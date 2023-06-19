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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Джеррард отреагировал на слухи о работе в Саудовской Аравии

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:24, ред.
Стивен!
Да не стесняйся!
Косяк игроков, маскирующихся под нежелающих попасть в Саудовскую Аравию, формируется с быстротой снежного кома катящегося с горы и всем кому будут предложены контракты, повыеживаясь, для поднятия своей значимости в глазах бедуинов и не только и поторгуясь, с мыслью хотя бы не послали...), рванут быстрее гусей летящих в том же направлении.
Второй волной на саудовский, футбольный Клондайк будет волна тренеров, поскольку местная тренерская публика, скорее всего не удовлетворит запросы в постановке игры европейских львов, которые как тот старый конь, пахать не будут, но и борозды, по началу, не испортят)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:51
А почему бы и нет? Скоро там будет куча элитных игроков и тренеров
k2gn622negqu
k2gn622negqu
сегодня в 04:21
У него ещё в Англии дел полно
fdynxufsyu5y
fdynxufsyu5y
сегодня в 02:03
Рановато ещё СтивиДжи в пенсионный чемпик двигать
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:59
Сейчас каждого второго сватают к саудитам или к Туркам!
Гость
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