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Бенитес может возглавить «Сельту»

вчера, 15:20

«Сельта» ведёт переговоры с Рафаэлем Бенитесом о назначении главным тренером.

По информации источника, переговоры начались несколько дней назад, а в последние часы они ускорились, стороны хотят заключить сделку в ближайшее время.

В этом году клубу исполняется 100 лет.

Последним местом работы 63-летнего специалиста был «Эвертон», который он покинул в январе 2022 года. Также Бенитес в разное время возглавлял «Ливерпуль», «Реал», «Наполи» и «Ньюкасл».

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ ydq9ba6pvbdn (раскрыть)
вчера в 20:33
Так для Сельты это да, но для Бенитеса это трата времени.
Тот же Энрике сейчас не захочет вернуться в Сельту.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 20:22
Да лучше не стоит, не тот уровень клуба для тренера.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 17:59
У Испанца довольно таки в общем успешная карьера. Если считать за все время его этапы тренерской карьеры то она довольно таки результативная. Где только его не поносили переменил кучу команд. Интересно будет понаблюдать за последующие его результаты в будущем.
ydq9ba6pvbdn
ydq9ba6pvbdn
вчера в 15:24
Для Виго это вполне приемлемый вариант
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