Джеррард отреагировал на слухи о работе в Саудовской Аравии

Экс-тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард опроверг слухи, связывающие его с клубами из Саудовской Аравии.
В СМИ немало информации, много сведений, которые не являются правдой.
Экс-тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард опроверг слухи, связывающие его с клубами из Саудовской Аравии.
В СМИ немало информации, много сведений, которые не являются правдой.
Да не стесняйся!
Косяк игроков, маскирующихся под нежелающих попасть в Саудовскую Аравию, формируется с быстротой снежного кома катящегося с горы и всем кому будут предложены контракты, повыеживаясь, для поднятия своей значимости в глазах бедуинов и не только и поторгуясь, с мыслью хотя бы не послали...), рванут быстрее гусей летящих в том же направлении.
Второй волной на саудовский, футбольный Клондайк будет волна тренеров, поскольку местная тренерская публика, скорее всего не удовлетворит запросы в постановке игры европейских львов, которые как тот старый конь, пахать не будут, но и борозды, по началу, не испортят)
Да не стесняйся!
Косяк игроков, маскирующихся под нежелающих попасть в Саудовскую Аравию, формируется с быстротой снежного кома катящегося с горы и всем кому будут предложены контракты, повыеживаясь, для поднятия своей значимости в глазах бедуинов и не только и поторгуясь, с мыслью хотя бы не послали...), рванут быстрее гусей летящих в том же направлении.
Второй волной на саудовский, футбольный Клондайк будет волна тренеров, поскольку местная тренерская публика, скорее всего не удовлетворит запросы в постановке игры европейских львов, которые как тот старый конь, пахать не будут, но и борозды, по началу, не испортят)