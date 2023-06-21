Моуриньо дисквалифицирован на 4 еврокубковых матча

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вчера, 19:12

Пресс-служба УЕФА сообщает, что главный тренер «Ромы» дисквалифицирован на 4 еврокубковых матча.

Португальский специалист делал оскорбительные высказывания в адрес арбитра финальной встречи Лиги Европы против «Севильи» после окончания игры.