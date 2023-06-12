«Бордо» присудили техническое поражение. «Мец» вышел в Лигу 1

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вчера, 18:55

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги (LFP) вынес решение по матчу 38-го тура Лиги 2 между «Бордо» и «Родезом».

Один из болельщиков жирондинского клуба ударил футболиста команды-соперника , после чего игрок упал, не сумев самостоятельно подняться. Встреча была прервана, в итоге поединок не был доигран.

LFP присудил «Бордо» техническое поражение, а также снял с команды одно очко в следующем сезоне.

Таким образом, в Лигу 1 вышел «Мец», занявший 2-е место в чемпионате Франции с 72 очками.