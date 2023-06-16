На место Спаллетти пришёл самый спорный кандидат. Гарсии надо удержать «Наполи» от развала

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вчера, 22:20

Рокировка в ярчайшем проекте прошедшего сезона.

Амбициозные проекты в небольших клубах имеют свойство быстро разваливаться. Если раньше перед глазами были примеры «Монако» и «Аякса», то теперь к ним рискует присоединиться «Наполи». Неожиданно на тренерском мостике нового чемпиона Италии – перестановка.

История с уходом Спаллетти развилась за пару недель

И такого развития событий точно никто не ожидал. Неаполитанцы провели ярчайший сезон и феерично заскочили на вершину Серии А – титул был добыт за 5 туров до завершения сезона, в матче с «Удинезе» (1:1) 4 мая.

Тем не менее во второй половине мая вдруг появились инсайды о потенциальном уходе главного творца успеха – главного тренера Лучано Спаллетти. При этом чуть ранее сам Лучано отмечал, что намерен остаться.

Сообщалось, что за тот короткий срок у специалиста испортились отношения с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом – и на этом фоне осложнялись переговоры по новому контракту.

Позднее появились новые подробности – причиной накалившейся обстановки стал тот факт, что функционер решил активировать опцию продления договора со специалистом до 2024 года, не обговорив это с самим тренером.

Финиш сезона проходил для «Наполи» уже с совсем другим настроением – появлялись инсайды о кандидатах на освобождающуюся должность. Попытка разрядить обстановку все же была – боссы коллектива еще раз предложили Лучано новый контракт – 2 года и 4 млн евро годового оклада, однако мосты уже были сожжены.

Уже 29 мая Спаллетти заявил:

Иногда вы расходитесь из-за слишком сильной любви. «Наполи» заслуживает лучшего, а я к этому не готов. Несколько недель назад я сказал Де Лаурентису, что мне нужен годовой отпуск. Я счастлив, что он сказал это вчера. Это реальность.

А «Наполи» взялся за поиски нового тренера.

В шорт-листе были тренеры сборных и Гасперини

В такой ситуации заниматься подбором нового наставника особенно сложно – состав заточен под определенный стиль, нужно договориться с тем, чьи принципы хоть немного пересекаются с философией Спаллетти. Изначально ходили слухи о переговорах с Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты». Правда, этого так и не произошло.

В числе кандидатов также называли Рафаэля Бенитеса, который уже возглавлял «Наполи» с 2013 по 2015 год, и Кристофа Гальтье из ПСЖ . В какой-то момент на горизонте даже всплыли фамилии Луиса Энрике и Роберто Манчини. Первый зимой покинул сборную Испании и планировал вернуться к работе на клубном уровне – «Челси» испанец отказал, поскольку его не впечатлил проект, а вот чемпионат Италии он полюбил еще в период работы в «Роме». К слову, стороны на момент появления инсайда еще не контактировали

Второй продолжает возглавлять сборную Италии – при этом Де Лаурентис все равно выходил с Манчини на связь. Разговор носил ознакомительный характер – функционер узнавал о планах и намерениях менеджера.

В итоге неаполитанцев возглавил специалист не из этого списка.

Гарсия — неочевидный и спорный кандидат

Нужно понимать, как себя позиционируют неаполитанцы и какой имидж у французского специалиста. Все успехи 59-летнего менеджера связаны еще с предыдущим 10-летием – в 2011 году Руди становился чемпионом Франции с «Лиллем», затем брал с командой бронзу Лиги 1, а с «Ромой» завоевал 2 серебряные медали Серии А.

С «Лионом» и «Марселем» Гарсия уже не добился таких серьезных успехов – разве что с первыми выбил «Сити» из ЛЧ в четвертьфинале. А перед тем, как возглавить «Наполи», работал в Саудовской Аравии, что уже можно назвать футбольной пенсией. При этом период карьеры в «Аль-Насре» завершился тоже довольно быстро – и руку к этому приложил Криштиану Роналду. Наставник пытался выстроить отношения со скандальной португальской звездой, но, по слухам, руководство коллектива решило уволить тренера после совета Роналду.

Спорным решение подписать Руди можно назвать хотя бы потому, что были и более подходящие кандидатуры. Француз давно не тренировал на топ-уровне, спрос на специалиста значительно снизился. Плюс к этому Гарсия столкнется с довольно сложным испытанием – после чемпионства к тренеру, пусть и новому, будут предъявляться повышенные требования, в то же время нужно каким-то образом избежать значительных кадровых потерь. А на звезд неаполитанцев не облизывается только ленивый.

Под прицелом – Ким Мин-Джэ и Осимхен

Оба выросли в полноценных лидеров новоиспеченного чемпиона – Виктор еще и стал лучшим бомбардиром Серии А в минувшем сезоне. И само собой, на корейского центрбека и нигерийского форварда открыли охоту европейские гранды.

За Виктора неаполитанцы хотят выручить порядка 150 миллионов евро – «Челси» предлагал 110 и получил отказ. Также в списке претендентов были «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» — обеим командам позарез нужен забивной центральный нападающий. При этом в последнее время новых подробностей о переговорах не было.

Что касается Кима, все свелось к конкуренции между манкунианцами и «Баварией». По слухам, в более сильной позиции мюнхенцы. Немецкий гранд успел согласовать с центральным защитником условия контракта.

Учитывая тот факт, что таких ярких игроков удержать практически невозможно, нужно найти им адекватную замену. Скорее всего итальянский гранд сконцентрирован на неочевидных вариантах для усиления – ни в одной из больших гонок клуб не числится. Так, «Наполи» обратил внимание на проспекта «Арсенала» — Фоларина Балогуна. «Канониры» отправили форварда в «Реймс» на правах аренды – и в 37 матчах минувшего сезона Лиги 1 21-летний страйкер отметился 21 голом и отдал 3 ассиста. Потенциальная сумма сделки – 30 миллионов евро.