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Защитник ЦСКА Виллиан оштрафован за слово «клоун» в адрес Соболева

вчера, 15:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Виллиан не будет дисквалифицирован за слово «клоун», которое он произнёс в адрес нападающего «Спартака» Александра Соболева после матча 28-го тура РПЛ. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Роша не присутствовал на заседании КДК. Мы обращались в Бразилию к специалистам-носителям языка и получили заключение от доктора университета Сан-Паулу. Мы спрашивали, использовал ли Роша слово «клоун». КДК получил подтверждение, но с расшифровкой, что это не означало оскорбление. В заключении написано, что Роша оценивал поведение Соболева, но использовал слово «клоун» без адреса. За неспортивное поведение Роша оштрафован на 50 000 рублей.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:25
Теперь я окончательно убедился, кто у нас является клоуном: не Виллиан и не Соболев.
neukomm
neukomm
вчера в 20:40
То есть никто не сказал, как правильно называть Соболева? Дельфин же)
wjv7dc5tzu3n
wjv7dc5tzu3n
вчера в 19:14
Прямо скажем, пострадал за правду.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:24, ред.
Слово было сказано на португальском языке. Остается восхититься широтой кругозора Соболева, который знает не только нецензурные слова, но и понимает по португальски. Просвещенная публика однако в народной команде, один сленг тюремный осваивает успешно, а другой почти полиглот.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:22
Обратил внимание, что клоун было произнесено ПОСЛЕ матча.
Очевидно Роша ещё не знает более точного русского определения не хорошего человека -- РЕДИСКА ))))).
Брулин
Брулин
вчера в 16:02
За правду приходится платить
протон
протон ответ a56exzvqpe7s (раскрыть)
вчера в 15:46
Не переживайте приз будет своевременно
a56exzvqpe7s
a56exzvqpe7s ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 15:41
Спасибо за ответ
протон
протон
вчера в 15:34
Так осудите бразильское издание если сможете!!!!
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