Джикия дисквалифицирован на 2 матча РПЛ и оштрафован на 250 тысяч рублей

КДК РФС принял решение дисквалифицировать защитника «Спартака» на 2 матча (один из них — условно) за нецензурные высказывания в адрес судей. Об этом сообщил глава комитета .

Инцидент произошёл в матче 30-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1).

Мы запросили дополнительный рапорт у судьи [Алексея] Амелина, Джикия признал, что говорил такие слова, но с его точки зрения они не носили адресный характер. Мы установили, что адресный характер был. Он извинился перед комитетом. Мы учли его личностные качества — у него всего одна красная карточка за карьеру, он никогда не был у нас на заседании — и смягчили наказание. За оскорбительное поведение в отношении официального лица матча принято решение дисквалифицировать Джикию на два матча, один — реальный, один — условный, оштрафовать его на 250 тысяч рублей, а также назначить испытательный срок один год.