изучил, архивы поднял )))
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 11:33
    Так я тебе писал, но в принципе ты прав, обычно подавляющее большинство спартачей строят великие планы как Наполеон, а потом всегда бывает Ватерлоо.
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 11:21
    Не знаю, но тут новость появилась:

    Руководитель РПЛ Александр Алаев вместе со своей командой и компания OKS LABS, которую возглавляет новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев, разработали проект стратегии развития российской Премьер Лиги до 2027 года.

    Как отмечает источник, это первый документ в истории Лиги, где настолько подробно описываются ее действия, и он явно выигрывает в сравнении с тем, что предлагали до этого другие консалтинговые компании.
    ___________________________

    Выходит, Малышев не совсем уж "человек с улицы". С футбольной кухней знаком и даже "варится" в ней.
    Поглядим, к чему это всё приведёт и какие шаги будут от Малышева и его команды в Спартаке.

    Тут проблема в другом - у нас спортдир отдыхает в Казахстане и даже не думает усиливать команду. Это удручает...
    makkie
    makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 11:18
    Ты если пытаешься уколоть, то хоть правдивый сарказм пиши, а не с потолка. Или ты всех спартачей под одну гребёнку косишь?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 11:07
    И у тебя не возникает вопрос " А разбирается ли он в футбольном менеджменте"? Или только вопрос о сроках?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    сегодня в 11:05
    Володя, это просто озабоченность, а не поливание грязью. Просто напомиает советские времена, когда человек после директора бани мог стать секретарем обкома, а после директора завода зав домом культуры. И все. Наверное профессиионализм не последнее качества при назначении на любую работу. Так?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 11:00
    Он не просто "консультант", он "топ-менеджер от футбола. Универсал! Широта кругозора - дух захватывает!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 10:58, ред.
    Человек только приступил к работе и столько помоев....) Тоже самое в том году и в это же время было и с Абаскалем . Кто только не поливал его начиная от ветеранов спартака и кончая последнего... с берегов лазурного " альбиона "...)))
    Serious94
    Serious94 ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 10:42
    Научит ,как правильно какать при проигрыше Зениту.
    морозз
    морозз ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 09:54
    Категорически приветствую!
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 09:27
    Олег Малышев был консультантом по бубям, теперь стал консультантом по футболу.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 05:25
    А я думал ты по обыкновению скажешь, что наконец то пришёл лучший гендир в мире и со следующего сезона Спартак будет всех обыгрывать с неприличным счётом и на ближайшие сто лет будет чемпионом.
    А тут раз и пессимизм какой то, не похоже на тебя.
    Неужели прозрел?
    r5a5uymyrc4n
    r5a5uymyrc4n
    вчера в 23:14, ред.
    Сразу хочется узнать размер его неустойки.
    протон
    протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 22:51, ред.
    Кстати, как бы не повторилась ситуация после увольнения Малышева как с Шомой суды и прения.
    протон
    протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 22:48
    И не говорите.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
    вчера в 22:47
    Так и хочется воскликнуть Олег Малышев не чета Шамилю Газизову. Подумать только, какой перепад уровней!
    протон
    протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 22:45, ред.
    Да дружище в курсе. Еще в каких )) там было что-то связанное с некими развлечениями )
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
    вчера в 22:44
    До этого Малышев занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1354079/melezhikov-evgeniy-spartak 20.06.2023.
    протон
    протон ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 22:41
    И каждому хочется стать депутатом, красавца в галстуках. Вот мама я добился в жизни высоты) теперь буду как царь издавать указы как государь. Вся суть в том что никто не хочет делать черновую работу как получают высшее образование, считают себя гигантами руководящей мысли и управленцами народной массы. Вот в чем беда.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 22:35
    Куда не плюнь , одни директора ! Работать некому !
    протон
    протон ответ ermak6848 (раскрыть)
    вчера в 22:12
    Вам то Спартак не конкурент) можно и пожелать удачи
    Гость
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