Луис Энрике будет требовать от Неймара в ПСЖ безупречный образ жизни

Нападающий Неймар обсудил с Луисом Энрике свои перспективы в ПСЖ, если испанец возглавит парижский клуб.
По данным источника, Энрике уведомил Неймара, что ему следует вести безупречный образ жизни, если он хочет остаться в команде. Это касается как поведения игрока на поле, так и за его пределами.
Энрике сказал форварду, что рассчитывает на него, однако не будет удерживать его в клубе, если он хочет сменить команду.
Возможный сценарий....
Возможный сценарий....
маэстро Знрике приказал волку стать вегетарианцем )
маэстро Знрике приказал волку стать вегетарианцем )
эти тренировки...
зачем...
эти тренировки...
зачем...