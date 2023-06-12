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ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииФранция. Лига 2 2022/2023

«Бордо» присудили техническое поражение. «Мец» вышел в Лигу 1

вчера, 18:55
БордоЛоготип футбольный клуб Бордо-:-Логотип футбольный клуб РодезРодез02.06.2023 в 21:45 Матч отменен

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги (LFP) вынес решение по матчу 38-го тура Лиги 2 между «Бордо» и «Родезом».

Один из болельщиков жирондинского клуба ударил футболиста команды-соперника Люка Буадеса, после чего игрок упал, не сумев самостоятельно подняться. Встреча была прервана, в итоге поединок не был доигран.

LFP присудил «Бордо» техническое поражение, а также снял с команды одно очко в следующем сезоне.

Таким образом, в Лигу 1 вышел «Мец», занявший 2-е место в чемпионате Франции с 72 очками.

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Буадес Люка
Перевод с lfp.fr
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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:38
Спецоперация под спецзаказ. И игрок оказался хитрый, не смог подняться...
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:22
Новости из лифта
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:18
Один 14ок сам того не подозревая создал "многоходовку"...
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