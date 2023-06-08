Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Джикия дисквалифицирован на 2 матча РПЛ и оштрафован на 250 тысяч рублей

вчера, 15:18
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

КДК РФС принял решение дисквалифицировать защитника «Спартака» Георгия Джикию на 2 матча (один из них — условно) за нецензурные высказывания в адрес судей. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Инцидент произошёл в матче 30-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1).

Мы запросили дополнительный рапорт у судьи [Алексея] Амелина, Джикия признал, что говорил такие слова, но с его точки зрения они не носили адресный характер. Мы установили, что адресный характер был. Он извинился перед комитетом. Мы учли его личностные качества — у него всего одна красная карточка за карьеру, он никогда не был у нас на заседании — и смягчили наказание. За оскорбительное поведение в отношении официального лица матча принято решение дисквалифицировать Джикию на два матча, один — реальный, один — условный, оштрафовать его на 250 тысяч рублей, а также назначить испытательный срок один год.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Защитник ЦСКА Виллиан оштрафован за слово «клоун» в адрес Соболева
Вчера, 15:33
СлухиАгент Маньяков требует дисквалифицировать полузащитника «Спартака» Игнатова
Вчера, 14:51
Джикия прибыл на заседание КДК РФС
Вчера, 14:19
ОфициальноВо Франции отложили решение по прерванному матчу между «Бордо» и «Родезом»
06 июня
Джикия может получить бан на 4 матча за нецензурную брань в адрес судьи
04 июня
Защитник «Сантоса» получил 12-матчевую дисквалификацию
03 июня
Сортировать
Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 14:36
Как на два матча?)))) Если, по факту, один!))))
Vadik
Vadik
сегодня в 06:04
Денежный нтраф это конечно же хорошо, но для Джикии, как укус комара. Лучше бы ещё пару матчей накинули....
Прокурор тайги
Прокурор тайги ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:41
Ай зачем лукавишь, генацвале?
Я же сказал давно уже - сначала расстрэлять, потом уже рррэабилитировать!
Именно в этой последовательности, понимаэшь да нэт?
))))
lotsman
lotsman
вчера в 19:05
Нагородили - реальный.......... нереальный........ условный...... испытательный....... Виноват - наказали по полной. Не виноват - реабилитировали. Чего огород то городить.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:02
Как понять "один — реальный, один — условный"? Что есть условный? И какая мера будет принята, если испытательный срок будет нарушен повторной выходкой? Будет он казнен на красной площади или ему за это премию дадут? Что имеется ввиду? Очень много вопросов и очень мало ответов.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:51
Ключевой момент многословия - 250 отечественных тысяч.
9jqqx4ddc3ac
9jqqx4ddc3ac
вчера в 16:49, ред.
Просто издевательство какое-то, ну раз не поужинает в своем любимом ресторане в Тарасовке.
Брулин
Брулин
вчера в 15:58
КДК объясняет, куда идут штрафы, которые они регулярно стригут?
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:43
Теперь то Жора знает , не чётко обозначенный адрес - очень дорого обходится...)
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ volga.kot (раскрыть)
вчера в 15:33
Добрый день. Приз ещё не прибыл.
Сп62
Сп62
вчера в 15:31
Судьи святые. Даже укоризненный взгляд в их сторону считается грехом. А тут народный жаргон - это уже преступление.
Futurista
Futurista
вчера в 15:25, ред.
Мы установили, что адресный характер был....
Это как?)...судьи признали что они то что говорил Джикия?)...
volga.kot
volga.kot
вчера в 15:24
Здравствуйте! У меня ничего не пришло на электронку! Или нужно ещё подождать?
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:23
Ну теперь если кто не захочет отдохнуть пару игр, можно обматерить судью...:)))
протон
протон
вчера в 15:20
Продолжается возня с игроками народной команды. Оказывается за мат в сторону судьи всего один матч дисквалификации.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 