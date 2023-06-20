Бенитес может возглавить «Сельту»

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вчера, 15:20

«Сельта» ведёт переговоры с о назначении главным тренером.

По информации источника, переговоры начались несколько дней назад, а в последние часы они ускорились, стороны хотят заключить сделку в ближайшее время.

В этом году клубу исполняется 100 лет.

Последним местом работы 63-летнего специалиста был «Эвертон», который он покинул в январе 2022 года. Также Бенитес в разное время возглавлял «Ливерпуль», «Реал», «Наполи» и «Ньюкасл».