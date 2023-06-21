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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Луис Энрике будет требовать от Неймара в ПСЖ безупречный образ жизни

вчера, 17:42

Нападающий Неймар обсудил с Луисом Энрике свои перспективы в ПСЖ, если испанец возглавит парижский клуб.

По данным источника, Энрике уведомил Неймара, что ему следует вести безупречный образ жизни, если он хочет остаться в команде. Это касается как поведения игрока на поле, так и за его пределами.

Энрике сказал форварду, что рассчитывает на него, однако не будет удерживать его в клубе, если он хочет сменить команду.

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Все комментарии
2mvserax6pbr
2mvserax6pbr
вчера в 20:31
Похоже Неймару яйца зажмут или бежать придется
Incredulous
Incredulous
вчера в 20:12
Объясните кто-то Энрике, что в ПСЖ требует не тренер, а требуют от тренера. А у тренера задача выполнять указания руководства и некоторых игроков, ну и принимать на себя всю вину за все поражения, провалы и неудачи команды.
drug01
drug01
вчера в 18:51
Это всё слова он свободный художник!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:46
Мбаппа это ещё должен утвердить..
vlasovca
vlasovca
вчера в 18:44
А бухать ему можно будет?
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:38

Возможный сценарий....
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:20
Эх, а я думал он уйдёт в Сан-Пауло, или Бока Хуниорс.
112910415
112910415
вчера в 18:14
вот ! вот оно, решение всех проблем !
маэстро Знрике приказал волку стать вегетарианцем )
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:00
Если это такие же условия, что ему девушка ставит, то они будут звучать примерно "Можно надираться, главное, не блевать перед камерами, как Грилиш."
FenixSL
FenixSL ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:55
на месте Неймара я бы реально уже закончил карьеру
эти тренировки...
зачем...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:53
Ага...в библиотеку запишется...пасеку заведёт...и лекции читать будет.."О вреде симуляций и розовых волос"...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:52
Требование не прокатит-ему девушка разрешила.
Гость
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