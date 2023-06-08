Защитник ЦСКА Виллиан оштрафован за слово «клоун» в адрес Соболева

Защитник ЦСКА не будет дисквалифицирован за слово «клоун», которое он произнёс в адрес нападающего «Спартака» после матча 28-го тура РПЛ . Об этом сообщил глава КДК РФС .

Роша не присутствовал на заседании КДК . Мы обращались в Бразилию к специалистам-носителям языка и получили заключение от доктора университета Сан-Паулу. Мы спрашивали, использовал ли Роша слово «клоун». КДК получил подтверждение, но с расшифровкой, что это не означало оскорбление. В заключении написано, что Роша оценивал поведение Соболева, но использовал слово «клоун» без адреса. За неспортивное поведение Роша оштрафован на 50 000 рублей.