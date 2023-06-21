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Моуриньо дисквалифицирован на 4 еврокубковых матча

вчера, 19:12

Пресс-служба УЕФА сообщает, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо дисквалифицирован на 4 еврокубковых матча.

Португальский специалист делал оскорбительные высказывания в адрес арбитра финальной встречи Лиги Европы против «Севильи» Энтони Тэйлора после окончания игры.

Также УЕФА оштрафовала «Рому» на 50 000 евро и запретила продавать билеты их фанатам на ближайший домашний матч в еврокубках, потому что они использовали пиротехнику и бросали предметы во время матча.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 09:11
Я ВСЕГА за арбитров с туманного Альбиона!!!)))).....не потому, что они, Хорошо или Плохо обслуживают матчи...а только за то, что они ваапче НЕ СУДЯТ!!!)))))...вышел на поле-ИГРАЙ и НЕ НОЙ!!!
протон
протон
вчера в 23:26
Я бы удивился, если это был не Мавр.
Capral
Capral ответ milint (раскрыть)
вчера в 23:06
Вот тебе, лично, никому другому- тебе!!! Слушай внимательно!!! Таких случаев, как в финале ЛЕ- почти в каждой игре хватает. Маур давно напрашивался и получил то, что давно заслужил. Он и тренера соперника за ухо дергал и многое другое. Он сам испортил игру Роме, когда отказался от великолепного 1-го тайма, где Рома играла изобретательно, креативно и остро. Но во 2-м тайме, Маур себе не изменил и отошел всей командой в оборону. В результате, один из банальных и надоедливых навесов Севильи закончился автоголом, 11-й команды испанского чемпионата с отрицательной разницей мячей...

В конце-концов, у Ромы была серия послематчевых пенальти, где команда могла доказать всем, что неназначенный пенальти- всего лишь досадное недоразумение. Вместо этого- унизительное поражение по пенальти с редким счетом-1:4!

К кому претензии?! Судя по тому, как итальянцы бездарно пробили пенальти, напрашивается вопрос: а забили бы они, тот, неназначенный пенальти в основное время...???
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:01, ред.
Вроде бы всё элементарно и просто.
Ну возьмите и создайте кодекс футбольных правил..., оговорите в нём всё, начиная от демонстрационного сморкания и отрыжки на трибунах до вопросов высшего пилотажа, таких как мера ответственности игроков, судей, ВАР, номинальных хозяев стадиона, и т.д и т.п.
Здесь же полное бесправие: хочу накажу, хочу нет. К примеру, не вижу я к Вэст Хэму предъяв от УЕФА по поводу разбитой башки капитана "фиалок" в финале ЛК...
Хотя нет, это итальянец виноват: нехрен голову подставлять под посторонние - крылатые предметы.(

P.S. Д о б л е с т н ы й словенец Сажка в своём амплуа - на мутной воде он сам себе и рыбак и эколог и ... Рыбнадзор.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:31
Тейлор негодяй испортил финал!
Следующий раз вместо него на поле надоть выпустить робота с искусственным интеллектом!
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
вчера в 22:19
УЕФА просто жалкая помойка
которая ничего ни делает для футбола
совершенно ничего
просто типичные чинуши
пытаются заработать как можно больше

Мора они дисквалифицировали, дальше что?
вот серъезно, дальше что, как то изменится его мнение или что?

а биомусоруТейлору ничего, хотя судья повлиал на игру (я не про пенальти, пенальти там не было)
человек своим судейством испортил игру одной команды и ему за это ничего

это просто классика УЕФА
никчемная мафиозная организация, не более
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:08
Не пожалели старичка,влепили по полной!!!
drug01
drug01
вчера в 21:40
Это знакомо, таков его характер! Надо воспитывать!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:13
тейлор местами, вроде , приличный арбитр, но в этом матче... Прав, прав Жозе, как ни крути!
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:58
Жаль Карасёв не судил этот матч
milint
milint
вчера в 19:56
такого судейства в финале я никогда не видел , на 84 минуте сто процентный пенальти не поставил , на этом игра бы закончилассь в пользу римлян , даже не говорю как он во всех спорных моментах по мелачам свистел в пользу испанцев , это просто беспредел!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:50
В современном мире всё реклама,кроме некролога.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:36, ред.
А ведь Тейлор действительно мерзко отсудил, впрочем, поэтому всех английских судей к ответственным матчам в ЛЧ не подпускают, они клоуны как на подбор, не понять, случайно или специально... Жаль Мавру-переводчицу тут.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:17
Он просто легко отделался
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 19:16
Короче говоря на весь групповой этап.
Гость
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