Луис Энрике будет требовать от Неймара в ПСЖ безупречный образ жизни

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вчера, 17:42

Нападающий обсудил с свои перспективы в ПСЖ , если испанец возглавит парижский клуб.

По данным источника, Энрике уведомил Неймара, что ему следует вести безупречный образ жизни, если он хочет остаться в команде. Это касается как поведения игрока на поле, так и за его пределами.

Энрике сказал форварду, что рассчитывает на него, однако не будет удерживать его в клубе, если он хочет сменить команду.