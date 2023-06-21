Пресс-служба УЕФА сообщает, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо дисквалифицирован на 4 еврокубковых матча.
Португальский специалист делал оскорбительные высказывания в адрес арбитра финальной встречи Лиги Европы против «Севильи» Энтони Тэйлора после окончания игры.
Также УЕФА оштрафовала «Рому» на 50 000 евро и запретила продавать билеты их фанатам на ближайший домашний матч в еврокубках, потому что они использовали пиротехнику и бросали предметы во время матча.
Ну возьмите и создайте кодекс футбольных правил..., оговорите в нём всё, начиная от демонстрационного сморкания и отрыжки на трибунах до вопросов высшего пилотажа, таких как мера ответственности игроков, судей, ВАР, номинальных хозяев стадиона, и т.д и т.п.
Здесь же полное бесправие: хочу накажу, хочу нет. К примеру, не вижу я к Вэст Хэму предъяв от УЕФА по поводу разбитой башки капитана "фиалок" в финале ЛК...
Хотя нет, это итальянец виноват: нехрен голову подставлять под посторонние - крылатые предметы.(
P.S. Д о б л е с т н ы й словенец Сажка в своём амплуа - на мутной воде он сам себе и рыбак и эколог и ... Рыбнадзор.
Ну возьмите и создайте кодекс футбольных правил..., оговорите в нём всё, начиная от демонстрационного сморкания и отрыжки на трибунах до вопросов высшего пилотажа, таких как мера ответственности игроков, судей, ВАР, номинальных хозяев стадиона, и т.д и т.п.
Здесь же полное бесправие: хочу накажу, хочу нет. К примеру, не вижу я к Вэст Хэму предъяв от УЕФА по поводу разбитой башки капитана "фиалок" в финале ЛК...
Хотя нет, это итальянец виноват: нехрен голову подставлять под посторонние - крылатые предметы.(
P.S. Д о б л е с т н ы й словенец Сажка в своём амплуа - на мутной воде он сам себе и рыбак и эколог и ... Рыбнадзор.